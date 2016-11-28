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Sinir bozucu drone'lar için bazuka geldi

DroneShield uçmaması gereken yerlerde uçurulan drone'lara ilaç gibi gelecek yeni anti-drone silahını tanıttı. DroneGun adı verilen silah insansız hava araçlarını sinyal boğma tekniğiyle yere indiriyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Avustralyalı şirket DroneShield, yeni taşınabilir anti-drone tabancasını (bazuka demek daha doğru olacak) tanıttı. "Taktik drone engelleyicisi" olarak da tanımlanabilecek silahın nasıl kullanıldığını gösteren bir tanıtım videosu da yayınlanmış durumda. DroneGun adı verilen silahın uçurulmaması gereken yerlerde uçan drone'lara karşı bir önlem olarak tasarlandığı belirtiliyor. Ancak bu insansız hava araçlarının yere çakılmasını sağlamıyor. Bunun yerine silah dikey bir iniş gerçekleştirmesini veya drone'u başlangıç noktasına geri döndürmeyi hedefliyor.
Neredeyse altı kilogram ağırlığında olan DroneGun, çeşitli sinyal boğma (jamming) teknikleri kullanarak iki kilometreye kadar bir mesafeden drone'ları kilitleyebiliyor. Bunu da 2.4 gigahertz ve 5.8 gigahertz frekans bantlarının yanı sıra GPS ve GLONASS (Rus uydu navigasyon sistemi) yayınını bozarak yapıyor. Silahın pili ise yaklaşık olarak 2 saat idare edebilecek düzeyde.
Ayrıca Bkz. "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi artık sanal ortamda"
Şirket daha önce akustik algılama yoluyla drone algılamaya odaklanmıştı. Drone'ları duyabilen ve bu bilgiyi gerçek zamanlı olarak güvenliğe ileten uzun ve kısa menzilli ürünleri vardı. DroneShield CEO'su James Walker, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Sesleri belirli bir bölgede kaydettiğimiz patent teknolojimizle arka plandaki gürültüyü kaldırarak bunun bir drone olup olmadığını anlayabiliyoruz" demişti.
Bu tür anti-drone önlemlerinin genel kullanıma açılması için hala kat edilmesi gereken bir mesafe var. DroneShield'in site notlarına göre DroneGun, hükümet ve ajanslar dışında, ABD'de satışa sunulamayacak ve kullanılamayacak. Bunun nedeni ise Federal İletişim Komisyonu'nun her türlü yayın bozma ve parazit yapma (jamming) ekipmanının operasyon, pazarlama veya satışını yasaklamış olması. Avustralya'da, sivillerin cep telefonu sinyallerini ve GPS'i bozacak teknolojileri kullanmaları da yasadışı. DroneGun'ın ne derece etkili bir silah olduğunu aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek görebilirsiniz.

https://www.droneshield.com/dronegun Yorum Yaz
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crazy585858 3 yıl en beğenilen
BUNUN AYNİSİNİ BİZİMKİLER YAPTI ZATEN ?
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RaptorFX 3 yıl
Aynı silahın özelleşmiş haliyle komşularınıza telefonla konuşamama şakası da yapabilirsiniz. Ayrıca sürekli olarak vücut üzerine gelen sinyalin neler yapacağı da ayrı bir konu olur.
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zengier 3 yıl
Turkiyede yapilanin videosunda eleman egm disinda kullanimi yasak filan demis de, piyasadaki herhangibir RC kumanda ile biraz oynayip imal etmek mumkun boyle bir silahi. silah gorunumunde bile olmaz, bildigin yagi antene bagli bir kumanda zannedersin. imalati yasak olsa ne, olmasa ne.
bu arada; o RC kumandalarin cok efektif bir wi-fi killer oldugunu biliyor muydunuz? 2.4 Ghz bandinda calisan bir uzaktan kumanandayi bir wi-fi router in 5-10 metre yakininda acik olarak birakin, ve ardindan bilgisayar, network, kablosuz konularindan anlayan birinin bile sac-bas yolmasini izleyin. IT'ci trollemek icin bire bir. hele bilgisayardan anlayaman mudur trollemek icin bire bir.
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lose_yourself 3 yıl
reklamı berbat flash tv oyuncuları bile daha iyi
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USDUL 3 yıl
Bizimkiler bunu yaptı bile bkz. DroneKiller ;)
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crazy585858 3 yıl en beğenilen
BUNUN AYNİSİNİ BİZİMKİLER YAPTI ZATEN ?
m.youtube.com/...
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umut_baris 3 yıl
Yuh
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BekirTemel 3 yıl
atomu parçalayan şirket ismini almalılar, o derece güzel bir çalışma
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