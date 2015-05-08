Simcity'nin yaratıcısından yeni sosyal ağ: THRED

Simcity, Spore gibi popüler oyunların yaratıcısı Will Wright bu kez yeni bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalışıyor. THRED adındaki sosyal medya uygulaması hali hazırda bulunan bir çok uygulamadan bazı özelliklerle harmanlanmış gibi gözüküyor.

Kullanıcıların kendi hikayelerini oluşturdukları uygulamada sosyal medya ağlarının vazgeçilmezleri olan beğenme, yorum yapma ve paylaşma aktiviteleri de yerini koruyor. Yine son zamanların popüler özelliklerinden filtre seçenekleri de uygulamada yer alırken kullanıcılardan diledikleri fotoğrafları düzenleyip paylaşarak hikayelerini oluşturmaları bekleniyor.

Genel olarak diğer sosyal medya platformlarına göre daha mizahi görünen THRED bunun dışında kullanıcıların favori mekanlarını ve yaşadıkları maceraları da paylaşmaya imkan veriyor. Uygulama şimdilik yalnızca App Store için yayılanmış durumda.