Ticaret Bakanı Bolat "BYD'ye gümrük engeli" iddialarına cevap verdi

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda BYD otomobil sipariş veren müşteriler teslimat sorunu yaşıyor. Siparişlerin gümrükte takıldığı ve zamanında teslim edilemeyeceği gerekçe gösterilerek kaporalar müşterilere iade ediliyor. BYD'nin fabrika inşaatına başlamadığı gerekçesiyle araç ithalatının engellendiğine yönelik iddialara, Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıt verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde genel bir ithalat durdurma durumu olmadığını açıkladı. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklı bazı sorunlar yaşandığını söyledi.

“Gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır.”

Teslimat süresi 45 günü aşıyor

Türkiye’de araç teslimatında 45 gün sınırı bulunuyor. Müşterilerin siparişleri 45 gün içerisinde teslim edilmediği durumda satıcıya yaptırım uygulanıyor. BYD, sipariş teslim süresinin 45 günü aşacak olması nedeniyle mevcut siparişleri şimdiden iptal etmeye başladı. Aracı gümrüğe takılmayan müşterilere teslimat sorunsuz bir şekilde yapılıyor. BYD siparişi veren müşterilerin meraklı bekleyişi sürüyor.

