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Silah formunda geliştirilen Game Boy Camera çektiği fotoğrafları yazdırabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
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Silah formunda geliştirilen Game Boy Camera çektiği fotoğrafları yazdırabiliyor
Geçtiğimiz aylarda "Quake, Osiloskop üzerinde çalıştırıldı" haberini sizlerle paylaşmıştık. İlginç bir başka geliştirme ise bu kez Game Boy Camera ile birlikte geldi.

Yeni Medya Sanatı sanatçısı Dmitry Morozov ise silah formuna getirdiği Game Boy Camera ile ilginç bir iş çıkarmışa benziyor. Tetiğe bastığınız anda 256×224 piksel çözünürlüğünde fotoğraf bu silah fotoğrafı hemen kağıt üzerine basıyor. Arduino ile bağlantı sağlayan sistem hedef aldığınız bölgelerin 8 bitlik fotoğraflarını hemen yazdırabiliyor. Sanatçının yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca yeni medya sanatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için : Wikipedia - Yeni Medya Sanatı 

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