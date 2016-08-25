Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ölçekli sınır ötesi operasyonlarından biri yürütülüyor. Özellikle IŞİD’in elindeki koridoru kırarak bütün Suriye sınırının PYD denetimine geçmemesi ve bu bölgede bir tampon bölge oluşturulması adına önem taşıyan operasyonun bir başka ilgi çekici yanı ise kullanılan teknolojiler oldu.

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"Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu"

Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roket Atar sistemi ÇNRA ve buradan ateşlenen roketlerin Roketsan tarafından üretilmiş olduğunu aktarmış ve yerlilik oranına dikkat çekmiştik. Dün akşam da talihsiz bir olay ile yerli imkanlarla üretilen insansız hava aracı Bayraktar’ın sınır boyunca operasyonda etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

TSK tarafından aktarılan verilerde İHA’lardan alınan bilgilere göre operasyonun yürütüldüğü belirtiliyordu ancak kullanılan İHA’lara dair detay yoktu. Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa il sınırları içinde bir tarlaya insansız hava aracının düştüğü bilgisi hızla yayıldı. Jandarmanın çalışmaları sonunda tüm parçaları ile bir isot tarlasında bulunan İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi.

IŞİD'i yerli İHA Bayraktar gözetliyor

İnsansız hava aracının teknik bir arıza nedeni ile aslında kentteki eski havaalanı bölgesine indirilmek istendiği ancak başarılı olamayınca sert bir şekilde tarlaya düştüğü ortaya çıktı. Çıkan görüntülere göre düşen İHA’nın 2015 yılında TSK bünyesine giren Bayraktar olduğu belli oldu. Tam yüklüyken 24 saat havada kalabilen Bayraktar için ilk yapılan kontrollerde küçük bir tamirat sonrasında kısa sürede yeniden uçuşa hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.

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Aslında bu konu durumu özetleme noktasında son derece önemli. Yıllarca dışardan aldığımız araçların güncel gelişmelere göre güncellenmesi için bile çok ciddi meblağlar ödediğimiz herkesin malumu. Şimdiyse elektronik donanımı, yazılımı, tasarımı milli olanaklarla geliştirilen İHA’nın tamiratının kısa sürede yapılıp yeniden uçuşa hazır hale gelebileceğinin söylenebiliyor olması bile aslında durumun özeti olmuş durumda.

Bayraktar'ın Ankara'da konumlandırılan yer istasyonu

Bu arada 2015 yılından bu yana 2 adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü olarak uçabilen ve atış testlerinde %100 başarı elde eden silahlı Bayraktar modeli için de testler sürüyor. Bu araç ile TSK’ya muharip İHA yeteneği kazandırılmış olacak. Dünyada ABD, İsrail, Çin, İran ve Pakistan silahlı İHA üreten ve kullanan ülkeler konumunda.