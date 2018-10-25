Silinen uygulamalar, kullanıcıların peşini bırakmıyor

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Mobil uygulamalar yükleme veya çalıştırma esnasında verilen izinler sayesinde kullanıcılar hakkında çok fazla bilgi toplayabiliyor. Bu duruma son vermek için uygulamayı silmeyi tercih edebilirsiniz ancak uygulamayı silmek bile rahatsız edilmemek için yeterli değil. Bloomberg'ün raporuna göre uygulama silindiğinde geliştiriciler bu durumdan haberdar olabiliyor ve uygulamayı tekrar yüklemeye ikna etmek için sizi reklama boğabiliyor.





Geliştiriciler uygulamanın silindiğini anlıyor

Adjust, AppsFlyer, MoEngage, Localytics ve CleverTap gibi şirketler, geliştiricilere uygulamaları ve kullanıcı davranışları hakkında bir dizi veriyi analiz ederek önemli bir hizmet sunuyor. Bu hizmetin arasında ''uygulamanın silindiği'' bilgisi de yer alıyor. Söz konusu şirketler uygulamanın silindiğini fark ederse geliştiricileri uyarıyor. Sonrasında ise geliştiriciler agresif bir reklam politikası güdüp uygulamanın tekrar yüklenmesi için kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Yukarıda adı geçen şirketlerin müşterileri arasında Spotify, Yelp, T-Mobile ve Bloomberg gibi önemli şirketler de var.





Tabi bu şirketler siz bir uygulamayı sildiğinizde doğrudan uygulamanın silindiğinden haberdar olamıyor. Push bildirimleri olarak bilinen bildirim teknolojisi ile dolaylı olarak uygulamanın silindiği ortaya çıkıyor. Gelen kutusunun yenilenmesi veya Twitter/Facebook'taki haber akışının yenilenmesi gibi kullanıcılara doğrudan bildirim olarak aktarılmayan işlemleri yerine getiren push bildirimleri ile geliştiricilere uygulama hakkında düzenli olarak veri iletiliyor. Eğer geliştiriciler bir uygulamadan uzun bir süre boyunca push bildirimleri vasıtasıyla veri alamazsa uygulamanın silindiği kabul ediliyor.





Yazılım şirketi Branch Metrics'in CEO'su Alex Austin, silinen uygulayı fark etme imkanının Google ve Apple'ın gizlilik kurallarını ihlal ettiğini belirtirken her iki şirketin de bu konu hakkında harekete geçmesini bekliyor. MoEngage'de pazarlama ve satış biriminde müdür yardımcısı olan Ehren Maedge ise sadece geliştiricilere uygulamaları hakkında hizmet sunduklarını, uygulamayı silen kullanıcıyı reklama boğmanın geliştiricilerin inisiyatifinde olduğunu belirtiyor. Maedge yine de bu durumun kullanıcı tarafında hoş karşılanmayacağını ve güven kaybına neden olacağını da belirtiyor.

https://www.androidauthority.com/apps-uninstall-trackers-917539/