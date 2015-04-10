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Sinema salonlarında yağmur ve kar fırtınasına hazır olun

4 yıl
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28
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema salonlarında yağmur ve kar fırtınasına hazır olun

Sinema salonlarında izleyiciye sadece görüntü ve ses içeriği sunmanın yanında IMAX gibi konseptler sarsıntı, su sıçraması gibi farklı efektlerle izleyiciyi daha fazla filmin heyecanına ortak etmeye çalışıyor. Buna şimdi kar ve yağmur fırtınaları da ekleniyor. 

Bir süredir ABD'de belirli salonlarda titreşim, su sıçraması, tırtıklama veya gıdıklama, sis, koku, rüzgar ve yıldırım efektleri ile izleyiciye farklı heyecanlar yaşatan CJ 4DPlex firması, şimdi de kar fırtınası ve yağmur gibi daha gelişmiş efektler hazırlıyor. 

4DX olarak adlandırılan yeni konseptte sinema salonlarında tüm saydığımız efektlere ek olarak kar yağacak, sağanak yağış yaşanacak ve zaman zaman da hava oldukça ısınacak. Böylece izleyiciler filmdeki sel, patlama, deprem, tornado ve yangın sahnelerini gerçeğe yakın bir şekilde hissedebilme imkanına sahip olacak. 

CJ 4DPlex'in hali hazırdaki efektlerini barındıran 4D konsepti Los Angeles'taki Regal L.A. LIVE sinemasında kullanıldı ve Furious 7 filmine 30 000 izleyici çekmeyi başardı. Ayrıca Avengers : Age of Ultron filminde de bu efektler kullanılacak.

Yeni 4DX konsepti ise yaz aylarında faaliyete geçecek ve Dwayne Johnson'ın oynadığı deprem sonrası kurtarma temalı San Andreas ile Tom Hardy'nin oynadığı yeniden çevrim Mad Max : Fury Road filmleri Regal L.A. LIVE sinemasında bu konseptte oynatılacak.  

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Fenomenon 4 yıl en beğenilen
Hadi tireşim, sis, rüzgar tamam da su sıçratması, koku, tırtık nedir ya. Bu arada tırtık ne harbiden??
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serdarcenk 4 yıl
Kanalizasyon sahnelerinde gazı bırakan bırakana olur artık, nasılsa ortalığı b.k götürüyor filmde :)
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MK* 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +7
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Kulak Misafiri 4 yıl
Bana çok gereksiz geldi niye öyle oldu.
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arda753 4 yıl
Benim için hiç iyi bir şey değil, işitme cihazı kullanıyorum ve yağmur efektlerini falan hiç bir zaman tadamıcam galiba :(
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crossmatch 4 yıl
Bizde olsa yaz günü kazak şemsiye gidilir. Not alın bunu.
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bjkali 4 yıl
Sabırsızlıkla Bekliyoruz. Yenilik yeniliktir..
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Zuko 4 yıl crossmatch
crossmatch
Bizde olsa yaz günü kazak şemsiye gidilir. Not alın bunu.

Dunyanin gizemini paylastigin icin sagol kanka. Hemen notumu aldim.


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frostburn 4 yıl
Allah'tan 3 lü matine olayı kalktı yoksa tepemizden ne yağardı bilmiyorum..
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atroce 4 yıl
matrix 3 filmindeki son neo smith kavgasında yarım saat yağmur yağmıştı insan donuna kadar ıslanır heralde

ama bence güzel bir deneyim olur
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selahattın ısık 4 yıl
Isanimiz mizahi ansiklopedi...yorumlara bak...
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The Balance 4 yıl
Chris Rock ne alaka?
Dwayne Rock Johnson olmasın o ?
Ayrıca bu konsept Avrupa'daki Eftelin de vardı. Baya bir güzeldi,acaba filmlerde nasıl olur?
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alito 4 yıl
Fenomenon
Hadi tireşim, sis, rüzgar tamam da su sıçratması, koku, tırtık nedir ya. Bu arada tırtık ne harbiden??

Oturduğun yerde filmdeki sahneye göre ayağına birşeyler sürtünüyor. AVM'lerde olan küçük 5D film kabinlerindeki sistem, muhtemelen odur.
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serdarcenk 4 yıl
Kanalizasyon sahnelerinde gazı bırakan bırakana olur artık, nasılsa ortalığı b.k götürüyor filmde :)
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Mickey Goldmill 4 yıl serdarcenk
serdarcenk
Kanalizasyon sahnelerinde gazı bırakan bırakana olur artık, nasılsa ortalığı b.k götürüyor filmde :)

Ninja Kaplumbağaları bu tür salonlarda izlemeyelim o zaman
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addidas_85 4 yıl
Bu arada direk aklıma bu geldi


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umut_baris 4 yıl addidas_85
addidas_85

Bu arada direk aklıma bu geldi








Denesek sağlam makara olur.
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addidas_85 4 yıl
Ulan bir sevişme sahnesi için filme gidiyorduk şimdi o da tehlikeye girdi, koltuk numarasına da dikkat etmek lazım, sonra tırtıklamasınlar :)
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