Şimdi de Huawei Y6 Pro 2017

Son günlerde birbiri ardına akıllı telefonlar tanıtmaya başlayan Huawei iyice vites arttırmış durumda. Huawei Honor 7X ve Honor 6C Pro modellerinden sonra şimdi de sıra Huawei Y6 Pro 2017 modelinde.

Fiyat biraz yüksek

Orijinal modelin üzerine biraz eklemeler yapan Huawei Y6 Pro 2017 bununla birlikte giriş seviyesi yerini koruyor. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran barındıran modele 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 yonga seti güç veriyor.

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2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde metal bir kasa alaşımı kullanılmış. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran telefonda 4000mAH kapasiteli bir batarya yer alıyor. Parmak izi okuyucusu da unutulmamış.

Kullanım süreleri konusunda gayet tatmin edici olan Huawei Y6 Pro 2017 modeli Android 7.0 ile gelecek. 179 Avro seviyesinde olan model Almanya’dan başlayarak Avrupa ülkelerine yayılacak. Yine bu hafta tanıtılan ve daha iyi özelliklere sahip olan Honor C6 Pro modeli de aynı fiyat etiketine sahip.