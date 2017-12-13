Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı

Android'in kurucusu Andy Rubin'in şirketi tarafından çıkarılan Essential Phone'un teknoloji dünyasında çığır açması bekleniyordu. Zira arkasında, dünyadaki en yaygın işletim sistemlerinden birinde imzası olan önemli bir isim vardı. Ancak görünüşe göre Essential'ın satış ve pazarlama stratejisi akıllı telefonun satış rakamlarını yükseltmeyi başaramamış.

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Essential Camera uygulamasının resmi indirme sayısına göre şu ana kadar sadece 50.000 adet Esansiyel Phone satılmış durumda. Uygulama sadece bu telefonda çalıştığı için yükleme sayısı bir anlamda telefonun kaç adet satıldığını da ortaya koymuş oldu. Satışların bu kadar düşük olmasının en önemli nedenlerinden biri cihazın hayli yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüş olması.

Agresif fiyat indirimleri bile yetmedi

700 dolarlık bir fiyatla satışa sunulmuştu. Şirket sonunda bunun piyasaya yeni girmiş bir marka için pek de uygun bir rakam olmadığına ikna oldu. Ardından fiyat agresif bir şekilde 499 dolara satış grafiğini yükseltmeye yetmemiş. Telefonun ne kadar iyi performans çizeceğini zaman gösterecek, ancak şu an için raporlar iç açıcı görünmüyor. Başlangıçta telefonbir fiyatla satışa sunulmuştu. Şirket sonunda bunun piyasayabir marka için pek de uygun bir rakam olmadığına ikna oldu. Ardından fiyat agresif bir şekilde düşürüldü ve akıllı telefonu alacak kişilere 200 dolarlık bir indirim yapıldı. Ancak görünen o ki bu çabalar bile akıllı telefonunyükseltmeye yetmemiş. Telefonun ne kadar iyi performans çizeceğini zaman gösterecek, ancak şu an için raporlargörünmüyor.

http://www.androidpolice.com/2017/12/12/around-50000-units-essential-phone-sold-according-camera-apps-download-figures-play-store/