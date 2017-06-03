Skoda Kodiaq, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

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Skoda'nın ilgi çekici yeni SUV modeli Kodiaq, Avrupa araç güvenlik test kuruluşu Euro NCAP testlerinden tam puan olan 5 yıldız aldı. Testlerde aracın yetişkin ve çocuk yolcu koruması, yaya koruması ve güvenlik yardım sistemleri test ediliyor. Aldığı bu sonuçla birlikte Kodiaq, Škoda'nın testte en yüksek puanı alan yedinci modeli oldu.
Konuyla ilgili açıklamasında "Euro NCAP en zorlu güvenlik testlerinden biridir. Bu nedenle en iyi sonuca ulaştığımız için gurur duyuyoruz" sözlerini söyleyen Skoda Teknik Gelişim Kurulu Üyesi Christian Strube, "Kodiaq'da uzun bir yenilikçi teknoloji ve zeki çözümler listesi bulunmaktadır: Kasa tipinin güvenliğe büyük katkıda bulunmasının yanında aracın pasif güvenliğini de arttırdık. Ayrıca, gelişmiş yardım sistemlerini genişlettik, böylece kazalar daha da büyük ölçüde önlenebilir durumda"dedi.
Euro NCAP, yetişkin yolcuların korunması konusunda Kodiaq'a %92 puan verirken, yan engel çarpışma testinde tam puan alan araç yaralanma riski durumunda vücudun tüm savunmasız alanlarında iyi koruma sağlayabileceğini gösterdi. Çocuk yolcu kategorisinde 77 puan alan otomobil, yaya güvenliği kategorisinde ise yeterli ölçüde koruma sağlayarak 71 puan kazanmış.
http://www.euroncap.com/tr/results/skoda/kodiaq/26894 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İihs testini görmek lazım, nice yiğitler cacık oldu o testle
Nasıl göremezsiniz?
Türkiye'de satışa çıktı ve Eylül'e kadar tüm siparişler dolmuş.
80 km ile yaptığın bir kaza da sağ çıkmama ihtimalin yeterince yüksek. İçindeyken hız çok fazla gelmiyor fakat aslında şehir içinde bile çok büyük hızlarla gidiyoruz. Karşılıklı 80 km gelen demirleri bile kafa kafaya çarptırsan demir zarar görür. Cana geleceğine mala gelsin. Ölmedikten veya sakat kalmadıktan sonra yeni araba hep alınır. Ülkemizdeki fiyatlar sebebiyle bu aletlere o kadar değerli gözüyle bakıyoruz. Yoksa 5000 TL'ye 2007 model araç aldığın ülkeler var. 2016 Mustang'in 26 bin dolara alındığı yerler var. iPhone o aynı ülkede 899 dolar. Yani aşağı yukarı 20 iPhone fiyatı. Peki bizde? En az 100 iPhone fiyatı.