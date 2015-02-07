Singapur'lu öğrenciler "yazdırılabilir" güneş enerjili otomobil geliştirdi

Daha önce " Dünyanın ilk 3D yazıcıdan üretilen aracı Strati görücüye çıktı " başlığı ile 3 boyutlu yazıcıların otomobil sektöründe de aktif olarak kullanılabileceğini sizlere aktarmıştık. Bu kez ise Singapur'lu bir öğrenci grubu bu durumu bir adım daha ileri taşıyor. Nanyang Teknoloji Üniversitesi mühendislik öğrencileri Güneş enerjisi ile çalışan yazdırılabilir araç NTU Venture 8 (Solda) ve NTU Venture 9 (Sağda) adındaki iki aracını duyurdu.

Önümüzdeki ay Shell Eco-marathon* Asya etkinliğinde yarışacak araçlar füturistik görünümleri ile dikkat çekerken V8 günlük kullanıma uygun araçlar kategorisinde ve üç tekerlekli V9 modeli ise yarış araçları kategorisinde yarışacak.



V8 modeli 3 Boyutlu yazıcıda yazdırılan 150 parça ve güneş panelleri ile oluşturulurken saatte 60 km hıza ulaşabiliyor. İlginç tasarıma sahip aracın bu tasarım sayesinde iç mekanda daha fazla boşluk bulundurabildiği söyleniyor. Cihazın Nanyang Teknoloji Üniversitesinin 5 Milyon dolar maliyetle açtığı "Katkı Üretim Merkezi"nde yazdırıldığı açıklandı.

*Shell Eco-marathon : Gençleri alternatif enerji ile çalışan araçlar geliştirmesi için teşvik eden her yıl düzenlenen uluslar arası bir yarışmadır.



