Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gümrük işlemlerinde 'pin kodu' dönemi: Dijitalleşme ve şeffaflık artacak

    Gümrük işlemlerinde ihracat ve ve antrepo beyannamelerine kolay ve güvenli ulaşım için PIN Kodu ile online veri sorgulama dönemi başladı. Gümrükte dijitalleşme artıyor.

    Gümrük işlemlerinde 'pin kodu' dönemi: Dijitalleşme artıyor Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, ithalat ve ihracat yapanlar için gümrük işlem süreçlerinde bir aşamanın daha dijitalleştiğini duyurdu. Yeni uygulamayla online olarak beyanname bilgilerine ulaşılabilecek.

    Yeni sistem sayesinde ihracat ve antrepo beyannamelerine ait bazı bilgilere GET-APP
    (Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama) platformu üzerinden erişilebilecek. Kontrollü erişim ve bilgi güvenliği için “PIN Kodu” uygulaması başladı. GET-APP’e beyan sahibi tarafından belirlenen kişilere e-posta yoluyla iletilen ve 90 dakika süreyle geçerli özel PIN kodu ile erişilebilecek.

    Uygulama ile birlikte, dış ticarette farklı aktörler arasında muhtelif yollarla halihazırda paylaşılmakta olan beyanname bilgileri optimize edilmiş veri alanları ile sistemsel bir yapıya kavuşmakta; bu sayede yetkilendirilen kişilerce ilgili veri alanlarına kontrollü erişim sağlanarak, bilgi güvenliği üst düzeye çıkarılmakta ve gümrük işlemlerinde dijitalleşme, şeffaflık ve etkinlik artırılmaktadır.

    Yapay zekanın hazırladığı infografik ile duyuruldu

    Gümrük işlemlerinde 'pin kodu' dönemi: Dijitalleşme artıyor Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinden yayımlanan duyuruda PIN Kodu ile sorgulama sisteminin çalışma şekli hakkında bir infografiğe yer verildi. İnfografiğin sağ alt köşesindeki NotebookLM yapay zeka işareti dikkat çekiyor. Bakanlık bu infografiği Google'ın yapay zekasına hazırlattı.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    7 24 kemal sunal filmi veren kanal mercedes e270 cdi yorumlar aferin içtikten kaç saat sonra alkol gs store çalışan maaşları suv mu sedan mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum