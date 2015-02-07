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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Singapur'lu öğrenciler "yazdırılabilir" güneş enerjili otomobil geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Singapur'lu öğrenciler
Daha önce "Dünyanın ilk 3D yazıcıdan üretilen aracı Strati görücüye çıktı" başlığı ile 3 boyutlu yazıcıların otomobil sektöründe de aktif olarak kullanılabileceğini sizlere aktarmıştık. Bu kez ise Singapur'lu bir öğrenci grubu bu durumu bir adım daha ileri taşıyor. Nanyang Teknoloji Üniversitesi mühendislik öğrencileri Güneş enerjisi ile çalışan yazdırılabilir araç NTU Venture 8 (Solda) ve NTU Venture 9 (Sağda) adındaki iki aracını duyurdu.
Önümüzdeki ay Shell Eco-marathon* Asya etkinliğinde yarışacak araçlar füturistik görünümleri ile dikkat çekerken V8 günlük kullanıma uygun araçlar kategorisinde ve üç tekerlekli V9 modeli ise yarış araçları kategorisinde yarışacak.

V8 modeli 3 Boyutlu yazıcıda yazdırılan 150 parça ve güneş panelleri ile oluşturulurken saatte 60 km hıza ulaşabiliyor. İlginç tasarıma sahip aracın bu tasarım sayesinde iç mekanda daha fazla boşluk bulundurabildiği söyleniyor. Cihazın Nanyang Teknoloji Üniversitesinin 5 Milyon dolar maliyetle açtığı "Katkı Üretim Merkezi"nde yazdırıldığı açıklandı.
*Shell Eco-marathon : Gençleri alternatif enerji ile çalışan araçlar geliştirmesi için teşvik eden her yıl düzenlenen uluslar arası bir yarışmadır.

Singapur'lu öğrenciler

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doctor_bey 4 yıl
Bizim tahtaların yanında uzay aracı gibi duruyorlar, ne diyim olmuyor bizim ülkede; belkide gerekli yatırım yapılmadığı içindir?..!
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Closer 4 yıl
Bunu türkiyede itü ytü gibi okullarda gerçekleştirmiş zaten.. Farklı olan ne anlamadım ?
Hatta bunların yarışması oluyodu yanlış hatırlamıyosam.

ae2project.com/...
milliyet.com.tr/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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10-EMRE 4 yıl
Eleman Çalışıyor boş durmuyor
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einhander 4 yıl
biri çıkıp araba projesı ıcın şu unıversıteye 5 mılyon dolar bagıslıyorum dedıkden sonra o unıversıte basarısız olursa şayet gercekten bızım ulkemızden bır cacık olmaz dıyebılırım
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ufuk85 4 yıl
Ahahahaha. Ne güldüm yaa :D
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Master_Evil 4 yıl
helal olsun öğrencilere, şu an eleştirme hakkımızın olduğunu düşünmüyorum
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DH Misafiri 4 yıl
Bir halt yemişler gibi, o kadar adam da başına toplanmış.
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gurkanse 4 yıl
bizde
onlarda :D
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Biz hep diyiyoruz üniversite yapıyor çirkin oluyor diyiyoruz ama şimdi bide şunlara bakın
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Nva Bx 4 yıl
Arabalar bilim kurgu filmlerindeki arabalara benziyor
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Gece772 4 yıl
Adamlarda para var
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selahattın ısık 4 yıl
Baslik hatasina devam...
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Okisht 4 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin

Baslik hatasina devam...

Merhaba,
başlıklar ana sayfada düzgün gözüküyor fakat forum arayüzünde karakter sınırına takılıyor, sondaki harfin çıkmaması buna bağlı bir şey. Daha anlaşılabilir ve kısa bir başlık bulursam güncelleyeceğim, ilginiz için çok teşekkürler,
Eğer farklı bir hatadan söz ediyorsanız lütfen belirtin düzelteyim
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Kaygerya 4 yıl
Bizim tasarim resimlerindeki otobus koltugu beni benden aldi.
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umut_baris 4 yıl Kaygerya
Kaygerya

Bizim tasarim resimlerindeki otobus koltugu beni benden aldi.

Para veren mi var?

Birileri en azından yapmaya çalışıyor. Diğerleri gibi maaşını almıyor sadece.

Ülkedeki çoğu meslek lisesinin hali belli.

İnşaata para yatırmak varken neden argeye para verelim ki? Teknokent diye kurdukları yerler iş hanından farksız.

aethewulf.tumblr.com/...
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