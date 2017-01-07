Sınır bekçisi Cobra 2'ler geliyor

Otokar tarafından geliştirilen Cobra 2 adı verilen zırhlı personel taşıyıcının sınır güvenliği için donatılan versiyonunun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatına başlandı. TSK bu kapsamda 82 adet Cobra 2 alacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun zamandır özellikle terörle mücadelede kullandığı ve ordunun bel kemiği olan Cobra taktik tekerlekli zırhlı aracın yeni modeli olarak tasarlanan Cobra 2, 9 kişilik personeli taşıyabiliyor. Saatte maksimum 110 kilometre hız yapabilen Cobra 2, üstün balistik korumasıyla ön plana çıkıyor. 200 litre yakıt deposuna sahip olan araç %60 dik eğim ve %30 yan eğimi sorunsuz geçebiliyor. Patlasa dahi uzun süre gidebilen run flat adı verilen lastiklere sahip olan araç otomatik 6 ileri 1 geri vites ile kullanılıyor.

Araç geri görüş kamerası, ön termal görüş kamerası, iklimlendirme sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, ABS frenler ile ön plana çıkıyor.

İnsanı tespit edebilen radar ACAR

Türk Silahlı Kuvvetlerine 82 adet üretilip teslim edilecek olan sınır güvenliği için donatılan araçlarda ise ASELSAN tarafından geliştirilen ve maksimum 12 kilometreden insanı, 20 kilometreden hafif araçları, 25 kilometreden helikopterleri ve 35 kilometreden ağır araçları tespit edebilen ACAR kara gözetleme radarı bulunuyor. Aynı zamanda Fransız üretimi PILAR silah tespit sistemi de barındıran araç, ses dalgalarını kullanarak atılan silahın kalibresini ve mesafesini tespit edebiliyor. Aynı zamanda uzun menzilli elektro optik görüntüleme sistemi de bulunan araç, kötü hava şartlarında ACAR vasıtasıyla görev icra etmeye devam edecek.

http://savunmaveteknoloji.com/cobra-ii-sinirda-kus-ucurtmayacak/