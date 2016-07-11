Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silahlı soyguncuların yeni hedefi Pokemon Go oyuncuları

Pokemon yakalayabilmek için bilmedikleri sokaklara ve binalara dahi göz atmaktan çekinmeyen oyuncular silahlı soyguncuların hedefine girerek adeta ava giderken avlanıyorlar.
2 yıl
12,4b
1
16
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Silahlı soyguncuların yeni hedefi Pokemon Go oyuncuları
Gerçek dünya ile bağlantılı olmasıyla alışılagelmişin dışında bir deneyim sunan Pokemon Go, hakkında çıkan çeşitli haberlerle teknoloji gündeminin bir numaralı konusu haline geldi. Ancak eğlenceli olduğu kadar tehlikeli bir hal de alabilen oyun insanların başını derde sokabiliyor.
Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Amerika’daki bir sürücü Pokemon yakalayabilmek için yolda aniden durarak büyük bir kazaya sebebiyet vermiş, bir diğer oyunsever ise dikkatsizliği sonucu Pokemon yakalamak isterken kaldırımdan düşerek ayak bileğini burkmuştu. Kişilerin kendilerine verdikleri zararların ardından Pokemon Go’nun yeni müdavimleri silahlı soyguncular oldu.
Oyunda 9. seviyeye geldikten sonra Lure Module açılıyor ve Pokestop'lar üzerinde Pokemon’ların yeniden doğmaları (spawn) sağlanabiliyor. ABD'nin Missouri eyaletinde bu durumu fırsat bilen, yaşları 16 ile 18 arası değişen 3 silahlı soyguncu oyuncuları bu alanlara doğru çekerek üzerlerinde değerli ne varsa alarak gasp ettiler. 9 kişiyi silah zoruyla gasp ettikten sonra düzenlenen operasyonla yakalanan suçlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ifade ediliyor. Pokemon uğruna başınıza istenmeyen durumların gelmemesi için dikkatli olmanızda fayda var. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zf2 2 yıl en beğenilen
Rte bu haberi görmesin
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 2 yıl
kimin yaptığını biliyosunuz gençler onca yıl boşunamı izledik :))

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl zf2
Rte bu haberi görmesin


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 2 yıl
adamın evine gizlice giren yakalanırsa pokemon arıyorum diyecek ,esas hırsızlar go yu kullanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 2 yıl
Seni seçtim pikaçu. Yanlarında pikaçu yokmuydu çarpsın hırsızları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
5 kişiyi soysalar en az 10 bin lira getirisi var,soyguncuları keser mi ki bu miktarlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 2 yıl
Mesudum
Yaşım büyük kalıyor yahu!Pokemon hangi yıllarda çıktıydı? (Gugıl mugıl uraştırmayın şimdi:) )

Pokemon mangası: 1996
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 2 yıl
Başladık bakalım.. hayırlısı.. :) Girdik bizde bu dehlize..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 2 yıl
Ne oyunmuş be millet birbirini parçalıyor bu oyun için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 2 yıl
Yaşım büyük kalıyor yahu!
Pokemon hangi yıllarda çıktıydı? (Gugıl mugıl u'raştırmayın şimdi:) )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
Şaka maka bu lure module bayağı tehlikeli. terör grupları bunu kullanabilir, dikkatli olun arkadaşlar. çok kalabalık yerlere gitmeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 2 yıl
kimin yaptığını biliyosunuz gençler onca yıl boşunamı izledik :))

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
Pikachu uy mu çalmaya çalışıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
Pikachu uy mu çalmaya çalışıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, mobil ve
8 etiket daha pokemon pokemon go pikachu silahlı soygun gasp Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Angry Birds, Windows Phone platformuna elveda dedi 2 yıl Megaupload efsanesi ücretsiz 100 GB alanla geri dönüyor 2 yıl NVIDIA GeForce GTX 1060 test değerleri AMD Radeon RX 480’in önünde 2 yıl Radeon RX 470, 8GB GDDR5 bellek seçeneğine sahip 2 yıl Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor 2 yıl Twitter maksimum GIF boyutunu arttırdı 2 yıl Braun’dan ödül kazanan kullanıcılar belli oldu 2 yıl Gigabyte X99 Designare-EX: Bu anakartta "yok" yok 2 yıl Karşınızda iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar 2 yıl Twitter'a göre Euro 2016′nın en popüler golü belli oldu 2 yıl Battlefield oyun serisi televizyon dizisi oluyor 2 yıl Superbook ile telefonunuz bilgisayara dönüşsün 2 yıl UFC organizasyonu satılıyor 2 yıl LeapDroid en hızlı Android emülatörü olduğu iddiasında 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin ilk fotoğrafı sızdı 2 yıl Mr. Robot'un yeni bölümü sosyal medya üzerinden yayınlandı 2 yıl CSR Racing heyecanı devam ediyor 2 yıl Çift kameralı Huawei Honor 8 duyuruldu 2 yıl Spigen'in S7 Edge'e özel aksesuarlarını inceliyoruz 2 yıl Corsair’in manyetik rulmanlı fanları satışa çıkıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Silahlı soyguncuların yeni hedefi Pokemon Go oyuncuları Sonraki Yeni bir Xiaomi Redmi modeli internete sızdırıldı 2 yıl HTC orta segmentte Desire 10 modeliyle rekabet edecek 2 yıl Pokemon Go patladı, Nintendo hisseleri 7.5 Milyar Dolar değer kazandı 2 yıl TÜBİTAK’ın geliştirdiği afet hasarlarını tespit eden yazılım kullanıma hazır 2 yıl Mercedes-Benz'in elektrikli sedan araç konsepti Eylül ayında tanıtılacak 2 yıl Müjde! Pokemon Go'ya takas özelliği geliyor 2 yıl TP-LINK’ten yeni alan adları açıklaması 2 yıl Twitter, tweet’leri arşivleyen siteleri kapatmaya başladı 2 yıl Zotac 3GB GeForce GTX 1060 Mini geliyor 2 yıl Pokemon Go'da Pikachu yakalamanın en kolay yolu 2 yıl Samsung Galaxy J2 2016 ve Smart Glow resmiyet kazandı 2 yıl Insta360 Nano ile iPhone’ununuz sanal gerçeklik kamerasına dönüşüyor 2 yıl Warcraft için devam filmleri gündemde 2 yıl ZeroLemon’dan Galaxy S7 için bataryalı kılıf 2 yıl Hayaletleri önce cebinizde avlayın 2 yıl Apple, kullanıcı arayüzlerinde patent ihlali yaptı 2 yıl Samsung'dan giriş seviyesi model; Galaxy J1 Ace Neo 2 yıl Fotoğraflarınızı tek tıkla sanat eserine dönüştürün 2 yıl Twitter CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı hack’lendi 2 yıl Samsung Galaxy S7 Active, suya ne kadar dayanıklı? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim