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Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nda bölge hakkında bilgiyi havadan anında aktaran yerli insansız hava aracı Bayraktar, sınır boyunca 24 saat görev yapıyor.
2 yıl
22b
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42
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ölçekli sınır ötesi operasyonlarından biri yürütülüyor. Özellikle IŞİD’in elindeki koridoru kırarak bütün Suriye sınırının PYD denetimine geçmemesi ve bu bölgede bir tampon bölge oluşturulması adına önem taşıyan operasyonun bir başka ilgi çekici yanı ise kullanılan teknolojiler oldu.
Ayrıca Bkz. "Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu"
Çok Maksatlı ve Çok Namlulu Roket Atar sistemi ÇNRA ve buradan ateşlenen roketlerin Roketsan tarafından üretilmiş olduğunu aktarmış ve yerlilik oranına dikkat çekmiştik. Dün akşam da talihsiz bir olay ile yerli imkanlarla üretilen insansız hava aracı Bayraktar’ın sınır boyunca operasyonda etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

TSK tarafından aktarılan verilerde İHA’lardan alınan bilgilere göre operasyonun yürütüldüğü belirtiliyordu ancak kullanılan İHA’lara dair detay yoktu. Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa il sınırları içinde bir tarlaya insansız hava aracının düştüğü bilgisi hızla yayıldı. Jandarmanın çalışmaları sonunda tüm parçaları ile bir isot tarlasında bulunan İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi.

IŞİD'i yerli İHA Bayraktar gözetliyor

İnsansız hava aracının teknik bir arıza nedeni ile aslında kentteki eski havaalanı bölgesine indirilmek istendiği ancak başarılı olamayınca sert bir şekilde tarlaya düştüğü ortaya çıktı. Çıkan görüntülere göre düşen İHA’nın 2015 yılında TSK bünyesine giren Bayraktar olduğu belli oldu. Tam yüklüyken 24 saat havada kalabilen Bayraktar için ilk yapılan kontrollerde küçük bir tamirat sonrasında kısa sürede yeniden uçuşa hazır olacağı bilgisi paylaşıldı.

Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor
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Aslında bu konu durumu özetleme noktasında son derece önemli. Yıllarca dışardan aldığımız araçların güncel gelişmelere göre güncellenmesi için bile çok ciddi meblağlar ödediğimiz herkesin malumu. Şimdiyse elektronik donanımı, yazılımı, tasarımı milli olanaklarla geliştirilen İHA’nın tamiratının kısa sürede yapılıp yeniden uçuşa hazır hale gelebileceğinin söylenebiliyor olması bile aslında durumun özeti olmuş durumda.

Bayraktar'ın Ankara'da konumlandırılan yer istasyonu

Bu arada 2015 yılından bu yana 2 adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü olarak uçabilen ve atış testlerinde %100 başarı elde eden silahlı Bayraktar modeli için de testler sürüyor. Bu araç ile TSK’ya muharip İHA yeteneği kazandırılmış olacak. Dünyada ABD, İsrail, Çin, İran ve Pakistan silahlı İHA üreten ve kullanan ülkeler konumunda.


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JQKER 2 yıl en beğenilen
gelir şimdi "ama vidalarını başkaları üretiyor bunun" diyenler
abd nin iha larından gelecek bilgilere göre operasyon yapıyorduk.
bilgi vermese vermiyordu verse yarım yamalak veriyor onuda geç veriyordu.

bir kerede gurur duyun gurur . yaslanın arkanıza ve rahat rahat durur duyun. nerden nerelere geldik. bu gurur hepimizin.
bunu bari başka konulara çıkarlara düşüncelere bağlamayın.
gelir şimdi "ama vidalarını başkaları üretiyor bunun" diyenlerabd nin iha larından gelecek bilgilere göre operasyon yapıyorduk.bilgi vermese vermiyo...
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6 Yanıt Yanıtla +97
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mcebi001 2 yıl
Böyle aksilikler olacaktır abd nin bile en gelişmiş iha'sını iranlılar indirmişti, bizimkide arıza verebilir yada harp cihazlarıyla indirilebilir böyle böyle ögrendikçe geliştirecez ilerde çok daha güçlü etkili yapay zekaya sahip ihalarımız bile olacak merak etmeyin...
Böyle aksilikler olacaktır abd nin bile en gelişmiş iha'sını iranlılar indirmişti, bizimkide arıza verebilir yada harp cihazlarıyla indirilebilir böyle böyle ö...
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Yanıtla +42
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Kara Börü 2 yıl Sirkadyen
Sirkadyen
FETÖ düşürmüş Bayraktar'ı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Sen düşen hava aracı görmemişsin
SirkadyenFETÖ düşürmüş Bayraktar'ı...
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Yanıtla +24
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Hobi olarak yapılan hava araçlarından hiçbir farkı olmayan teknoloji yoksunu ve tam bir maliyet canavarı bir cihazdan fazlası değil.
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DH Misafiri 2 yıl
Bizim ANKA projemiz vardı ne oldu ? Yüzlerce milyonlar harcandı ortada hiç bişey yok. Baykar 50-70 milyona pratik bir çözüm üretti, kısıtlı imkanlarıyla, helal olsun.
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DH Misafiri 2 yıl
Hani bir sürü yedeği vardı bu ihadaki sistemlerin. Kendi kendine dönüyordu iniyordu bağlantı kesilse bile kendi iniyordu. Heronlar şöyleydi bizimkiler böyleydi. Ne oldu daha ilk ciddi muuharip şartta nefesi kesildi. düşsün düşsün ama daha savaşın ilk gününde düşmesin.
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kadirirdem 2 yıl
tebrikler tsk...
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Hobar 2 yıl
Can kaybı olmadıkça isterse hergün bir tane düşsün. İmkanlar bizde oldukça yenisi yapılır. Hatta bunların silahlısı da yapılmalı.
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profecco 2 yıl
3 milyon Suriyeli var ülkemizde. 100 bin kişi dese ki bizi eğitin ülkemizi kurtaralım seve seve eğitelim gönderelim. Ama 3 milyon korkak gelmiş kendi ülkesini düşünen yok. Sınavsız üniversiteye giriş, aylık 1400 tl maaş, vergiden muaf ol. Büyük devletlerin isteğiyle değil de kendi isteğimizle girsek daha iyidi. O kadar Türkmen'e saldırı oldu o zaman niye girmedik Suriye'ye diye sormazlar mı?
1 Yanıt Yanıtla +7
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x2yk 2 yıl profecco
profecco

3 milyon Suriyeli var ülkemizde. 100 bin kişi dese ki bizi eğitin ülkemizi kurtaralım seve seve eğitelim gönderelim. Ama 3 milyon korkak gelmiş kendi ülkesini düşünen yok. Sınavsız üniversiteye giriş, aylık 1400 tl maaş, vergiden muaf ol. Büyük devletlerin isteğiyle değil de kendi isteğimizle girsek daha iyidi. O kadar Türkmen'e saldırı oldu o zaman niye girmedik Suriye'ye diye sormazlar mı?

Yav he he..

sis.itu.edu.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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BekirTemel 2 yıl
helal be.
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BekirHan 2 yıl
Düşe kalka öğrenecek uçmasını abisi. Şaka bir yana bunlar gayet normal şeyler, eksiklerini göre göre geliştireceğiz. Ne kadar çok operasyonel uçuş saati harcarsa o kadar iyi olur.
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QaraKurum 2 yıl
Durur duydum... :)
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mcebi001 2 yıl
Böyle aksilikler olacaktır abd nin bile en gelişmiş iha'sını iranlılar indirmişti, bizimkide arıza verebilir yada harp cihazlarıyla indirilebilir böyle böyle ögrendikçe geliştirecez ilerde çok daha güçlü etkili yapay zekaya sahip ihalarımız bile olacak merak etmeyin...
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