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Sınır kapılarındaki gereksiz işlemler kaldırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrüklerde daha modern kapılar inşa edileceğinin ve kuyruğa neden olan gereksiz işlemlerin kaldırılacağının müjdesini verdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sınır kapılarındaki gereksiz işlemler kaldırılıyor
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerdeki kuyruğun azaltılması adına gereksiz işlemlerin kaldırılacağının müjdesini verdi. Tüfenkci, daha modern kapılar inşa edileceğini ve sadece fiziki olarak değil mevzuat açısından da gümrük işlemlerinin hızlandırılacağını açıkladı.

Edirne’nin Bulgaristan sınırında bulunan ve yenileme çalışmalarının başlatıldığı Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın son durumuyla ilgili konuşan Tüfenkci, "İhalesi bitti şimdi bir kısım inşaat sökülüyor. Hem aynı Sarp Sınır Kapısı'ndaki gibi bir yandan hizmetler devam edecek bir yandan da inşaatı sürecek. Modern bir kapı oluyor. Kapasitesi iki katından fazla artıyor hem de tek durak projesi esasında projelendirildiği için gümrüklerde kapılarda bekleme süreleri çok azalıyor" diye konuştu.

Tek Pencere Tek Durak Projesi

Özellikle de ticari faaliyetlerde bulunanlara yönelik tek pencere projesinin hayata geçirileceği açıklandı. Tek pencere tek durak projesi kapsamında ihracat ve ithalatla uğraşanların kapı kapı dolaşması yerine elektronik ortamda bir yerden başvurup işlemi de bir yerden sonlandırmaları sağlanacak. Proje kapsamında var olan 6 aşamalı yapı tek aşamaya inecek.
Açıklanan rakamlara göre Hamzabeyli Sınır Kapısı yıllık 450 bin araca hizmet veriyor. Çalışmalar sona serdiğinde yıllık 1 milyon araca hizmet verecek kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Bakanlık tarafından gümrük mevzuatı inceleniyor ve mevzuat açısından sıkıntı veren gereksiz işlemlerin tespiti yapılıyor.

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/08/28/gumruklerde-gereksiz-islemler-kalkiyor Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
İyi olur,geç bile kalındı.
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aycibin 1 yıl
Niye sırf Bulgaristan?millet yunanistan ipsala'da yazın sürünüyor
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salamander19 1 yıl
insanların gümrük çilesi bitecekse olabilir. gerçi yeni kapı yaptık diye oradaki vergilere v.s. zam yapılır şimdi.
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birinci keci sebo 1 yıl
Ben gidemedikten sonra olsa ne olur olmazsa ne olur
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