Gümrük işlemlerinde 'pin kodu' dönemi: Dijitalleşme ve şeffaflık artacak

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, ithalat ve ihracat yapanlar için gümrük işlem süreçlerinde bir aşamanın daha dijitalleştiğini duyurdu. Yeni uygulamayla online olarak beyanname bilgilerine ulaşılabilecek.

Yeni sistem sayesinde ihracat ve antrepo beyannamelerine ait bazı bilgilere GET-APP

(Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama) platformu üzerinden erişilebilecek. Kontrollü erişim ve bilgi güvenliği için “PIN Kodu” uygulaması başladı. GET-APP’e beyan sahibi tarafından belirlenen kişilere e-posta yoluyla iletilen ve 90 dakika süreyle geçerli özel PIN kodu ile erişilebilecek.

Uygulama ile birlikte, dış ticarette farklı aktörler arasında muhtelif yollarla halihazırda paylaşılmakta olan beyanname bilgileri optimize edilmiş veri alanları ile sistemsel bir yapıya kavuşmakta; bu sayede yetkilendirilen kişilerce ilgili veri alanlarına kontrollü erişim sağlanarak, bilgi güvenliği üst düzeye çıkarılmakta ve gümrük işlemlerinde dijitalleşme, şeffaflık ve etkinlik artırılmaktadır.

Yapay zekanın hazırladığı infografik ile duyuruldu

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinden yayımlanan duyuruda PIN Kodu ile sorgulama sisteminin çalışma şekli hakkında bir infografiğe yer verildi. İnfografiğin sağ alt köşesindeki NotebookLM yapay zeka işareti dikkat çekiyor. Bakanlık bu infografiği Google'ın yapay zekasına hazırlattı.

