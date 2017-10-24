Singapur'da yeni otomobil ve motosikletler trafiğe çıkamayacak

Küçük bir ada ülkesi olan Singapur, ülkenin toplam arazisinin taşımacılık faaliyetleri için son derece kısıtlı olmasından dolayı otomobil sahibi olmanın en pahalı olduğu ülkelerden biri. Otomobil satın alan kişilerin gerçekten trafiğe çıkmaya ihtiyaç duyup duymadıklarını detaylıca araştıran yetkililer, her dönem ne kadar otomobilin trafiğe çıkabileceğini de taşımacılık sınırlarına göre belirliyor. Son zamanlarda otomobil ve motosiklet artış oranını yüzde 0.25 olarak belirleyerek trafikteki araç sayısının artmasının önüne geçen Kara Taşımacılığı Kurumu(LTA) yeni artış oranını yüzde 0 olarak belirledi.





2018'den itibaren uygulanacak bu oran uyarınca trafiğe yeni otomobillerin ve motosikletlerin çıkmasına izin verilemeyecek. İstatistiklere göre 2016 yılında Singapur yollarında 600.000 adet araç bulunuyordu. Bu sayının artmasının "kentsel yaşam kalitesine ciddi bir tehdit oluşturduğunu" belirten LTA araç sahipliğinin artmasını tehlikeli olarak değerlendirdi ve alınan kararın gerekçesi olarak taşımacılık için kullanılan arazilerin kısıtlı olmasını işaret etti.





Yolların Artırılması Gündemde

Şehir planlamacılarına göre şu an ülkedeki topla arazinin yüzde 12'lik kısmı taşımacılık için kullanılıyor ve bu miktar, ülkede yapılan yeni havalimanı da dahil olmak üzere, yüzde 19'a kadar artırılabilir. 2020 yılına kadar taşımacılığa ayrılan araziyi genişletmeye çalışacak olan Singapur yönetimi, 2020 yılında alınan kararı gözden geçirecek ve trafiğe ne kadar araç çıkabileceğini yeniden belirleyecek. Tabi bu süre içinde ülkenin 5.6 milyon olan nüfusunun da yaklaşık 7 milyona ulaşması bekleniyor.





Tabi araç sahibi olmanın ve trafikte araç kullanmanın oldukça zor olduğu ülkede, yetkililer halkın rahat yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma ağlarına ciddi destek veriyor. LTA'nın açıklamasına göre hükümet gelecek 5 yıl için toplu taşımaya 21 milyar dolarlık destek vererek araç sahibi olma ihtiyacını da ortadan kaldırmayı planlıyor. Toplu taşımanın yanı sıra yolculuk paylaşım uygulamaları ve otonom otomobil testleri ile de ülkedeki bireysel araç kullanımının azaltılması bekleniyor.