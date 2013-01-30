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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siri "Gözler Serbest", Honda'nın 2013 model araçlarına geliyor

6 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Shady
Haber Editörü
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Siri
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iOS 6'nın öne çıkan Siri özelliklerinden biri olan "Gözler Serbest"'e Chevrolet ve Hyundai'dan sonra otomotiv endüstrisinin dev isimlerinden biri olan Honda'dan da destek geldi.

Honda'nın Amerika operasyonundan yapılan resmi açıklamada 2013 model Honda Accord ile Acura RDX ve ILX modellerinin iOS 6'nın "Gözler Serbest" özelliğine destek vereceği belirtildi. Buna göre, ilgili araç modellerini kullanan sürücüler, iOS 6 yüklü iOS cihazlarında Siri'yi kullanarak çeşitli görevleri telefonlarına bakmadan rahatlıkla yerine getirebilecek.

Honda'nın Otomobil Ürün Planlama'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Vicki Poponi, iPhone'un insanların araçlarında dahi kullanmaktan vazgeçemedikleri bir cihaz olduğuna vurgu yaparken; Siri ve Bluetooth destekli Gözler Serbest modunun Honda ve Acura sahipleri için, gelecek nesil bağlanabilirlik sunan ve isteklerine cevap verebilen mükemmel bir fırsat olduğunu ifade etti.

Şimdilik resmi olarak üç üreticiden açıklama yapılmış olsa da Apple'ın iOS 6'da yer vermeye başladığı Gözler Serbest yeteneği için BMW, GM, Mercedes, Land Rover, Jaguar, Audi, Toyota, Chrysler, ve Honda ile çalıştığını hatırlatalım.


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a1g0rithm 6 yıl
30 Ocakta verilen habere dün mü cevap verilmiş?
Enteresan.
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multiTYRT 6 yıl
Samsungtan açıklama gelir
"Nissan ile s-voice çalışmalarını başlattık"

Sonra fandrozortlar "samsung bu, yenilikçi firma" diye gelir
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seconder77 6 yıl
işte apple
canımı veririm bu firma için
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seconder77 6 yıl
bu can yoluna kurban apple
nur içinde yat steve abi
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