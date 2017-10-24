Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Singapur'da yeni otomobil ve motosikletler trafiğe çıkamayacak

Singapur Kara Taşımacılığı Kurumu (LTA), taşımacılık için kullanılan alanların oldukça sınırlı olduğunu belirterek 2018'den itibaren yeni otomobil ve motosikletlerin trafiğe çıkmasını yasaklıyor.
1 yıl
2,7b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Küçük bir ada ülkesi olan Singapur, ülkenin toplam arazisinin taşımacılık faaliyetleri için son derece kısıtlı olmasından dolayı otomobil sahibi olmanın en pahalı olduğu ülkelerden biri. Otomobil satın alan kişilerin gerçekten trafiğe çıkmaya ihtiyaç duyup duymadıklarını detaylıca araştıran yetkililer, her dönem ne kadar otomobilin trafiğe çıkabileceğini de taşımacılık sınırlarına göre belirliyor. Son zamanlarda otomobil ve motosiklet artış oranını yüzde 0.25 olarak belirleyerek trafikteki araç sayısının artmasının önüne geçen Kara Taşımacılığı Kurumu(LTA) yeni artış oranını yüzde 0 olarak belirledi.


 

2018'den itibaren uygulanacak bu oran uyarınca trafiğe yeni otomobillerin ve motosikletlerin çıkmasına izin verilemeyecek. İstatistiklere göre 2016 yılında Singapur yollarında 600.000 adet araç bulunuyordu. Bu sayının artmasının "kentsel yaşam kalitesine ciddi bir tehdit oluşturduğunu" belirten LTA araç sahipliğinin artmasını tehlikeli olarak değerlendirdi ve alınan kararın gerekçesi olarak taşımacılık için kullanılan arazilerin kısıtlı olmasını işaret etti. 


Yolların Artırılması Gündemde 

Şehir planlamacılarına göre şu an ülkedeki topla arazinin yüzde 12'lik kısmı taşımacılık için kullanılıyor ve bu miktar, ülkede yapılan yeni havalimanı da dahil olmak üzere, yüzde 19'a kadar artırılabilir. 2020 yılına kadar taşımacılığa ayrılan araziyi genişletmeye çalışacak olan Singapur yönetimi, 2020 yılında alınan kararı gözden geçirecek ve trafiğe ne kadar araç çıkabileceğini yeniden belirleyecek. Tabi bu süre içinde ülkenin 5.6 milyon olan nüfusunun da yaklaşık 7 milyona ulaşması bekleniyor.


Tabi araç sahibi olmanın ve trafikte araç kullanmanın oldukça zor olduğu ülkede, yetkililer halkın rahat yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma ağlarına ciddi destek veriyor. LTA'nın açıklamasına göre hükümet gelecek 5 yıl için toplu taşımaya 21 milyar dolarlık destek vererek araç sahibi olma ihtiyacını da ortadan kaldırmayı planlıyor. Toplu taşımanın yanı sıra yolculuk paylaşım uygulamaları ve otonom otomobil testleri ile de ülkedeki bireysel araç kullanımının azaltılması bekleniyor.


https://qz.com/1110049/singapore-is-capping-cars-because-its-running-out-of-room-to-build-roads/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ARTHUR. 1 yıl en beğenilen Cowinenge
Bu kararı bu hükümet burda alsa, sende bunu böyle sükünetle karşılarmıydın .
Emin ol bu kararı istanbulda alsalar herkes hükümeti karalar durur burda .
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TIGERSHARK 1 yıl
Yasaklayacaklarına plaka sayısına kota koysalar insanlar aralarında plaka devir yapsalar daha mantıklı olurdu yasaklamanın bir mantığı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 1 yıl
Singapurda toplu ulaşımın gitmediği yerleşim birimi yok. Ufacık ada zaten 650 km2 mi ne. 600 bin araç çok fazla 5 milyon nüfusa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Keske ulkemizdede araba alani keyfi mi yoksa gercekten ihtiyac mi arastirip trafige cikartsalar. O kdr cok yollarda gereksiz araclar varki trafik olur tabii. Miy miy arac surenler yok mu insanin sinirlarini zorluyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Keşke İstanbul da da olsa veya tek başına arabaya binenlere ceza yazılsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UML 1 yıl
Bizde yapılsa ekonomi tamamen çöker.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cowinenge 1 yıl
Oha alınan karara bak insanlar için mükemmel bişey
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ARTHUR. 1 yıl Cowinenge
Bu kararı bu hükümet burda alsa, sende bunu böyle sükünetle karşılarmıydın .
Emin ol bu kararı istanbulda alsalar herkes hükümeti karalar durur burda .
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 1 yıl
İşte bunlar hep yolsuzluk.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle 1 yıl iMac Pro için AMD Radeon Pro Vega üretimi hızlanıyor 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook görevini bırakmaya mı hazırlanıyor? 1 yıl Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor! 1 yıl Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı 1 yıl Bad Rabbit fidye yazılımı Türkiye'yi de hedef alıyor 1 yıl Nintendo'nun Animal Crossing oyunu kamp temasıyla mobil platforma geliyor 1 yıl Teknotel Kurumsal Kısa 1 yıl Bitcoin'de yeni çatallanma: Bitcoin Gold ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı 1 yıl Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman 1 yıl Instagram canlı yayınlarına yeni bir özellik eklendi 1 yıl AMD yıllar sonra kara geçmeyi başardı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi dünyanın en hızlı alerji testini onayladı 1 yıl Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar: 1 yıl HTC U11 Plus kablosuz şarj özelliğiyle mi geliyor? 1 yıl Huawei sadece 9 ayda 100 milyon akıllı telefon sattı 1 yıl MasterCard'dan blockchain tabanlı ödeme imkanı 1 yıl Yerli insansız su altı gözlem aracını inceledik 1 yıl Apple ve Samsung arasındaki patent davası sil baştan 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Singapur'da yeni otomobil ve motosikletler trafiğe çıkamayacak Sonraki Dünyanın ilk mikroçipi 600 bin dolara satılıyor 1 yıl Call of Duty: WW2'nin PS4 versiyonu Xbox One'dan iki kat fazla alan kaplayacak 1 yıl Kamu kurumlarının F klavyeye geçişi yıl sonuna kadar tamamlanacak 1 yıl Razer'dan PS4'e kulaklık | Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme 1 yıl Toshiba 1 milyar dolarlık zarar bekliyor 1 yıl Iberia Airlines yolcularına Galaxy Note 8 sürprizi 1 yıl PlayerUnknown's Battlegrounds'ın 2. versiyonu çıkmayacak 1 yıl 12 Büyükşehir 2025'ten itibaren yalnızca elektrikli otobüs alacak 1 yıl Kalite kontrol aşamasını geçemeyen Pixel 2'ler satışa mı sunuldu? 1 yıl Hepsiburada'da bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim 1 yıl ANKASYS: 5 ülkeye mikroçip tasarımı yapan İstanbul merkezli Türk şirketi 1 yıl Foxconn'un 2017'de sadece 25-30 milyon iPhone X sevkiyatı yapması bekleniyor 1 yıl Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı'nda birkaç farklı elektrikli araç tanıtacak 1 yıl 25.5 milyon insan morfine erişim kısıtlandığı için acı içinde öldü 1 yıl Gigabyte’dan dünyanın en ince 17.3 inç dizüstü bilgisayarı 1 yıl Galaxy S9 için yeni bir parmak izi okuyucu patenti 1 yıl OnePlus 5T basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Samsung'un Oreo ile getireceği yenilikler belli oldu 1 yıl BTK'dan karar: Tarife değişikliği talimatı 60 gün önceden verilebiliyor 1 yıl En ucuz çerçevesiz telefon Oukitel’den geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim