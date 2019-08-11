Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?

Bazı insanlar yaz boyunca açık havalarda rahat bir biçimde durabilirken, bazı kişiler ise sinek kovucu ilaçlar ile korunmaya çalışmasına rağmen sivrisineklerin saldırılarına maruz kalabiliyor. Sivrisineklerin bu saldırıları çoğunlukla etrafımızdaki havada görünmeyen, kimyasal yapı sebebiyle oluşuyor.

Sivrisinekler konakçıları bulmak için karbondioksitten yararlanıyor

Ciltteki mikrobiyal aktivitenin sivrisinek aktivitesini belirlediği düşünülüyor

Journal PLOS ONE

Ayrıca Bkz.

"Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?"

https://www.livescience.com/65758-why-mosquitoes-target-certain-people.html

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Sivrisinekler kurbanlarını, kurbanlarınınbulunantakip ederek seçiyorlar. Bu seçim için iseve birtakımyararlanıyorlar.Sivrisinekler konakçılarını bulmak içingazından yararlanıyorlar. Soluk alıp verdiğimizde,hava ile hemen karışmıyor. Sivrisinekler de bu yayılımdan,gibi yararlanarak konakçılarını yani avlarını buluyorlar.Sivrisinekler yaklaşıkbir mesafe boyunca ortamdakigazının kokusunu alabiliyor ve avlarını bulabiliyor. Ancak hedefe yaklaşıldıkça işler birazbaşlıyor.Bilim insanları ise sivrisineklerin, kişinin cildinde bulunanürettiğiolduğunu düşünüyor. Cildimizde bulunan, sivrisineklerin başlarında bulunan ve sivrisineklerin koku alma sistemini uyaran çeşitlibileşiklere dönüştürüyorlar.2011 yılındadergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre cildindebulunduran erkekler, cildindesivrisinekuğruyor.Ciltteki mikroorganizmalar tarafından üretilen kimyasal yapıların bileşimindeki, kişiler arasındaki sivrisinek saldırılarındaki büyük farklılıkları açıklayabilecek gibi görünüyor.İnsanların; ciltlerinde yaşayan mikroplar ve mikrobiyal aktivite üzerinde ne yazık ki önemli birbulunmuyor. Yani insanoğlu, cildindekideğiştiremeyeceği içindegibi görünüyor.