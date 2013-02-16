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Siyah HTC One ortaya çıktı

6 yıl
1,7b
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108
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Siyah HTC One ortaya çıktı

HTC One ismiyle piyasaya sürüleceği üreticinin UEFA ile işbirliğine gitmesi sonucu Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının oynandığı statlarda yerini alan reklam afişleri sayesinde resmen doğrulanan M7 kod adlı akıllı telefon, kısa süre önce gün yüzüne çıkan gümüş renkli versiyonunun ardından siyah sürümüyle de teknoloji dünyasına merhaba dedi. Yine evleaks tarafından sızdırılan görsel, Tayvanlı firmanın yeni amiral gemisini oluştururken tercih ettiği tasarım anlayışını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Ekranın hemen altında HTC logosu ve logonun iki yanında kapasitif dokunmatik Geri ve Ana Ekran düğmeleri mevcut. Ayrıca siyah çerçeveli ekranın alt ve üstündeki büyük hoparlör ve ahize boşlukları ile geniş mercekli görüntülü görüşme kamerası dikkat çekiyor.
Apple'ın en yeni mobil telefonu iPhone 5'in siyah renkli sürümünde tercih ettiği barut rengine yakın tonda bir materyal kullanan HTC'nin dizayn anlamında rakibini taklit etmeye çalıştığı ileri sürülse de, iPhone 5'in arka yüzündeki iki renkli yapıya benzer bir düzenin HTC One'ın ön kısmına uygulanması dışında bir benzerlikten söz etmek mümkün değil. Kendi geliştirdiği yeni Sense 5.0 kullanıcı arayüzü, 468ppi piksel yoğunluğuna sahip 4.7 inçlik Sharp üretimi SoLux panel, Qualcomm'un yeniden isimlendirerek Snapdragon 600 serisine dahil ettiği tahmin edilen dört çekirdekli bir çipset, 4.3 Ultrapiksel kamera, Wi-Fi 802.11ac desteği, Beats Audio ses teknolojisi, 2.55 watt ses yükseltici ve Android Jelly Bean işletim sistemini bünyesinde barındıracağı iddia edilen HTC One, 2013'te üreticisinin yenilikçi kimliğini ön plana çıkaran çözümlerin başında gelecek. Son dönemde mobil endüstriye yeni giriş yapan teknolojileri çabuk benimseyerek tüketicilerin ilgisini çekmeyi uman uzak doğulu şirket, M7 kod adlı telefonuyla eski günlerindeki ekonomik gücünü yeniden kazanmayı planlıyor.
Önümüzdeki salı günü ABD'nin New York ve İngiltere'nın Londra şehirlerinde düzenlenecek özel basın etkinlikleri kapsamında tanıtılacak olan One'ın uluslararası versiyonu Londra, Amerika'nın dört büyük operatörü Verizon, T-Mobile, AT&T ve Sprint için hazırlanan sürümleri ise New York'ta sergilenecek. Amerika'ya 22 Mart'ta gelmesi beklenen telefonun Verizon Wireless ile birlikte satılacak modeli birkaç ay önce çıkış yapan DROID DNA sebebiyle gecikmeli olarak operatörün abonelerine sunulacak. Uluslararası versiyonun Mart ayı içerisinde Asya, Avrupa ve Afrika'da tüketicilerin beğenisine sunulacağı ve böyle HTC'nin Samsung, Motorola gibi güçlü rakiplerinden önce davranarak satış rakamlarını arttıracağı bildiriliyor.


http://www.unwiredview.com/2013/02/15/the-black-htc-one/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Özellikle beyaz rengi çok şık, ama htc almaya çekiniyorum alırsam 1 ay sonra yeni model çıkartırmı diye insanı zan altında bırakan bir firma.
1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 yıl
HTC ye laf atılıyor da Sony nin de yeni model çıkaracağı söylentileri çıktı. Bence htc bunu la seneyi kapatır üst düzey telefon olarak. bölgesel üst düzey çıkarması hariç tabi
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Catharacta Skua 6 yıl
Beyaz tercihini bu yıl iphone 5'ten yana kullandım. One'da tercihim kesinlikle siyah olucak. Çok güzel duruyor
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DH Misafiri 6 yıl
Telefon benim zevklerime gore çok iyi tasarım yapmıslar çok fazla ip5 e benzeme goremedim. Bu smartphone deyistirme hastalıgı cok kotu bir hastalık. Gundemi haberleri teknolojiyi takip ederim ama 2014 e kadar tel degistirmicem. Jailbreakli iphone 4s im var birde galaxsy s3 4.1.2 var. Biraz dinlenmeklazım. Biraz telefonlarımızı kullanalım tadını alalım. 8aydabir telefon deistirilmez buna karar verdim:)
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ShadeKeeper0 6 yıl
Tasarım buysa eğer çok güzel
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dockhanger 6 yıl
vıdeoyu ızledım tasarım ekran kalıtesı olaraak samsungdan bı kaç gömlek ötede kamerayı görmedik daha
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uqur1907 6 yıl
blackbery htc one bu ne abi iphone 5 e benziyo ikiside
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bluebest 6 yıl
Amiral gemi, işte titanik budur diye alıyorsun en fazla 1 seneye batıyor. Galaxy S4'ü de görüp ona göre karar vermek lazım.
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muhendizG7 6 yıl
elimde one x var ama pek bir artısını göremiyorum maalesef.
bikere ben s3 yerine one x i tasarımdan dolayı aldım ama bu cihazın tasarımı daha kötü.yanlar, üst ve alt çok geniş. ayrıca o ahize deliklei hiç hoş durmamış
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TeufeL-07 6 yıl
Kurtlamadık arkadaş adreno 320 den. Nezaman gelecek snapdragon 800 , exenos 5 , tegra 4 lü cihazlar.
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tekinsi 6 yıl
bence en iyisi htc. ilk iki yorum ise konu dışı. kesin iphone kullanıcı olduğunuz belli.
stiwe job
blow job :D
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fz18 6 yıl
Xperia Z yi tükettin sıra buna geldi :)
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The Raider 6 yıl
Artıları: Tasarım, Sense arayüzü, Beats Audio, Malzeme Kalitesi, Kamera
Eksileri: Yazılım desteği sıfır, pil sorunu, çıkarılamayan batarya, hala öyleyse arttırılamayan hafıza, yine öyle olacaksa one x deki gibi ilk çıktığında açıkları onlarca güncellemeyle kapamaya çalışma ve markasının HTC olması
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assasin34 6 yıl
htc ne zaman adam gibi guncelleme sunar,bir gun rahat kullanilacak bir cihaz yapar ancak o zaman alinir.bence tabi..
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