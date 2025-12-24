Ticaret Bakanı Bolat "BYD'ye gümrük engeli" iddialarına cevap verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde genel bir ithalat durdurma durumu olmadığını açıkladı. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklı bazı sorunlar yaşandığını söyledi.
Bakan Bolat, şunları söyledi:
“Gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır.”
Teslimat süresi 45 günü aşıyor
Türkiye'de araç teslimatında 45 gün sınırı bulunuyor. Müşterilerin siparişleri 45 gün içerisinde teslim edilmediği durumda satıcıya yaptırım uygulanıyor. BYD, sipariş teslim süresinin 45 günü aşacak olması nedeniyle mevcut siparişleri şimdiden iptal etmeye başladı. Aracı gümrüğe takılmayan müşterilere teslimat sorunsuz bir şekilde yapılıyor. BYD siparişi veren müşterilerin meraklı bekleyişi sürüyor.
