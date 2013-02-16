Siyah HTC One ortaya çıktı





HTC One ismiyle piyasaya sürüleceği üreticinin UEFA ile işbirliğine gitmesi sonucu Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının oynandığı statlarda yerini alan reklam afişleri sayesinde resmen doğrulanan M7 kod adlı akıllı telefon, kısa süre önce gün yüzüne çıkan gümüş renkli versiyonunun ardından siyah sürümüyle de teknoloji dünyasına merhaba dedi. Yine evleaks tarafından sızdırılan görsel, Tayvanlı firmanın yeni amiral gemisini oluştururken tercih ettiği tasarım anlayışını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Ekranın hemen altında HTC logosu ve logonun iki yanında kapasitif dokunmatik Geri ve Ana Ekran düğmeleri mevcut. Ayrıca siyah çerçeveli ekranın alt ve üstündeki büyük hoparlör ve ahize boşlukları ile geniş mercekli görüntülü görüşme kamerası dikkat çekiyor.

Apple'ın en yeni mobil telefonu iPhone 5'in siyah renkli sürümünde tercih ettiği barut rengine yakın tonda bir materyal kullanan HTC'nin dizayn anlamında rakibini taklit etmeye çalıştığı ileri sürülse de, iPhone 5'in arka yüzündeki iki renkli yapıya benzer bir düzenin HTC One'ın ön kısmına uygulanması dışında bir benzerlikten söz etmek mümkün değil. Kendi geliştirdiği yeni Sense 5.0 kullanıcı arayüzü, 468ppi piksel yoğunluğuna sahip 4.7 inçlik Sharp üretimi SoLux panel, Qualcomm'un yeniden isimlendirerek Snapdragon 600 serisine dahil ettiği tahmin edilen dört çekirdekli bir çipset, 4.3 Ultrapiksel kamera, Wi-Fi 802.11ac desteği, Beats Audio ses teknolojisi, 2.55 watt ses yükseltici ve Android Jelly Bean işletim sistemini bünyesinde barındıracağı iddia edilen HTC One, 2013'te üreticisinin yenilikçi kimliğini ön plana çıkaran çözümlerin başında gelecek. Son dönemde mobil endüstriye yeni giriş yapan teknolojileri çabuk benimseyerek tüketicilerin ilgisini çekmeyi uman uzak doğulu şirket, M7 kod adlı telefonuyla eski günlerindeki ekonomik gücünü yeniden kazanmayı planlıyor.

Önümüzdeki salı günü ABD'nin New York ve İngiltere'nın Londra şehirlerinde düzenlenecek özel basın etkinlikleri kapsamında tanıtılacak olan One'ın uluslararası versiyonu Londra, Amerika'nın dört büyük operatörü Verizon, T-Mobile, AT&T ve Sprint için hazırlanan sürümleri ise New York'ta sergilenecek. Amerika'ya 22 Mart'ta gelmesi beklenen telefonun Verizon Wireless ile birlikte satılacak modeli birkaç ay önce çıkış yapan DROID DNA sebebiyle gecikmeli olarak operatörün abonelerine sunulacak. Uluslararası versiyonun Mart ayı içerisinde Asya, Avrupa ve Afrika'da tüketicilerin beğenisine sunulacağı ve böyle HTC'nin Samsung, Motorola gibi güçlü rakiplerinden önce davranarak satış rakamlarını arttıracağı bildiriliyor.





http://www.unwiredview.com/2013/02/15/the-black-htc-one/