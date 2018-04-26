Son birkaç gündür akıllı telefon sızıntılarının cazibe merkezi haline gelen LG G7 ThinQ haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bugüne kadar birçok görseli ortaya çıkan LG G7 ThinQ, ilk defa siyah renk seçeneğiyle görüntülendi.

Sızıntı dünyasının önemli isimlerinden @evleaks namı diğer Evan Blass, Twitter hesabından siyah renkli G7 ThinQ'nun önden ve arkadan çekilmiş render görsellerini paylaştı.

Aurora Black (Aura Siyahı) renk seçeneğinin yanı sıra Platinum Grey (Platinyum Grisi), Moroccan Blue (Fas Mavisi), Matte Moroccan Blue (Mat Fas Mavisi) ve Raspberry Rose (Ahududu Gülü) renklerine sahip olacak LG G7 ThinQ, 2 Mayıs günü New York'ta düzenlenecek olan etkinlikte tüm detaylarıyla sergilenecek.

https://twitter.com/evleaks/status/989498080289583105?s=12