Skoda Kodiaq, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Skoda'nın ilgi çekici yeni SUV modeli Kodiaq, Avrupa araç güvenlik test kuruluşu Euro NCAP testlerinden tam puan olan 5 yıldız aldı. Testlerde aracın yetişkin ve çocuk yolcu koruması, yaya koruması ve güvenlik yardım sistemleri test ediliyor. Aldığı bu sonuçla birlikte Kodiaq, Škoda'nın testte en yüksek puanı alan yedinci modeli oldu.

Konuyla ilgili açıklamasında "Euro NCAP en zorlu güvenlik testlerinden biridir. Bu nedenle en iyi sonuca ulaştığımız için gurur duyuyoruz" sözlerini söyleyen Skoda Teknik Gelişim Kurulu Üyesi Christian Strube, "Kodiaq'da uzun bir yenilikçi teknoloji ve zeki çözümler listesi bulunmaktadır: Kasa tipinin güvenliğe büyük katkıda bulunmasının yanında aracın pasif güvenliğini de arttırdık. Ayrıca, gelişmiş yardım sistemlerini genişlettik, böylece kazalar daha da büyük ölçüde önlenebilir durumda"dedi.

Euro NCAP, yetişkin yolcuların korunması konusunda Kodiaq'a %92 puan verirken, yan engel çarpışma testinde tam puan alan araç yaralanma riski durumunda vücudun tüm savunmasız alanlarında iyi koruma sağlayabileceğini gösterdi. Çocuk yolcu kategorisinde 77 puan alan otomobil, yaya güvenliği kategorisinde ise yeterli ölçüde koruma sağlayarak 71 puan kazanmış.

http://www.euroncap.com/tr/results/skoda/kodiaq/26894