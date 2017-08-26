2018 Porsche Cayenne görselleri resmi tanıtım öncesi sızdırıldı

Porsche'nin bir süredir testlerini yaptığı önümüzdeki yakın bir tarihte duyurmaya hazırlandığı SUV modeli Cayenne'in yeni neslinin görselleri sızdırıldı. AutoExpress kaynakları tarafından sızdırılan görseller bize aracın iç ve dış tasarımını detaylarıyla gösteriyor.

Yeni Cayenne ön kısımdan pek fazla değişikliğe uğramazken, ortadaki ana ızgaranın daha büyüdüğü görülüyor. Yan profilden bakıldığında daha keskin bir çizgiye sahip olan araç, önceden de görüldüğü gibi eğik bir tavan yapısına ve yeni jantlara sahip. Yeni nesil ile birlikte arka tasarımı tamamen değişen Cayenne'de yeni Panamera'daki tasarım dili ve boydan boya uzanan arka farlar kullanılmış.

Kabin içinde orta konsol ve bilgi-eğlence sistemi, daha büyük bir merkezi ekran da dahil olmak üzere bir takım güncellemeler alırken, yeni dijital tuşlarla birlikte daha sade bir hale getirilmiş. Sızdırılan görsellerdeki araçta bej-siyah karışık deri bir iç tasarım kullanılmış.

VW Grubu'nun MLB Evo platformu üzerine inşa edilecek yeni Cayenne, Audi Q7 ve yeni tanıtılacak olan VW Touareg ile aynı alt yapıyı paylaşacak. Başlangıçta V6 ve V8 benzinli motorlarla gelmesi beklenen Cayenne'in dizel skandalı nedeniyle dizel motor seçeneklerine daha geç kavuşması bekleniyor. Yeni Porsche Cayenne'in resmi olarak 29 Ağustos'ta tanıtılması planlanıyor.