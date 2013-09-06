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Six Guns, Windows Phone 8 için de yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Six Guns, Windows Phone 8 için de yayınlandı

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, vahşi batı temalı macera oyunu Six Guns'ı Windows Phone 8 için de yayınladı.

Vahşi batıda 40'dan fazla görevi yerine getirirken, atlar, silahlar ve cephaneliklerin kilitlerini açmanız gerekiyor. Çoku oyuncu modu ile 8 kişiye kadar vahşi batının acımasız dünyasında yer alabiliyorsunuz.

Oyun ücretsiz olarak sunulurken, Gameloft oyunlarından alıştığımız üzere oyun içi satın alımlarla daha hızlı ekstralar elde edebiliyorsunuz.




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olağan_şüpheli 6 yıl
Baya erkencisiniz.
Vestel in akıllı telefonları haber yapılacak mı ? onlarda fuardaymış.
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