Sinir bozucu drone'lar için bazuka geldi

Avustralyalı şirket DroneShield, yeni taşınabilir anti-drone tabancasını (bazuka demek daha doğru olacak) tanıttı. "Taktik drone engelleyicisi" olarak da tanımlanabilecek silahın nasıl kullanıldığını gösteren bir tanıtım videosu da yayınlanmış durumda. DroneGun adı verilen silahın uçurulmaması gereken yerlerde uçan drone'lara karşı bir önlem olarak tasarlandığı belirtiliyor. Ancak bu insansız hava araçlarının yere çakılmasını sağlamıyor. Bunun yerine silah dikey bir iniş gerçekleştirmesini veya drone'u başlangıç noktasına geri döndürmeyi hedefliyor.

Neredeyse altı kilogram ağırlığında olan DroneGun, çeşitli sinyal boğma (jamming) teknikleri kullanarak iki kilometreye kadar bir mesafeden drone'ları kilitleyebiliyor. Bunu da 2.4 gigahertz ve 5.8 gigahertz frekans bantlarının yanı sıra GPS ve GLONASS (Rus uydu navigasyon sistemi) yayınını bozarak yapıyor. Silahın pili ise yaklaşık olarak 2 saat idare edebilecek düzeyde.

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Şirket daha önce akustik algılama yoluyla drone algılamaya odaklanmıştı. Drone'ları duyabilen ve bu bilgiyi gerçek zamanlı olarak güvenliğe ileten uzun ve kısa menzilli ürünleri vardı. DroneShield CEO'su James Walker, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Sesleri belirli bir bölgede kaydettiğimiz patent teknolojimizle arka plandaki gürültüyü kaldırarak bunun bir drone olup olmadığını anlayabiliyoruz" demişti.

Bu tür anti-drone önlemlerinin genel kullanıma açılması için hala kat edilmesi gereken bir mesafe var. DroneShield'in site notlarına göre DroneGun, hükümet ve ajanslar dışında, ABD'de satışa sunulamayacak ve kullanılamayacak. Bunun nedeni ise Federal İletişim Komisyonu'nun her türlü yayın bozma ve parazit yapma (jamming) ekipmanının operasyon, pazarlama veya satışını yasaklamış olması. Avustralya'da, sivillerin cep telefonu sinyallerini ve GPS'i bozacak teknolojileri kullanmaları da yasadışı. DroneGun'ın ne derece etkili bir silah olduğunu aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek görebilirsiniz.

https://www.droneshield.com/dronegun