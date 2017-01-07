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Sınır bekçisi Cobra 2'ler geliyor

Otokar tarafından geliştirilen ve sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla kara radarı, silah tespit sistemi ve elektro optik görüntüleme sistemi bulunan Cobra 2'ler TSK'ya teslim edilmeye başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
29,5b
1
72
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Otokar tarafından geliştirilen Cobra 2 adı verilen zırhlı personel taşıyıcının sınır güvenliği için donatılan versiyonunun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatına başlandı. TSK bu kapsamda 82 adet Cobra 2 alacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzun zamandır özellikle terörle mücadelede kullandığı ve ordunun bel kemiği olan Cobra taktik tekerlekli zırhlı aracın yeni modeli olarak tasarlanan Cobra 2, 9 kişilik personeli taşıyabiliyor. Saatte maksimum 110 kilometre hız yapabilen Cobra 2, üstün balistik korumasıyla ön plana çıkıyor. 200 litre yakıt deposuna sahip olan araç %60 dik eğim ve %30 yan eğimi sorunsuz geçebiliyor. Patlasa dahi uzun süre gidebilen run flat adı verilen lastiklere sahip olan araç otomatik 6 ileri 1 geri vites ile kullanılıyor.
Araç geri görüş kamerası, ön termal görüş kamerası, iklimlendirme sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, ABS frenler ile ön plana çıkıyor.

İnsanı tespit edebilen radar ACAR 

Sınır bekçisi Cobra 2'ler geliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerine 82 adet üretilip teslim edilecek olan sınır güvenliği için donatılan araçlarda ise ASELSAN tarafından geliştirilen ve maksimum 12 kilometreden insanı, 20 kilometreden hafif araçları, 25 kilometreden helikopterleri ve 35 kilometreden ağır araçları tespit edebilen ACAR kara gözetleme radarı bulunuyor. Aynı zamanda Fransız üretimi PILAR silah tespit sistemi de barındıran araç, ses dalgalarını kullanarak atılan silahın kalibresini ve mesafesini tespit edebiliyor. Aynı zamanda uzun menzilli elektro optik görüntüleme sistemi de bulunan araç, kötü hava şartlarında ACAR vasıtasıyla görev icra etmeye devam edecek.

http://savunmaveteknoloji.com/cobra-ii-sinirda-kus-ucurtmayacak/ Yorum Yaz
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ürüng ayıg toyon 2 yıl en beğenilen
Otokar'ı Koç'ların diye kötüleyenler gelmeden yerimi alayım.
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infom@n 2 yıl zdniz
Orijinalden alıntı: zdniz

Şekli tipi amacı özellikleri çok güzel ama mümkünse otokar üretmesin o aracı.

Atatürkçü oldukları için mi?
Korkma zaten sınır diye birşey yok. Sınırı geçmek yoldan karşıya geçmekten kolay artık.
Askerlerimizin vurduğu yaralı teröristleri pikaplarla getirip hastaneye bırakıyorlar. Ücretsiz tedavi ediyorlar.
Orijinalden alıntı: zdnizŞekli tipi amacı özellikleri çok güzel ama mümkünse otokar üretmesin o aracı.Atatürkçü oldukları için mi...
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4 Yanıt Yanıtla +41
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QuexSeeL 2 yıl zdniz
tr.wikipedia.org/...
Zaten daha önceki seriyi tasarlayıp üreten otokarın başarılı olmuş araçlarının devamı olan bu aracı, kendi ürününü neden kendisi üretmesin tam anlayamadım?!
tr.wikipedia.org/...Zaten daha önceki seriyi tasarlayıp üreten otokarın başarılı olmuş araçlarının devamı olan bu aracı, kendi ürününü neden kendi...
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SirSdü 2 yıl
Bildiğim kadarıyla bu tip kobralar AB sınır güvenliği için ayırdığı fonlar ile alınıyor.
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iso227 2 yıl
bijiler deliklerini savunsun koskoca cobra 2 geliyor
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Experimentation 2 yıl
askerde en sevdiğim araçtı kobra 4.0 motoru vardı sanırım
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Boragungoren 2 yıl hollowman_
hollowman_

Boragungoren
hollowman_

infom@n
Orijinalden alıntı: zdniz

Şekli tipi amacı özellikleri çok güzel ama mümkünse otokar üretmesin o aracı.

Atatürkçü oldukları için mi?
Korkma zaten sınır diye birşey yok. Sınırı geçmek yoldan karşıya geçmekten kolay artık.
Askerlerimizin vurduğu yaralı teröristleri pikaplarla getirip hastaneye bırakıyorlar. Ücretsiz tedavi ediyorlar.

birisi saçma birşey söyledi diye, ülken hakkında ahlaksızca yalan söyleyemezsin. 800 km'lik Suriye sınırına 3 metrelik duvar inşa ediliyor. dahası askerin o sınır geçilmesin diye var. teröristin getirilip tedavi edilmesi yalanın da zırvalamanın nirvanası.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Okuduğun kaynakları değiştir tavsiye ediyorum cahil

görüntü atıyorum, bana okuduğun kaynağı değiştir diyor. hem cahil hem de gönüllü körlük sizinki.

Birincisi o sınır duvarları yeni koyuldu ikincisi daeş militanlarının tedavi edilmeleri hakkında bilgi topla üçüncüsü sınırdan suriyelilerle birlikte geçtikleri için elini kolunu sallaya sallaya geçmiş oluyor biraz mantık yürütsen anlarsın kör mü kör cahil
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exterminant 2 yıl
kağıt üzerinde olmuş gibi bir de gerçek hayatta görelim
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DH Misafiri 2 yıl
Alım kararı mantıklı fakat "radarlı araç" alımı gerçekleştirmek yerine mevcut radar kullanılmakta olan araçlara uygulanabilirdi. Her aracın birden fazla görevi olabilir. F35 uçakları nasıl birden fazla görevi icra edebilecek yapıda ise kullanılan kara araçlarına da birden fazla görev verilebilir diye düşünenlerdenim.
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DH Misafiri 2 yıl
hem özel harekat polislerinizin, hemde tsk nın kullandığı kobra1 daha iyiydi bence. hele ki emniyet genel müdürlüğünün kullanmaya başladığı ejder tek kelimeyle rakipsiz ve kobra1 den bile daha iyi. keşke genel kurmay da bunun yerine ejder alsa. ejder belkide taktik tekerlekli zırhlı araç alanında dünyanın en iyisi olabilir. resmen hayran kaldım araca.
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Bu arada Trmilitary'de bir üye yazmıştı bu tarz araçlar AB fonları ile alınıyormuş ve batıda AB ülkeleri ile olan sınırlarımızda sadece gözetleme özelliği ile kullanılacak silah olmayacak üstünde.
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Umutcan 2 yıl ürüng ayıg toyon
Avrupayı mültecilerden korumak için yani. Ülkemizde kalsınlar gitmesinler diye kendi elimizle uğraşıyoruz resmen.
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Umutcan 2 yıl
Ülkeye 3-4 milyon Suriyeli dolduktan sonra hangi sınırı koruyacak? Giren terörist girdi zaten eylem hazırlığında bekliyorlar.
Yapılan politik yanlışları bu araçlarla düzeltemeyiz.
Ülkede daha fazla ortadoğulu olmamalı. Sınır güvenliği sağlanmalı ve hepsi ülkelerine geri gönderilmeli.
Vatandaşlık verme gibi yüzyılın yanlışı kesinlikle ve kesinlikle tekrarlanmamalı. Trump gibi ekstrem önlemler uygulanmalı gerekirse.
Duvar yapılması desteklediğim bir konu iyi de oldu. Ön ve arka kısmı izleme cihazlarıyla donatılıp hiçbir kör nokta olmadan izlenmeli.
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Stand Alone 2 yıl
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
Bazı vatan hainleri gelmiş yine konuyu baltalamaya çalışmış, bu tiplere de prim vermeyelim lütfen.
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