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Siri sunucularındaki açık diğer platformların erişimini mümkün hale getiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,1b
1
41
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPhone 4S'i tanıttığı günden bu yana modele özel sesli asistan uygulaması Siri en çok gündemde kalan özellik oldu. Nasıl çalıştığı, diğer iPhone modellerinde neden olmadığı, özel donanım gerekip gerekmediği gibi pek çok konu geliştiricilerin gündemini meşgul ediyor.

Uzak sunuculara bağlanarak kullanıcılara hizmet veren Siri'nin sunucularında var olan bir açığın diğer platformların da kullanımına imkan verebileceği iddia edildi.

Daha önce arada bir köprü bilgisayar vasıtasıyla Mac 512K cihazına Siri'den metin mesajı gönderme ve iPhone 3GS modelinde Siri'yi kullanma şeklinde yapılan müdahaleler gündeme yansıdı. Bu işlemler Siri'nin uzak sunucularında açık olabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Fransız geliştirici firması Applidium, Siri'nin güvenlik protokolünü kırdığını ve iPod, iPad, Android, Windows, Mac gibi cihazlarda da kullanılabilecek teknik imkanı elde ettiklerini duyurdu ve gerekli talimatları sitesinde yayınladı. Bunun anlamı gerekli teknik bilgiyi öğrenen hackerlar Siri'yi her türlü cihaza port edebilir.

Dikkat edilmesi gereken uzak sunucudaki bağlantı için benzersiz iPhone 4S kimlik numarasının gerekmesi. Siri, sunucular ile iletişime geçmek için bu kimlik numarasına ihtiyaç duyuyor.

Bu noktada Apple'ın bu tür girişimde bulunan kimlik numaralarını kara listeye alarak Siri erişimini kapatması muhtemel. Kendi cihazını riske etmek isteyen kullanıcıların bu kimlikleri başkalarına  kullandırtmasıyla bu tür girişimler mümkün olabilir. Aksi takdirde hackerların yeni bir iPhone 4S satın alması gerekebilir. Bu durumda da yapılan çalışmaların bir anlamı kalmıyor. 

Siri'nin ne düzeyde kırılabileceğini ve kimlik doğrulama sürecinin aşılıp aşılamayacağını zaman gösterecek. 

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mehmednaim 8 yıl en beğenilen
Otantikasyon nedir Allah aşkına, kimlik doğrulama desek olmaz mı?
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UnInvited_Guest 8 yıl
tarihe geçmeli bu apple hakkın da ilk olumsuz haber diye hoş piyasadaki diger sitelerin 4s ile ilgili olumsuz bilmem kac tane haberi varken dh bir ilki başardı alkışlıyorum.
tarihe geçmeli bu apple hakkın da ilk olumsuz haber diye hoş piyasadaki diger sitelerin 4s ile ilgili olumsuz bilmem kac tane haberi varken dh bir ilki başardı ...
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Andulin266 8 yıl
Tartisilmasi gereken siri neden İphone 4 de yok ya da ipad 2 de. Anca diger markalara hakaret.
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@bdullah 8 yıl
Bu iPhone 4s'ler de jailbreak yapdıktan sonra yüklenen programlara bayağı dikkat etmek gerekecek. Siri için cihazda bulunan dosyaları(kimlik bilgilerini) çalan ufak bir yazılım içeriyor olabilir.
Daha jb çıkmadı ama uyarmak lazım.
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sertacarslan 8 yıl
Extreme Victory
spaydix siri miri hikaye problemli kısıtlamalı ucube ios ve apple
kedi ciger

Ya yazdıklarınıza sizin bile inanmadığınız böyle seviyesiz yorumları test forumunda falan yapsanız?
Yoksa inanıyor musunuz???
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Chuckly 8 yıl
Artik çok iyi anladim.Bu forumda belirli 5-6 kişi var sirf ego tatmini için her b.ka atliyorlar
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Cengiz Elektronik 8 yıl Chuckly
Chuckly
Artik çok iyi anladim.Bu forumda belirli 5-6 kişi var sirf ego tatmini için her b.ka atliyorlar

Onlar heryerde :)
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tural.i 8 yıl
en çok eksiyi ben alırım çekişmesi başladı son zamanlarda burada, eğitimciler iyi bilir, benmerkezciliğin bir sonucu olarak çocuklar ya da genç ergenler sürekli dikkat çekmeye çalışırlar, ben eksi almaya çalışanların da tek amaçlarının dikkat çekmek olduğunu düşünüyorum, çözüm basit görmezden gelmek, kısacası: eksi ya da artı vermemek:)
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spaydix 8 yıl
siri miri hikaye problemli kısıtlamalı ucube ios ve apple
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Extreme Victory 8 yıl spaydix
spaydix

siri miri hikaye problemli kısıtlamalı ucube ios ve apple

kedi ciger
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manyakurt 8 yıl
@NARNIA
artı bastım ibret alınasın diye...
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SystemApps 8 yıl
Bu siri sunucusuz bir hiç olduğuna göre şişirilmiş bir balon olduğuda oratada.Öyleki sadece bu sunucu iphonelere hizmet verdiği sürece açıkların bitmesi olanaksızdır.
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Loukas 8 yıl
Hayatta en nefret ettiğim şey bir şeyin yada markanın fanboyluğunu yapmaktır. Bu forumda birçok şeyin çekişmesine tanık oldum, Ps3-X360, Intel-AMD vs. vs. ancak hiç birisi Android kullanıcıları kadar itici ve at gözlüklü değildi. Apple'den neden bukadar nefret ettiklerini de sörsan mantıklı açıklayamazlar, bunları görünce iPhone ma daha çok bağlanıyorum.

Hemen her Apple haberine girip ya eksi basarlar yada saçma sapan yorum yazarlar. Donanımhaberi bile eleştiriyorsunuz adamlar işlerini yaptıkları halde onlara bile Fanboy diyorsunuz ezik ezik hey Allah'ım ya


Apple'dan bahsediyoruz Teknoloji dünyasının devinden yani, Samsung yada diğer sıradan taklitçi ve hazırcı bir markadan değil anlayın artık şunu. Bu yüzden bu kadar çok haber çıkıyor basında.

NOT:Eksilere bakın siz şimdi


1 Yanıt Yanıtla +2
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Extreme Victory 8 yıl
SystemApps

Bu siri sunucusuz bir hiç olduğuna göre şişirilmiş bir balon olduğuda oratada.Öyleki sadece bu sunucu iphonelere hizmet verdiği sürece açıkların bitmesi olanaksızdır.

iyide siri' nin mantigi o, butun cevaplarin telefonun hafizasinda kayitli olmasini beklemiyorsun herhalde dimi?
siri apple'in mali olduguna gore kime hizmet verecekti? Nokia' yami? hay allahim yaaa


"Öyleki sadece bu sunucu iphonelere hizmet verdiği sürece açıkların bitmesi olanaksızdır." konusuna hakim, uzman, bilirkisinin forumumuza kattigi onemli yorum ve aydinlatma bilgisi.
ben bile bir mcse olarak mantigini cozemedim hocam.

Merak Edenler Icin "MSCE" (ingilzce)
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manyakurt 8 yıl
Artık sadece haberi okuyarak yazarının ekrem çukurca olduğunu anlayabiliyorum...
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Extreme Victory 8 yıl
Atalarımız çok manalı bir söz söylemiş, ... Duası gerçek olsa gökten kemik yagardı. GS 2 kendini ne diye tanıtacak (tanıtabilirse) iPhone4S olarakmı
dataları 4S ten alıp, başka telefonlara port etmiş olmak biraz bilgisi olan, bu işle uğraşmış olan herkezin yapabileceği bir şey, ama apple'in serverine kendini tanıtma noktasında kalıyorsun çünkü her telefonun aynı parmak izi gibi benzersiz bir kimliği var, ki Apple muhendisleri siri datalarına 4S alan herkesin ulaşabileceğini öngörüyorlardı, ama bu onlar için sorun değildi (zaten bunu düşünebilmek icinde muneccim olmaya gerek yok) zira az önce bahsettigim gibi benzersiz kimlik denetimi bu olay için çok basit ama bir o kadar etkili çözüm. Apple serverlerine öyle "Selamun Aleyküm" deyip giremiyorsun. İsin can alıcı yanida bu, servere giremedikten sonra istersen 3330' a port et bilgileri
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samtual 8 yıl
Diğer platform kullanıcılarına Siri nin reklamını yapmak için daha etkili ve sıfır maliyetli bir yol olamazdı.
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ugacomtr 8 yıl
biraz reklam kokladım gibi. koca server güvenligi kırılıyor ama iphone 4 diye kendini gösteremiyor... garip. bankanın kasasına giriliyor bankada hickimsenin haberi olmuo ama kasa icindeki kücük dolaplar acılamıyor gibi birşey olmuş bu :)
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