Sıradaki Honor modeli 20 Ağustos'ta tanıtılacak, Mate 7 Mini de yolda

Huawei'nin yeni Honor modelini 10 Ağustos'ta tanıtması bekleniyordu. Ancak dün gerçekleşen etkinlikte Huawei'nin gidişatı ve hedefleri hakkında bilgi verilirken yeni bir modelin duyurusu yapılmadı. Etkinliğin ardından kısa bir süre sonra paylaşılan görüntü ise yeniden Honor modelinin açıklanacağı tarihi akıllara getirdi.

Görselde "7i" yazısı ile birlikte 20 Ağustos tarihi yer alıyor. Bu da sızıntılarda ismi koyulamayan ancak ön kamera modülü buton yardımıyla çıkan Honor modelinin tanıtılması bekleniyor. Bu durumda yeni Honor cihazının adı da Honor i7 olacaktır. TENAA görseline baktığımızda kameranın ön kısımdan gözükmemesi ve muhtemelen sanal buton kullanılacak olmasının sadeliği ön plana çıkardığını görüyoruz. Bunun yanında cihazın kamera modülünün sol kısımda yer alacak bir butonla çıkarılacağını da hatırlatalım.

TENAA'da ortaya çıkan Honor modeli

Teknik bilgilerle ilgili çok fazla sızıntı yok ancak son söylentiler modelde 5.2" FHD çözünürlükte ekran, Kirin 935 çipset, 3GB bellek 16 ve 32 GB depolama kapasitesi bulunacağı yönünde. Ancak bazı iddialar aynı modelin farklı pazarlarda Snapdragon 615 ve 2 GB bellek ile birlikte piyasaya çıkabileceğini de söylüyor. Honor 7i'nin global olarak satışa sunulması beklenirken fiyat aralığı ise 320-400 dolar olarak tahmin ediliyor.

Huawei diğer yandan Mate 7 Mini (veya Plus) adında farklı bir modelinde hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bu modelin adı aslında Mate 7 Plus olarak anılıyor ancak 4.7" büyüklüğündeki ekranı Mate serisi için küçük olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda modelin Mate 7 Mini olabileceği de söyleniyor. CRR-UL00 model numaralı akıllı telefonun Antutu görsellerine baktığımızda ise 5.2" ekran görüyoruz ancak bu boyutun Antutu'nun yanlış algılamasıyla ortaya çıktığı söyleniyor. Diğer özellikler ise Full HD çözünürlük, Kirin 935 çipset, 3 GB bellek şeklinde.

İki modelin de Android 5.1. üzerinde çalışan Emotion UI'ın en yeni sürümüne sahip olması bekleniyor.

Mate 7 Plus (veya Mini)

http://www.gsmarena.com/honor_7i_to_be_announced_on_aug_20_huawei_mate_7_plus_on_the_way-news-13463.php