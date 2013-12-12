Şimdi de LG Gx dedikoduları başladı





LG'nin G2 mini adlı 4.7 inçlik yeni bir akıllı telefon modeli dedikodularından sonra bu kez de 5.5 inçlik ekrana sahip Gx adlı bir modelin iddiaları gündeme gelmeye başladı.





Güney Kore'de ortaya çıkan bir belgeye göre LG, Gx adlı yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ancak cihazın bazı özellikleri kafa karıştırıcı nitelikte. Zira LG yaptığı açıklamada G serisi akıllı telefonlarında Snapdragon 800 yongasetini kullanacağını açıklamıştı. LG Gx modelinde ise Snapdragon 600 yongasetinin kullanıldığı belirtiliyor.





Bu açıdan bakıldığında ya iddialar doğru gerçeği yansıtmıyor ya da bilgilerin aktarılmasında bir yanlışlık var. Ayrıca LTE-A altyapısına destek sunması da yongasetinin Snapdragon 800 olma ihtimalini akıllara getiriyor.





LG Gx modelinde 5.5 inçlik bir ekran, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13 MP çözünürlükte arka kamera, 3140mAh batarya şeklinde diğer özellikler yer alacak. Bunun haricinde model ile ilgili daha fazla bir detay yok. Ancak ilerleyen haftalarda bazı sertifikasyon bilgilerinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Does-LG-have-a-5.5-inch-LG-Gx-coming_id50261