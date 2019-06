Siri ve Cortana ile elde edilen bilgilerin paylaşıldığı iddia ediliyor

Geçtiğimiz dönemlerde Samsung akıllı televizyonların evdeki sesleri dinledikleri ve cümleler arasında anahtar kelimeleri kullanarak kullanıcı profilleri çıkardığına dair haberler ortaya çıkmıştı. Sonrasında benzer bir şekilde Lenovo'nun bilgisayarlara ön yüklü bir yazılım kurarak kullanıcı bilgilerinin tamamına erişebildiği gündeme gelmişti. Bu kez ise benzer bir durum Apple ve Microsoft için iddia ediliyor.

Ancak kullanıcıların dijital asistanlardan yardım alırken kimlik bilgilerini ve diğer özel bilgilerini vermemelerinde fayda var gibi gözüküyor.

Walk N’ Talk Technologies* Microsoft ve Apple'ı dijital asistanın geliştirilmesinde yardımcı olan bir şirket.

http://www.digitalmunition.me/2015/03/apple-admits-siri-voice-data-is-being-shared-with-third-parties/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Reddit platformunda başlayan bir tartışmaya iş görüşmesine giden birisinin yaşadıkları sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda Walk N’ Talk Technologies* şirketinde iş görüşmesi yapan kişi kendisinden Siri ve Cortana ile ilgili konuşmaları dinleyip eşleşmeleri kontrol etmesinin istendiğini anlattı. Hatta FallenMyst isimli kullanıcı tüm konuşmaların kayıt altına alınarak üçüncü partilerle paylaşıldığını iddia ederken "Siri, do you like me?" (Siri, benden hoşlanıyor musun?) gibi absürd soruları da kendi kulağıyla duydunu savundu.Bu tartışma sonrasında başlayan araştırmalar ise bu bilgilerin üçüncü parti kişiler ve kurumlar ile paylaşılabileceğinin zaten kullanıcı sözleşmesinde yer aldığını gösterdi. iOS8 kullanıcı sözleşmesinde Siri'yi kullanan kişilerin bu şartları otomatik olarak kabul ettiği yazılırken Apple'ın kullanıcılara rastgele sayılar verdiği ve bu bilgilerin paylaşılmasının kişisel olarak bir sorun yaratmadan anonim şekilde tutulduğu belirtildi. Elde edilen veriler 3. parti ile paylaşılma dışında asistanın geliştirilmesine de katkı sağlamak için kullanılıyor.