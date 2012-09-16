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Siyah renkli Galaxy S3 modeli ülkemizde satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
63
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk etapta çakıl mavisi ve beyaz renkli olarak piyasaya sürülen Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3, yakın zamanda kahverengi, kırmızı, gri ve siyah olarak seçeneklerini artırmıştı.

Seçenekler arasından siyah olanının ülkemizde satışına başlanacağı duyuruldu.

Teknosa tarafından yapılan duyuruda, 28 Eylül tarihinde sevkiyata başlanmak üzere siyah renkli Galaxy S3 modelinin ön siparişe sunulduğu açıklandı.

4.8 inçlik Super AMOLED HD ekran, 4 çekirdekli Exynos işlemci, 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP kamera, 1080p video kaydı şeklinde özellikler sunan Galaxy S3 modelinin satış fiyatı 1799TL olarak belirlenmiş.

http://www.teknosa.com/kategori/telekom/cep_bilgisayari_pda_/722/125070908/samsung_i9300_galaxy_siii_onyx_black_akilli_telefon Yorum Yaz
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erdem3113 7 yıl en beğenilen
Teknosamı :( operatörlerden sonra en çok soyan yer buurası :(
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*GameOver* 7 yıl
siyahıda sanırım motor yağı ve ziftten, doğadan almışlar

2 Yanıt Yanıtla +25
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GoldPunch 7 yıl Amedra
Amedra

Teknosa reklamına bak beee. Gidip oradan 3-5 pil alıp telefon alalım bari.


1. TTNET
2. Teknosa

İkisinden de uzak durmak lazım.
AmedraTeknosa reklamına bak beee. Gidip oradan 3-5 pil alıp telefon alalım bari.1. TTNET2. Teknosa
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Yanıtla +9
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nurettinaz 7 yıl
Eşek semer hikayesinden başka bir şey değil. Ne apple ne samsung ikisinin de olmadığı bir mobil dünya cidden daha çekilir olacaktır.
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OguzhanBJK 7 yıl nurettinaz
nurettinaz

Eşek semer hikayesinden başka bir şey değil. Ne apple ne samsung ikisinin de olmadığı bir mobil dünya cidden daha çekilir olacaktır.

kusura bakma ama bu yorum da tam bir saçmalık.. bu iki firma şu anda mobil dünyayı daha yukarı çekiyorlar. diğerleri arkadan geliyor. mesela zamanın bir numarası nokia'ya noldu?
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Furkhannn 7 yıl
Beyazın görünümü daha hoş
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JoeyBane 7 yıl
Siyah mı? Her türlü beyaz..
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Ellemon 7 yıl
Beyaz rengin ayrı bi güzelliği var bana göre.
Tabi renkler ve zevkler tartışılmaz :D
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multiTYRT 7 yıl
Telefonun altı feleği şaşmış saçma saçma sırıtan bir deli gibi duruyor
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kartal90 7 yıl
kahverengi bir telefona ancak bu kadar yakışabilir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Siyaha gerek yok bence bende beyazı var süper görüntüsü var
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-gg- 7 yıl
Bir telefona siyah bu kadarmı yakışmaz. Arkadaşın dediği gibi motor yağı ziftten falan almışlar
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realbrutal 7 yıl
bu telefonun maviside mavi gibi değilki arkadaş.mor gibi bi renk.siyah bence o açıdan iyi bi alternatif olmuş
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smart1978 7 yıl
2 GB lısını çıkarsalardı... Aylar sonra renk renk çıkartılmaz... Aylar sonra donanımsal olarak daha üstün iyileştirilmiş ürünler çıkartmalıydılar...
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erencaner 7 yıl smart1978
smart1978

2 GB lısını çıkarsalardı... Aylar sonra renk renk çıkartılmaz... Aylar sonra donanımsal olarak daha üstün iyileştirilmiş ürünler çıkartmalıydılar...

eğer donanımsal olarak daha iyisini çıkartsalardı mevcut s3 kullanıcıları tepki gösterirdi. bizimki de s3 biz ilk çıkınca aldık diye suçumuz ne vs vs. böyle bir söylem markaya yapışırsa bundan sonra çıkacak telefonlarını ilk çıktığında almayan bir kesim oluşabilirdi. bu da markanın hiç hoşuna gitmez elbette. sonuç olarak markanın yaptığı doğru bana kalırsa.
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Chandler Bing 7 yıl smart1978
smart1978

2 GB lısını çıkarsalardı... Aylar sonra renk renk çıkartılmaz... Aylar sonra donanımsal olarak daha üstün iyileştirilmiş ürünler çıkartmalıydılar...

bu mantıkla yürüyen eskilerin nokia'sının, lg'nin ve htc'nin hali hoş değil. iyi ki sizi dinlemiyorlar.
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ozqur333 7 yıl
beyaz renk dururken ne gerek var :) ayrıca teknosa en pahalı satan yer çoğu insan bu cihazları doğu bank gibi yerlerden alıyor zaten
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Dark Shade 7 yıl
En basta cikarcaklardi siyahi aslinda
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Legendery 7 yıl
Teknosayı ne zaman batırıcaz.
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