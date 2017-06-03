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Skoda Kodiaq, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Skoda’nın ülkemizde de kısa bir süre önce satışa sunulan yeni SUV modeli Kodiaq, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldızla döndü. Konuda ilişkin detaylar yazımızda...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Skoda'nın ilgi çekici yeni SUV modeli Kodiaq, Avrupa araç güvenlik test kuruluşu Euro NCAP testlerinden tam puan olan 5 yıldız aldı. Testlerde aracın yetişkin ve çocuk yolcu koruması, yaya koruması ve güvenlik yardım sistemleri test ediliyor. Aldığı bu sonuçla birlikte Kodiaq, Škoda'nın testte en yüksek puanı alan yedinci modeli oldu.
Konuyla ilgili açıklamasında "Euro NCAP en zorlu güvenlik testlerinden biridir. Bu nedenle en iyi sonuca ulaştığımız için gurur duyuyoruz" sözlerini söyleyen Skoda Teknik Gelişim Kurulu Üyesi Christian Strube, "Kodiaq'da uzun bir yenilikçi teknoloji ve zeki çözümler listesi bulunmaktadır: Kasa tipinin güvenliğe büyük katkıda bulunmasının yanında aracın pasif güvenliğini de arttırdık. Ayrıca, gelişmiş yardım sistemlerini genişlettik, böylece kazalar daha da büyük ölçüde önlenebilir durumda"dedi.
Euro NCAP, yetişkin yolcuların korunması konusunda Kodiaq'a %92 puan verirken, yan engel çarpışma testinde tam puan alan araç yaralanma riski durumunda vücudun tüm savunmasız alanlarında iyi koruma sağlayabileceğini gösterdi. Çocuk yolcu kategorisinde 77 puan alan otomobil, yaya güvenliği kategorisinde ise yeterli ölçüde koruma sağlayarak 71 puan kazanmış.

http://www.euroncap.com/tr/results/skoda/kodiaq/26894 Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Skoda'dan beklemezdim,helal olsun ummadık taş baş yararmış.
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tufanumur12 2 yıl
skodadan beklenmedik güzel bir hamle. görünş itibari ile güzel. gelsinde nasıl olsa bu vergiler yüzünfen alamayacağız ama en azından bir test sürüsüne katiliriz. :)
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Baz modeli gayet dolu. Fiyat olarak da Dizel B SUV, C SUV Civarında. Şahsen SUV alacak olsam gözüm kapalı alacağım araçlardan biri. Fiyatı yüksek, ama piyasa şartlarında bence gayet iyi.
İihs testini görmek lazım, nice yiğitler cacık oldu o testle

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Master_Evil 2 yıl
güzel araç ama yollarda pek göremeyiz
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veteriner69 2 yıl
Master_Evil

güzel araç ama yollarda pek göremeyiz

Nasıl göremezsiniz?

Türkiye'de satışa çıktı ve Eylül'e kadar tüm siparişler dolmuş.
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filteke 2 yıl
Gelsin ondanda zoki yada koduyak vergisi alalım
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Kerim5100 2 yıl
İyi satar bu :D
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IceRulez 2 yıl
30 km-h ile giderken ezdi ya la yayayı
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edi_büdü 2 yıl
tabiki cana gelecegine mala gelsin ama 64 km ile her araba pert . bu kadar yüksek fiyatlara nasıl araba alalım. hadi aldık 64 km ile çarp sonra arabayı çöpe at. nasıl yapalım ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Farwynd 2 yıl edi_büdü
Orijinalden alıntı: why_living

tabiki cana gelecegine mala gelsin ama 64 km ile her araba pert . bu kadar yüksek fiyatlara nasıl araba alalım. hadi aldık 64 km ile çarp sonra arabayı çöpe at. nasıl yapalım ?

80 km ile yaptığın bir kaza da sağ çıkmama ihtimalin yeterince yüksek. İçindeyken hız çok fazla gelmiyor fakat aslında şehir içinde bile çok büyük hızlarla gidiyoruz. Karşılıklı 80 km gelen demirleri bile kafa kafaya çarptırsan demir zarar görür. Cana geleceğine mala gelsin. Ölmedikten veya sakat kalmadıktan sonra yeni araba hep alınır. Ülkemizdeki fiyatlar sebebiyle bu aletlere o kadar değerli gözüyle bakıyoruz. Yoksa 5000 TL'ye 2007 model araç aldığın ülkeler var. 2016 Mustang'in 26 bin dolara alındığı yerler var. iPhone o aynı ülkede 899 dolar. Yani aşağı yukarı 20 iPhone fiyatı. Peki bizde? En az 100 iPhone fiyatı.
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game07 2 yıl
bizim vatandaşımıza lüks bu araçlar. biz egeaya, duster'a falan binelim anca. aslında ncap puanı kadar vergi alınabilir hem arabaların fiyatları da ucuzlar :) %92 demiş mesela muhtemelen şu anki vergisinden ucuzdur.
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volcano2K 2 yıl
3.dk dan sonra başarısı yok gibi :)
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