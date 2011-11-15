Siri sunucularındaki açık diğer platformların erişimini mümkün hale getiriyor

Apple'ın yeni iPhone 4S'i tanıttığı günden bu yana modele özel sesli asistan uygulaması Siri en çok gündemde kalan özellik oldu. Nasıl çalıştığı, diğer iPhone modellerinde neden olmadığı, özel donanım gerekip gerekmediği gibi pek çok konu geliştiricilerin gündemini meşgul ediyor.





Uzak sunuculara bağlanarak kullanıcılara hizmet veren Siri'nin sunucularında var olan bir açığın diğer platformların da kullanımına imkan verebileceği iddia edildi.





Daha önce arada bir köprü bilgisayar vasıtasıyla Mac 512K cihazına Siri'den metin mesajı gönderme ve iPhone 3GS modelinde Siri'yi kullanma şeklinde yapılan müdahaleler gündeme yansıdı. Bu işlemler Siri'nin uzak sunucularında açık olabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.





Fransız geliştirici firması Applidium, Siri'nin güvenlik protokolünü kırdığını ve iPod, iPad, Android, Windows, Mac gibi cihazlarda da kullanılabilecek teknik imkanı elde ettiklerini duyurdu ve gerekli talimatları sitesinde yayınladı. Bunun anlamı gerekli teknik bilgiyi öğrenen hackerlar Siri'yi her türlü cihaza port edebilir.





Dikkat edilmesi gereken uzak sunucudaki bağlantı için benzersiz iPhone 4S kimlik numarasının gerekmesi. Siri, sunucular ile iletişime geçmek için bu kimlik numarasına ihtiyaç duyuyor.





Bu noktada Apple'ın bu tür girişimde bulunan kimlik numaralarını kara listeye alarak Siri erişimini kapatması muhtemel. Kendi cihazını riske etmek isteyen kullanıcıların bu kimlikleri başkalarına kullandırtmasıyla bu tür girişimler mümkün olabilir. Aksi takdirde hackerların yeni bir iPhone 4S satın alması gerekebilir. Bu durumda da yapılan çalışmaların bir anlamı kalmıyor.





Siri'nin ne düzeyde kırılabileceğini ve kimlik doğrulama sürecinin aşılıp aşılamayacağını zaman gösterecek.