Six Guns, Windows Phone 8 için de yayınlandı





Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, vahşi batı temalı macera oyunu Six Guns'ı Windows Phone 8 için de yayınladı.





Vahşi batıda 40'dan fazla görevi yerine getirirken, atlar, silahlar ve cephaneliklerin kilitlerini açmanız gerekiyor. Çoku oyuncu modu ile 8 kişiye kadar vahşi batının acımasız dünyasında yer alabiliyorsunuz.





Oyun ücretsiz olarak sunulurken, Gameloft oyunlarından alıştığımız üzere oyun içi satın alımlarla daha hızlı ekstralar elde edebiliyorsunuz.











