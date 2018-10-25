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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silinen uygulamalar, kullanıcıların peşini bırakmıyor

Çok kısa bir süre önce sildiğiniz bir mobil uygulamanın her yerde reklamlarını görmeniz tesadüf değil. Mobil uygulamalar silinse de kullanıcıları rahatsız etmeye devam ediyor.
6 ay
11,7b
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5
Mobil Uygulamalar
Furkan Babur
Yazar
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Silinen uygulamalar, kullanıcıların peşini bırakmıyor
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Mobil uygulamalar yükleme veya çalıştırma esnasında verilen izinler sayesinde kullanıcılar hakkında çok fazla bilgi toplayabiliyor. Bu duruma son vermek için uygulamayı silmeyi tercih edebilirsiniz ancak uygulamayı silmek bile rahatsız edilmemek için yeterli değil. Bloomberg'ün raporuna göre uygulama silindiğinde geliştiriciler bu durumdan haberdar olabiliyor ve uygulamayı tekrar yüklemeye ikna etmek için sizi reklama boğabiliyor.


Geliştiriciler uygulamanın silindiğini anlıyor 

Adjust, AppsFlyer, MoEngage, Localytics ve CleverTap gibi şirketler, geliştiricilere uygulamaları ve kullanıcı davranışları hakkında bir dizi veriyi analiz ederek önemli bir hizmet sunuyor. Bu hizmetin arasında ''uygulamanın silindiği'' bilgisi de yer alıyor. Söz konusu şirketler uygulamanın silindiğini fark ederse geliştiricileri uyarıyor. Sonrasında ise geliştiriciler agresif bir reklam politikası güdüp uygulamanın tekrar yüklenmesi için kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Yukarıda adı geçen şirketlerin müşterileri arasında Spotify, Yelp, T-Mobile ve Bloomberg gibi önemli şirketler de var.


Tabi bu şirketler siz bir uygulamayı sildiğinizde doğrudan uygulamanın silindiğinden haberdar olamıyor. Push bildirimleri olarak bilinen bildirim teknolojisi ile dolaylı olarak uygulamanın silindiği ortaya çıkıyor. Gelen kutusunun yenilenmesi veya Twitter/Facebook'taki haber akışının yenilenmesi gibi kullanıcılara doğrudan bildirim olarak aktarılmayan işlemleri yerine getiren push bildirimleri ile geliştiricilere uygulama hakkında düzenli olarak veri iletiliyor. Eğer geliştiriciler bir uygulamadan uzun bir süre boyunca push bildirimleri vasıtasıyla veri alamazsa uygulamanın silindiği kabul ediliyor.


Yazılım şirketi Branch Metrics'in CEO'su Alex Austin, silinen uygulayı fark etme imkanının Google ve Apple'ın gizlilik kurallarını ihlal ettiğini belirtirken her iki şirketin de bu konu hakkında harekete geçmesini bekliyor. MoEngage'de pazarlama ve satış biriminde müdür yardımcısı olan Ehren Maedge ise sadece geliştiricilere uygulamaları hakkında hizmet sunduklarını, uygulamayı silen kullanıcıyı reklama boğmanın geliştiricilerin inisiyatifinde olduğunu belirtiyor. Maedge yine de bu durumun kullanıcı tarafında hoş karşılanmayacağını ve güven kaybına neden olacağını da belirtiyor. 


https://www.androidauthority.com/apps-uninstall-trackers-917539/ Yorum Yaz
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darkaura 6 ay en beğenilen
onca cag arasinda nasil bir devre dustuk. yaptigimiz her sey takip ediliyor, denetleniyor. bir 10-20sene sonra yapay zekaninda yukselisiyle bunlar nerelere gider bilmiyorum. izin almadan tuvalete gidemez hale getirmeseler.
onca cag arasinda nasil bir devre dustuk. yaptigimiz her sey takip ediliyor, denetleniyor. bir 10-20sene sonra yapay zekaninda yukselisiyle bunlar nerelere gide...
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WmGMD 6 ay
Person of interest ı gözlerim yaşlı anıyorum tekrardan.
"we are being watched. the government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day. i designed the machine to detect acts of terror but it sees everything"
Bu tarz konulara ilgisi olan izleyebilir aksiyon dolu güzel bir yapım .
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soneday 6 ay
GooglePlay uygulama geliştiricisi olarak, Google Play Developer Konsol arayüzündede bukadar detaylı olmasada kimlern uygulamanızı günde kaç kere kaldırdığı hangi hatayı aldığı gibi bilgiler edinebiliyoruz
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Vega 6 ay soneday
Siz o arayüz üzerinden kullanıcının kişisel hassas verilerini görebiliyor musunuz?
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darkaura 6 ay en beğenilen
onca cag arasinda nasil bir devre dustuk. yaptigimiz her sey takip ediliyor, denetleniyor. bir 10-20sene sonra yapay zekaninda yukselisiyle bunlar nerelere gider bilmiyorum. izin almadan tuvalete gidemez hale getirmeseler.
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