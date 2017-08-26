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2018 Porsche Cayenne görselleri resmi tanıtım öncesi sızdırıldı

Porsche'nin 3. neslini tanıtmaya hazırlandığı ve bir dönem firmayı iflastan kurtaran modeli Cayenne, resmi lansman öncesi sızdırıldı. Araç, Porsche'nin yeni tasarım dilini yansıtıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Porsche'nin bir süredir testlerini yaptığı önümüzdeki yakın bir tarihte duyurmaya hazırlandığı SUV modeli Cayenne'in yeni neslinin görselleri sızdırıldı. AutoExpress kaynakları tarafından sızdırılan görseller bize aracın iç ve dış tasarımını detaylarıyla gösteriyor.
Yeni Cayenne ön kısımdan pek fazla değişikliğe uğramazken, ortadaki ana ızgaranın daha büyüdüğü görülüyor. Yan profilden bakıldığında daha keskin bir çizgiye sahip olan araç, önceden de görüldüğü gibi eğik bir tavan yapısına ve yeni jantlara sahip. Yeni nesil ile birlikte arka tasarımı tamamen değişen Cayenne'de yeni Panamera'daki tasarım dili ve boydan boya uzanan arka farlar kullanılmış.
Kabin içinde orta konsol ve bilgi-eğlence sistemi, daha büyük bir merkezi ekran da dahil olmak üzere bir takım güncellemeler alırken, yeni dijital tuşlarla birlikte daha sade bir hale getirilmiş. Sızdırılan görsellerdeki araçta bej-siyah karışık deri bir iç tasarım kullanılmış.
VW Grubu'nun MLB Evo platformu üzerine inşa edilecek yeni Cayenne, Audi Q7 ve yeni tanıtılacak olan VW Touareg ile aynı alt yapıyı paylaşacak. Başlangıçta V6 ve V8 benzinli motorlarla gelmesi beklenen Cayenne'in dizel skandalı nedeniyle dizel motor seçeneklerine daha geç kavuşması bekleniyor. Yeni Porsche Cayenne'in resmi olarak 29 Ağustos'ta tanıtılması planlanıyor.

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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Verseler nefessiz binersiniz, yok orası olmamış burasını beğenmedim diyorsunuz
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Şıh Hazretleri 2 yıl hakankaran
hakankaran
Leman hanimdaki muthis degisim capsi koysun biri


Adettendir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hakankaranLeman hanimdaki muthis degisim capsi koysun biriAdettendir
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yavercanturk 2 yıl
Ya varya sirf şu asosyal bitli eksi sozluk saplamalarini okuya okuya ayni onlara cektiniz he. Ne koysalar onunuze bi burun kivirmalar bi alaya almalar. Mahallenin emekli albayi gibi tavirlari birakin arkadas yav.
On numara makina olmus ici disi, yapmis iste adamlar.
Ya varya sirf şu asosyal bitli eksi sozluk saplamalarini okuya okuya ayni onlara cektiniz he. Ne koysalar onunuze bi burun kivirmalar bi alaya almalar. Mahalle...
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Duellist 2 yıl
Porsche gibi markaların bir tasarım çizgisi olur ve araçlar buna sağdık kalınarak tasarlanır. Porsche belgesellerini izleyin tasarım şefi bu konuya değiniyor. Hatta adamın kullandığı cümle direk olarak şu "Eğer bir Porsche'ye bakıyorsanız bu aracın logosu olmasa bile onun bir Porsche olduğunu bilirsiniz." yada bir başka cümlesi "Bir Porsche duyduğunuzda aracı görmeseniz bile o sesin bir Porsche'den çıktığını bilirsiniz.". Bahsi geçen araç Porsche Cayenne, i30 değil her kasada farklı tasarım yapsınlar. Hükümetimiz sağolsun milletin vizyonu o kadar daralmış ki otomativ endüstrisini 1.6 dizel otomatikten ibaret görmeye başladık...
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bigboss99 2 yıl
yav içi falan iyi tamamda ön tasarım 20 senedir aynı bune
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Fade to Black 2 yıl
Bir Porsche'ye kaç farklı dizayn yapılabilir ki veya alanlar farklı bişey ister mi?
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S.Soylu 2 yıl
Hiçbir şey üretemeyen ülkemin insanları yine her zamanki gibi beğenmemişler. Herşeye bi kulp takıcaz illa. Birde forumun %90 bu arabayı sadece yolda görecek ama yinede yok 4x4 passat yok süslü vw demekten kendini geri koymuyor
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DH Misafiri 2 yıl
seat toledo nun SUVunu yapsalar bunu yaparlardı ancak.
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turquanz 2 yıl
nasipse alacam 2018 de
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Resimdeki model 2016
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Insallah bu seriye de yazık etmezler.
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hakyurek 2 yıl
bu fiyat segmentinde resmen haci murat olmus ..cok cirkin ..
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bence harika
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B4ris 2 yıl
crv tarzı bi şanzıman konumlandırma olmuş,berbat...
ha beleş verseler günde 5 posta at....binerim tabii ki
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