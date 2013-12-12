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Şimdi de LG Gx dedikoduları başladı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdi de LG Gx dedikoduları başladı

LG'nin G2 mini adlı 4.7 inçlik yeni bir akıllı telefon modeli dedikodularından sonra bu kez de 5.5 inçlik ekrana sahip Gx adlı bir modelin iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Güney Kore'de ortaya çıkan bir belgeye göre LG, Gx adlı yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ancak cihazın bazı özellikleri kafa karıştırıcı nitelikte. Zira LG yaptığı açıklamada G serisi akıllı telefonlarında Snapdragon 800 yongasetini kullanacağını açıklamıştı. LG Gx modelinde ise Snapdragon 600 yongasetinin kullanıldığı belirtiliyor.

Bu açıdan bakıldığında ya iddialar doğru gerçeği yansıtmıyor ya da bilgilerin aktarılmasında bir yanlışlık var. Ayrıca LTE-A altyapısına destek sunması da yongasetinin Snapdragon 800 olma ihtimalini akıllara getiriyor.

LG Gx modelinde 5.5 inçlik bir ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13 MP çözünürlükte arka kamera, 3140mAh batarya şeklinde diğer özellikler yer alacak. Bunun haricinde model ile ilgili daha fazla bir detay yok. Ancak ilerleyen haftalarda bazı sertifikasyon bilgilerinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Does-LG-have-a-5.5-inch-LG-Gx-coming_id50261 Yorum Yaz
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poyraz_371 5 yıl en beğenilen
LG 2 sahibi olarak öncelikle yazılım desteği vermesi şart(En basitinden kamera optimizasyonu) ... Eğer telefon pazarında iddialı hale gelmek istiyorsa!
Zaten herkes donanım olarak F/P olarak LG yi takdir ediyor, birde kullanıcının güvenini kazanırsa işte o zaman kibrit kutusuna LG yazsa bile yok satar....
LG 2 sahibi olarak öncelikle yazılım desteği vermesi şart(En basitinden kamera optimizasyonu) ... Eğer telefon pazarında iddialı hale gelmek istiyorsa!Zat...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
lg de samsunga benzemeye başladı
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limbesh 5 yıl
size vahiy gelmeyeceğine göre dedikodularlan işimiz olmaz dimi
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mab4ever 5 yıl
lg nin amiral telefonu ya ona gelmeyecekte kime gelecek güncelleme diye diye hala gelmedi dimi
beklemeyin gelmez
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OverClocK1ng 5 yıl
G Pro kullanıyorum ve memnunum. Ama hız olarak S800 olsa süper olurdu.
Hem pili daha iyi giderdi hem de gerek işlem gerekse de ekranına tam destek sağlayan bir GPU olması açısından çok iyi olurdu.
Bunlar da sanırım G Pro boyutlarında G2 çıkartmayı planlıyorlar. Yani donanım olarak güncel G2 hızında ve gücünde bir G Pro...
Belki kart yuvası ve değişebilir pil de koyarlar. Pili de arttırsalar daha da iyi olurdu...
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Kemal 5 yıl
LG de sanki Samsung gibi olmak istiyor...

Yap değişik boyutlarda 3-4 model... Ama her türlü desteği de ver. 80 tane model olursa, 3 aya bir yeni amiral gemisi çıkarırsan kimse güvenmez.
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JoeyBane 5 yıl
Çerçevesi ince olsun da.
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ulmel 5 yıl
yapmaaaa.sabreettt bu sene g2 mini çıkart bırak..

galaxy mega gibi Gx çıkarırsa resmen samsunging hastalığı olur
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DH Misafiri 5 yıl
Adamların yaptığı açıklamayı niye yanlış anlarsınız onu zaten anlamış değilim bu 1. Samsung fanı olan tayfa bütün işi gücü bırakıp Lg haberlerinde en önce çakılı olumsuz yorumlarını yaparlar zaten anlamıyorum bu da 2. Habere gelecek olursak bazı arkadaşlarında dediği gibi Gpro varken saçma olur böyle bir makinanın çıkması ve beklemiyoruum da öyle birşeyin olacağını belki sadece kore için üretirler ama orasına bir şey diyemem.
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Litheart 5 yıl
Bence bir yol yakalamışken senede bir G serisini güncellemeli
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Master_Evil 5 yıl
güzel bir de kalem koysa fena olmaz
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LilTunechi 5 yıl
Mini çıkar da bunun çıkacağını sanmıyorum plastiq değil bu firma malum
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Schnitter 5 yıl
Htc, Lg gibi şirketler yaptıkları bu saçma işlerle mobil sektörde yok olacaklar.
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General. 5 yıl
G pro varken gereksiz
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