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Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor

İş yerinde, okulda ya da evde sürekli ayaklarını sallayan, basmalı kalemi durmadan açıp kapatan ya da elinde bir şeylerle oynamayı seven biriyseniz bu ufak küp tam size göre.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,4b
1
33
Zamazingo
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor
Genellikle stres, endişe, sıkıntı, kaygı ve üzüntü gibi hepimizin yaşadığı duygulara bağlı olarak ortaya çıkan -takıntı olarak da nitelendirilen- bacak sallama, anahtarlık-kolye çevirme ve basmalı kalemle oynama gibi davranışlar her ne kadar yapan kişi için rahatlatıcı bir etki yaratsa da çevredekiler için aynı şeyi söyleyebilmek ne yazık ki mümkün değil.
Özellikle stresli, sıkıntılı ve heyecanlı anlarda daha fazla karşılaşılan bu duruma çözüm olması için geliştirilen Fidget Cube, yukarıda saydığımız alışkanlıklara kolay şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Küp şeklinde tasarlanan ve her yüzeyinde farklı işlevsel tuşlar bulunan üründe açma kapana butonu, döndürülebilir joystick ve çıtlatma yapabileceğiniz düğmeler yer alıyor.

4 milyon dolar fon desteğiyle rekora koşuyor 

İşin asıl ilginç yanı ise bu projenin aldığı destek. Öyle ki Kickstarter’da adeta rekor koşan Fidget Cube, 15 bin dolarlık fon hedefinin oldukça üzerinde bir parayı, yaklaşık 4 milyon doları toplamayı başardı.
Hatta platformun kısa sürede en çok destek gören projeler listesine dahi girmeyi başaran küp, bağış yapanlar için 14 dolar fiyat etiketine sahip. Dilerseniz 10'lu paketini 80 dolara satın alabileceğiniz Fidget Cube biraz gevşemek isteyenleri fazlasıyla rahatlatacak gibi görünüyor.

https://www.kickstarter.com/projects/antsylabs/fidget-cube-a-vinyl-desk-toy?ref=most_funded Yorum Yaz
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AndaCakan 3 yıl en beğenilen
buna 50 lira versem 1 hafta gözüme uyku girmez stresten
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Grkwnxs 3 yıl Macella
Macella

insan videoya bi türkçe altyazı koyar ya cidden biraz kalite lazım bu siteye

Bu tarz basit bir aletin nesini anlamadınız da altyazıya ihtiyaç duydunuz merak ettim
Macellainsan videoya bi türkçe altyazı koyar ya cidden biraz kalite lazım bu siteyeBu tarz basit bir aletin nesini anla...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Technotronic 3 yıl
Parmağa takılan besmele aletine benziyor
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rutamutant 2 yıl
n11'den 8 liraya aldım, orjinalini hiç aratmıyo.
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lawbreaker 2 yıl
çinliler yapar 5 e satarlar
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exterminant 2 yıl
çinden hamle bekleniyor
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soner1243 2 yıl
sanalpazar.com/...
Sanalpazarda satışa çıkmış bile
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The Lost Man 3 yıl
Oldukça gereksiz buldum
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HIGHER 3 yıl
adamlar parayı kırmış
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Hubalahubhub 3 yıl
Hayir videoyu da izledim akli selim insanin para verecgi bisey degil. Bir iki dugme var buna basacam diye o parayi verirsem sinir stres olur bende.
Bu mekanizma cok basit bir sekilde kendi imkanlarinizla yapilabilir ustelik vakit gecirip stres atabilirsiniz. Cok da ucuza mal olur.
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szr1907 3 yıl
Düşünsene kapıya haciz gelmiş elinde bu stres atacaksın
polis çevirme yapmış ehliyeti alıp gitmiş senin elinde bu stresi alacak

Ohh iyi geldi buna abanamadan rahatlayamıyorum böyle şeyettiriyorum güzel gibi oluyor. Bırakın bu işleri
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LokmanHekim 3 yıl
Bir milyoncularda satılan zikirmatiklere benzettim. Bunun farkı, düğmesi zımbırtısı çok olması. 4 milyon dolarlık ARGE yapacak ne hikmeti varmış onu anlayamadım. İnsanlık ne fuzuli şeylerle uğraşmaya başladı ya hakikaten...
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fthkn 3 yıl
Dünya birbirini öldürüyor asgari koşullarda yaşamak için. Böyle aptalca projeler için 4 milyon dolar para toplanıyor. Dünyadaki açlığı kalıcı olarak bitirecek dönüşümlü çevre dostu çalışan bir proje için bu kadar para toplayamazsın çünkü bu gıda sektörünü tehdit eder. İnsanlar aç kalmak zorundayım gıda sektörü iş yapsın. Çok kötü bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Eskiden insanların tepesine atom bombası düşmesine çok üzülürdüm. Artık bunun layık olunan bir son olduğunu anlıyorum. Yeniden atom bombası düşse böyle kick starter projelerinin çıktığı ülkelere şehirlere kutlama yapacağım. Genelde rahatlıktan götünde sinekler uçmaya başlamış biçimsiz insanlardan çıkıyor böyle projeler. Çoğunlukla amerikan insanlardan çıkıyor. Onların rahatı fazlasıyla yerinde. Dünyanın geri kalanı abd kadar tüketebilseydi 4 tane daha dünyaya ihtiyaç olacaktı. Rezil kepaze bir dünya düzeninde yaşıyoruz.
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