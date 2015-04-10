Sinema salonlarında yağmur ve kar fırtınasına hazır olun

Sinema salonlarında izleyiciye sadece görüntü ve ses içeriği sunmanın yanında IMAX gibi konseptler sarsıntı, su sıçraması gibi farklı efektlerle izleyiciyi daha fazla filmin heyecanına ortak etmeye çalışıyor. Buna şimdi kar ve yağmur fırtınaları da ekleniyor.





Bir süredir ABD'de belirli salonlarda titreşim, su sıçraması, tırtıklama veya gıdıklama, sis, koku, rüzgar ve yıldırım efektleri ile izleyiciye farklı heyecanlar yaşatan CJ 4DPlex firması, şimdi de kar fırtınası ve yağmur gibi daha gelişmiş efektler hazırlıyor.





4DX olarak adlandırılan yeni konseptte sinema salonlarında tüm saydığımız efektlere ek olarak kar yağacak, sağanak yağış yaşanacak ve zaman zaman da hava oldukça ısınacak. Böylece izleyiciler filmdeki sel, patlama, deprem, tornado ve yangın sahnelerini gerçeğe yakın bir şekilde hissedebilme imkanına sahip olacak.





CJ 4DPlex'in hali hazırdaki efektlerini barındıran 4D konsepti Los Angeles'taki Regal L.A. LIVE sinemasında kullanıldı ve Furious 7 filmine 30 000 izleyici çekmeyi başardı. Ayrıca Avengers : Age of Ultron filminde de bu efektler kullanılacak.





Yeni 4DX konsepti ise yaz aylarında faaliyete geçecek ve Dwayne Johnson'ın oynadığı deprem sonrası kurtarma temalı San Andreas ile Tom Hardy'nin oynadığı yeniden çevrim Mad Max : Fury Road filmleri Regal L.A. LIVE sinemasında bu konseptte oynatılacak.