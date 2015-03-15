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Siri ve Cortana ile elde edilen bilgilerin paylaşıldığı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Siri ve Cortana ile elde edilen bilgilerin paylaşıldığı iddia ediliyor
Geçtiğimiz dönemlerde Samsung akıllı televizyonların evdeki sesleri dinledikleri ve cümleler arasında anahtar kelimeleri kullanarak kullanıcı profilleri çıkardığına dair haberler ortaya çıkmıştı. Sonrasında benzer bir şekilde Lenovo'nun bilgisayarlara ön yüklü bir yazılım kurarak kullanıcı bilgilerinin tamamına erişebildiği gündeme gelmişti. Bu kez ise benzer bir durum Apple ve Microsoft için iddia ediliyor.

Reddit platformunda başlayan bir tartışmaya iş görüşmesine giden birisinin yaşadıkları sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda Walk N’ Talk Technologies* şirketinde iş görüşmesi yapan kişi kendisinden Siri ve Cortana ile ilgili konuşmaları dinleyip eşleşmeleri kontrol etmesinin istendiğini anlattı. Hatta FallenMyst isimli kullanıcı tüm konuşmaların kayıt altına alınarak üçüncü partilerle paylaşıldığını iddia ederken "Siri, do you like me?" (Siri, benden hoşlanıyor musun?) gibi absürd soruları da kendi kulağıyla duydunu savundu.

Bu tartışma sonrasında başlayan araştırmalar ise bu bilgilerin üçüncü parti kişiler ve kurumlar ile paylaşılabileceğinin zaten kullanıcı sözleşmesinde yer aldığını gösterdi. iOS8 kullanıcı sözleşmesinde Siri'yi kullanan kişilerin bu şartları otomatik olarak kabul ettiği yazılırken Apple'ın kullanıcılara rastgele sayılar verdiği ve bu bilgilerin paylaşılmasının kişisel olarak bir sorun yaratmadan anonim şekilde tutulduğu belirtildi. Elde edilen veriler 3. parti ile paylaşılma dışında asistanın geliştirilmesine de katkı sağlamak için kullanılıyor.

Ancak kullanıcıların dijital asistanlardan yardım alırken kimlik bilgilerini ve diğer özel bilgilerini vermemelerinde fayda var gibi gözüküyor.
Walk N’ Talk Technologies* Microsoft ve Apple'ı dijital asistanın geliştirilmesinde yardımcı olan bir şirket.

http://www.digitalmunition.me/2015/03/apple-admits-siri-voice-data-is-being-shared-with-third-parties/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Gizliligin bu derece ayaklar altina alinmasi "Bu bilgindik bir sey" diyerek gecistirilemez. Cunku "teknik olarak mumkun ama yasalar geregi dinleme haklari yok" demek ile "zaten dinleniyoruz olm. dinlesinler nolcek..." tarzinda bir cumle ayni kefeye koyulamaz. Yasalar geregi kisilerin gizlilik haklarinin ileride bizleri ne kadar zor durumda birakacagindan haberdarmisiniz?
Belki aranizdan biri gelecekte unlu bir politikaci, burokrat ya da is adami olabilir. Boyle bir durumda ajanlarin veya bu tarz verileri elinde bulunduran kapitaist sirketlerin bir zamanlar kaydedilen verileriniz kullanilarak santajlarina magruz kalabilirsiniz. Gelecek neyi gosterir bilinmez.
Onemli olan karsi cikmaktir.
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0netw0 4 yıl
Yaz kızım 2 çuval çimento. Da demek geçti artı yakında konuşurken hem sesi hem görüntüyü kayıt altına alıp reklamlarda kendimizi görürüz.
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DarkHellKnightX 4 yıl
Sabahları uyanamayınca Cortana'ya şarkı söyletiyorum. O cırtlak sesiyle uyku falan bırakmıyor
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oktayakgoz 4 yıl DarkHellKnightX
Bana şarkı söyle dediğinde ne cevap veriyor.

"Ne okiyim " mı diye mı soruyor. Mustafa keser gibi
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alito 4 yıl
Ne kadar şaşırdım bilemezsiniz.
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DigitalWorld 4 yıl
Arkadaşların dediği gibi artık normal bir şey olarak geliyor bize yani çokta şaşırmadım açıkçası zaten bildiğimiz sadece dile getirilmeyen bir şeydi
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Masquerade89 4 yıl
bilindik bir şey bu
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benhuraxu 4 yıl
I love you
ı love you
do you love me
yes ı doooo
Basıldık :)
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akmac 4 yıl
Yeni bi şey değil.
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