Silahlı soyguncuların yeni hedefi Pokemon Go oyuncuları

Pokemon Go, hakkında çıkan Gerçek dünya ile bağlantılı olmasıyla alışılagelmişin dışında bir deneyim sunan, hakkında çıkan çeşitli haberlerle teknoloji gündeminin bir numaralı konusu haline geldi. Ancak eğlenceli olduğu kadar tehlikeli bir hal de alabilen oyun insanların başını derde sokabiliyor.

silahlı soyguncular oldu. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Amerika’daki bir sürücü Pokemon yakalayabilmek için yolda aniden durarak büyük bir kazaya sebebiyet vermiş, bir diğer oyunsever ise dikkatsizliği sonucu Pokemon yakalamak isterken kaldırımdan düşerek ayak bileğini burkmuştu. Kişilerin kendilerine verdikleri zararların ardından Pokemon Go’nun yeni müdavimlerioldu.

Oyunda 9. seviyeye geldikten sonra Lure Module açılıyor ve Pokestop'lar üzerinde Pokemon’ların yeniden doğmaları (spawn) sağlanabiliyor. ABD'nin Missouri eyaletinde bu durumu fırsat bilen, yaşları 16 ile 18 arası değişen 3 silahlı soyguncu oyuncuları bu alanlara doğru çekerek üzerlerinde değerli ne varsa alarak gasp ettiler. 9 kişiyi silah zoruyla gasp ettikten sonra düzenlenen operasyonla yakalanan suçlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade ediliyor. Pokemon uğruna başınıza istenmeyen durumların gelmemesi için dikkatli olmanızda fayda var.