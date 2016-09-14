Sıkıntıyı, stresi saniyeler içerisinde alan küp projesi rekora koşuyor

Genellikle stres, endişe, sıkıntı, kaygı ve üzüntü gibi hepimizin yaşadığı duygulara bağlı olarak ortaya çıkan -takıntı olarak da nitelendirilen- bacak sallama, anahtarlık-kolye çevirme ve basmalı kalemle oynama gibi davranışlar her ne kadar yapan kişi için rahatlatıcı bir etki yaratsa da çevredekiler için aynı şeyi söyleyebilmek ne yazık ki mümkün değil.

Özellikle stresli, sıkıntılı ve heyecanlı anlarda daha fazla karşılaşılan bu duruma çözüm olması için geliştirilen Fidget Cube, yukarıda saydığımız alışkanlıklara kolay şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Küp şeklinde tasarlanan ve her yüzeyinde farklı işlevsel tuşlar bulunan üründe açma kapana butonu, döndürülebilir joystick ve çıtlatma yapabileceğiniz düğmeler yer alıyor.

4 milyon dolar fon desteğiyle rekora koşuyor

İşin asıl ilginç yanı ise bu projenin aldığı destek. Öyle ki Kickstarter’da adeta rekor koşan Fidget Cube, 15 bin dolarlık fon hedefinin oldukça üzerinde bir parayı, yaklaşık 4 milyon doları toplamayı başardı.

Hatta platformun kısa sürede en çok destek gören projeler listesine dahi girmeyi başaran küp, bağış yapanlar için 14 dolar fiyat etiketine sahip. Dilerseniz 10'lu paketini 80 dolara satın alabileceğiniz Fidget Cube biraz gevşemek isteyenleri fazlasıyla rahatlatacak gibi görünüyor.

https://www.kickstarter.com/projects/antsylabs/fidget-cube-a-vinyl-desk-toy?ref=most_funded