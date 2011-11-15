Siri sunucularındaki açık diğer platformların erişimini mümkün hale getiriyor

Haber Editörü
Apple'ın yeni iPhone 4S'i tanıttığı günden bu yana modele özel sesli asistan uygulaması Siri en çok gündemde kalan özellik oldu. Nasıl çalıştığı, diğer iPhone modellerinde neden olmadığı, özel donanım gerekip gerekmediği gibi pek çok konu geliştiricilerin gündemini meşgul ediyor.
Uzak sunuculara bağlanarak kullanıcılara hizmet veren Siri'nin sunucularında var olan bir açığın diğer platformların da kullanımına imkan verebileceği iddia edildi.
Daha önce arada bir köprü bilgisayar vasıtasıyla Mac 512K cihazına Siri'den metin mesajı gönderme ve iPhone 3GS modelinde Siri'yi kullanma şeklinde yapılan müdahaleler gündeme yansıdı. Bu işlemler Siri'nin uzak sunucularında açık olabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.
Fransız geliştirici firması Applidium, Siri'nin güvenlik protokolünü kırdığını ve iPod, iPad, Android, Windows, Mac gibi cihazlarda da kullanılabilecek teknik imkanı elde ettiklerini duyurdu ve gerekli talimatları sitesinde yayınladı. Bunun anlamı gerekli teknik bilgiyi öğrenen hackerlar Siri'yi her türlü cihaza port edebilir.
Dikkat edilmesi gereken uzak sunucudaki bağlantı için benzersiz iPhone 4S kimlik numarasının gerekmesi. Siri, sunucular ile iletişime geçmek için bu kimlik numarasına ihtiyaç duyuyor.
Bu noktada Apple'ın bu tür girişimde bulunan kimlik numaralarını kara listeye alarak Siri erişimini kapatması muhtemel. Kendi cihazını riske etmek isteyen kullanıcıların bu kimlikleri başkalarına kullandırtmasıyla bu tür girişimler mümkün olabilir. Aksi takdirde hackerların yeni bir iPhone 4S satın alması gerekebilir. Bu durumda da yapılan çalışmaların bir anlamı kalmıyor.
Siri'nin ne düzeyde kırılabileceğini ve kimlik doğrulama sürecinin aşılıp aşılamayacağını zaman gösterecek.
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Daha jb çıkmadı ama uyarmak lazım.
Ya yazdıklarınıza sizin bile inanmadığınız böyle seviyesiz yorumları test forumunda falan yapsanız?
Yoksa inanıyor musunuz???
Onlar heryerde :)
kedi ciger
artı bastım ibret alınasın diye...
Hemen her Apple haberine girip ya eksi basarlar yada saçma sapan yorum yazarlar. Donanımhaberi bile eleştiriyorsunuz adamlar işlerini yaptıkları halde onlara bile Fanboy diyorsunuz ezik ezik hey Allah'ım ya
Apple'dan bahsediyoruz Teknoloji dünyasının devinden yani, Samsung yada diğer sıradan taklitçi ve hazırcı bir markadan değil anlayın artık şunu. Bu yüzden bu kadar çok haber çıkıyor basında.
NOT:Eksilere bakın siz şimdi
iyide siri' nin mantigi o, butun cevaplarin telefonun hafizasinda kayitli olmasini beklemiyorsun herhalde dimi? siri apple'in mali olduguna gore kime hizmet verecekti? Nokia' yami? hay allahim yaaa
"Öyleki sadece bu sunucu iphonelere hizmet verdiği sürece açıkların bitmesi olanaksızdır." konusuna hakim, uzman, bilirkisinin forumumuza kattigi onemli yorum ve aydinlatma bilgisi. ben bile bir mcse olarak mantigini cozemedim hocam.
Merak Edenler Icin "MSCE" (ingilzce)
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