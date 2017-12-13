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Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı

Yenilikçi tasarım anlayışı ve Andy Rubin gibi önemli bir ismin desteğiyle piyasaya sürülen Essential Phone satış performansı konusunda tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratmış durumda.
1 yıl
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25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android'in kurucusu Andy Rubin'in şirketi tarafından çıkarılan Essential Phone'un teknoloji dünyasında çığır açması bekleniyordu. Zira arkasında, dünyadaki en yaygın işletim sistemlerinden birinde imzası olan önemli bir isim vardı. Ancak görünüşe göre Essential'ın satış ve pazarlama stratejisi akıllı telefonun satış rakamlarını yükseltmeyi başaramamış.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S9 en hızlı şarj edilen akıllı telefon olabilir"
Essential Camera uygulamasının resmi indirme sayısına göre şu ana kadar sadece 50.000 adet Esansiyel Phone satılmış durumda. Uygulama sadece bu telefonda çalıştığı için yükleme sayısı bir anlamda telefonun kaç adet satıldığını da ortaya koymuş oldu. Satışların bu kadar düşük olmasının en önemli nedenlerinden biri cihazın hayli yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüş olması.
Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı

Agresif fiyat indirimleri bile yetmedi

Başlangıçta telefon 700 dolarlık bir fiyatla satışa sunulmuştu. Şirket sonunda bunun piyasaya yeni girmiş bir marka için pek de uygun bir rakam olmadığına ikna oldu. Ardından fiyat agresif bir şekilde 499 dolara düşürüldü ve akıllı telefonu alacak kişilere 200 dolarlık bir indirim yapıldı. Ancak görünen o ki bu çabalar bile akıllı telefonun satış grafiğini yükseltmeye yetmemiş. Telefonun ne kadar iyi performans çizeceğini zaman gösterecek, ancak şu an için raporlar iç açıcı görünmüyor.

http://www.androidpolice.com/2017/12/12/around-50000-units-essential-phone-sold-according-camera-apps-download-figures-play-store/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Sektöre çentik denen lanet şeyi sokarsan olacağı budur başka ne bekliyordunuz ki :/
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TearsForFears 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Sektöre çentik denen lanet şeyi sokarsan olacağı budur başka ne bekliyordunuz ki :/

Saçma saçma konuşmayın, alt tarafı ufacık bir kamera, ilk bakışta belli bile olmayacak bir çıkıntı yaratıyor. 500 dolara böyle mükemmel bir telefon satılıyor ama anca 50 bin satabiliyor. Sebebi markanın tanınmaması, pazarlama reklam gibi sebepler.
Andry rubinin olması tabiki büyük fark yaratıyor. Bu telefon 500 dolardan tr ye gelse ben mi6 yerine alırdım.
Kerim5100Sektöre çentik denen lanet şeyi sokarsan olacağı budur başka ne bekliyordunuz ki :/Saçma saçma konuşmayın, alt tarafı ...
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Yanıtla +11
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Virinom 1 yıl
Benim anlamadığım Andy Rubin'in arkasında olması bu telefonu neden özel hale getiriyor ki? E tamam adam Android'in kurucusu da artık piyasada sayısız Android model var hepsi de bu telefonla aynı işletim sistemine sahip. Hani adam bu telefon için özel bir işletim sistemi yazmış olsa neyse. Donanım açısından bakınca diğer telefonlardan bir farkı yok. Tasarım olarak da beğenen olur beğenmeyen olur yani neyin çığırını açması bekleniyor bana saçma geldi.
Benim anlamadığım Andy Rubin'in arkasında olması bu telefonu neden özel hale getiriyor ki? E tamam adam Android'in kurucusu da artık piyasada sayısız Android mo...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 11 ay
Bu uygulama her alınan telefonda yüklü mü geliyor ? Yoksa isteyen mi yüklüyor ? Eğer isteyen yüklüyorsa bunu bazı kullanıcılar yüklenmemiş olabilir. Bunu hiç dusunmediniz mi ? Aynı zamanda cihazda yüklü gelse de bu yüklü gelme Google play'e yansiyor mu ?
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tyavas84 1 yıl
Iphone un verdigi "prestij" i hicbir uretici veremiyor..bosuna yuksek meblag cekip durmasinlar.kimse almayacaktir. Bknz: HTC !
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defected 1 yıl
Essential Camera uygulamasının resmi indirme sayısına göre şu ana kadar sadece 50.000 adet Esansiyel Phone satılmış durumda.

ya adam koskoca donanımhaber'e içerik giriyor; "esansiyel" diye bir kelime uydurmuş ve utanmadan... UTANMADAN yazmış bunu.
esansiyel ne birader? türkçe'de böyle bir kelime mi var? allah akıl fikir versin sana
.
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BekirTemel 1 yıl
yeterince reklamını yapamamıştır, zaten tüm dünyaya açıldığını da sanmıyorum, fiyatı da ortada, bekledikleri bir sonuç olsa gerek.
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IznickX 1 yıl
çentik çentik deniyor ama gayet güzel telefon her türlü uzun seneler kullanılabilir, telefon sadece çok ağır bence.
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cosica 1 yıl IznickX
iPhoneX
çentik çentik deniyor ama gayet güzel telefon her türlü uzun seneler kullanılabilir, telefon sadece çok ağır bence.

titanyum kasa kullanmışlar. ayrıca Galaxy S7 kasasına 5.71 inç ekran sığdırmışlar.
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cosica 1 yıl
eleştirilen ve pahalı bulunan, dalga geçilen telefonun özelliklerine bakın:

-titanyum gövde
-gorilla glass 5
-seramik arka
-dual color&monochrome arka kamera
-4K çeken 8mp ön kamera
-bluetooth 5.0
-141.5 mm uzunluktaki kasada 5.71 inç ekran. galaxy S7'den 1mm kısa, iphone 8'den 3mm uzun, iphone 8 plus'tan 17mm kısa
-snapdragon 835
-ip 54 koruma
-4GB ram, 128GB UFS 2.1
-4Xmikrofon
-USB type-C (hâlâ 2900 TL'ye satılan galaxy S7 edge'de yok o yüzden yazdım)
-360 derece çekim yapan opsiyonel kamera
-diğer tüm bağlantı özellikleri falan diğer 2017 model üst modellerden aşağı değil.
var ya bu telefon 500 değil 600 dolara burada satılsın note-5'i bırakır bunu alırım. güncelleme olarak da sadece android 8.0 alsa yeterli, bir de güvenlik güncellemeleri gelsin. kesinlikle kötülemiyorum bu telefonu. o çıkıntının daha fazlası iphone X'te de var.
-kusura bakmayın da bildiğiniz Android dünyasının ayfonunu GÖMMÜŞÜZ, başımız sağ olsun.
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Virinom 1 yıl
Benim anlamadığım Andy Rubin'in arkasında olması bu telefonu neden özel hale getiriyor ki? E tamam adam Android'in kurucusu da artık piyasada sayısız Android model var hepsi de bu telefonla aynı işletim sistemine sahip. Hani adam bu telefon için özel bir işletim sistemi yazmış olsa neyse. Donanım açısından bakınca diğer telefonlardan bir farkı yok. Tasarım olarak da beğenen olur beğenmeyen olur yani neyin çığırını açması bekleniyor bana saçma geldi.
1 Yanıt Yanıtla +8
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astegon 1 yıl Virinom
Andy Rubin'in yaptığı android ile şimdiki anroid arasında ciddi farklar var. Mobil cihaz ekosistemi 2 OS üzerinde artık. Android ve iOS. Bundan sonra yeni bir OS gelir mi zannetmiyorum. Getiren firma da büyük bir firma olmalı ortalığı cihaza boğmalı.
Çok yüksek fiyata ilk girişlerini yapacaklarına keşke şimdiki fiyattan girip düşürselerdi. Herkes Apple'ı örnek gösteriyor ama Apple yılların firması. Essential ise şunun şurasında 1-2 senelik firma.
2. bir amazon fire phone olma yolunda maalesef.
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BRNSpawn 1 yıl
Aslında güzel telefona benziyor. Neden bu kadar az satılıyor anlamadım?
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K_Spartakus 1 yıl
Çinli markalar ellerini avuşturuyor
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alemburda34 1 yıl
Adamların telefonu çıkarma süreçleri o kadar sancılı oldu ki şimdi bu firmaya kim güvenipte telefon alır. Yada bu telefona 2 yıl sonra güncelleme gelir mi nereden bileceğim. Ucuz desen ucuzda değil. Adamlar ilk telefonda fiyatı uçurup geç satışa çıkıp yüksek adet satmayı bekliyorlar.
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