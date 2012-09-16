Siyah renkli Galaxy S3 modeli ülkemizde satışa sunuluyor

İlk etapta çakıl mavisi ve beyaz renkli olarak piyasaya sürülen Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3, yakın zamanda kahverengi, kırmızı, gri ve siyah olarak seçeneklerini artırmıştı.





Seçenekler arasından siyah olanının ülkemizde satışına başlanacağı duyuruldu.





Teknosa tarafından yapılan duyuruda, 28 Eylül tarihinde sevkiyata başlanmak üzere siyah renkli Galaxy S3 modelinin ön siparişe sunulduğu açıklandı.





4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 4 çekirdekli Exynos işlemci, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP kamera, 1080p video kaydı şeklinde özellikler sunan Galaxy S3 modelinin satış fiyatı 1799TL olarak belirlenmiş.