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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skoda'nın 500 km menzilli Vision iV konsepti tanıtıldı

Çekyalı üreticinin Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardığı Skoda Vision iV, markanın yakın gelecekte üreteceği otomobillerin tasarımına ışık tutuyor. İşte Skoda Vision iV'nin özellikleri:
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda'nın 500 km menzilli Vision iV konsepti tanıtıldı
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Çekyalı üretici Skoda, bu yıl 89.’su düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesinde yeni Skoda Vision iV konseptini görücüye çıkardı. Elektrikli bir coupe crossover olarak karşımıza çıkan Skoda Vision iV, markanın MEB elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen ilk otomobili olacak.

Skoda’nın verdiği bilgilere göre elektrikli Vision iV konseptinin ön ve arka akslarında olmak üzere iki elektrik motoru bulunuyor. Aracın tabanında düz bir şekilde uzanan lityum iyon batarya, WLTP ölçümlerine göre 500 km’ye kadar sürüş menzili sağlıyor. Bunun dışında Skoda Vision iV’nin performansına dair herhangi bir veri açıklanmış değil.

Skoda Vision iV, gelecek modellerin tasarımına ışık tutuyor 

Skoda’nın yakın gelecekte üreteceği otomobillerin tasarımına ışık tutan Skoda Vision iV’nin ön yüzünde “continious headlight” adı verilen bir ışık şeridi bulunuyor. Bu şerit, konseptin ince yapıdaki farlarını birbirine bağlıyor. Üzerinde hava delikleri bulunmayan temsili bir ızgaranın kullanıldığı araçta keskin hatlara sahip agresif bir tampon bulunuyor.

Arkaya doğru eğimli bir tavana sahip olan Skoda Vision iV konseptinin arka kısmında C şeklindeki Led stop lambaları dikkat çekerken, ortasındaki Skoda yazısının da kırmızı renkte aydınlatıldığı görülüyor. Ayrıca arka tamponun alt kısmında da tıpkı öndeki gibi bir ışık şeridi uzanıyor. Tasarımıyla aracın aerodinamik yapısına katkı yapan 22 inç büyük jantların dikkat çektiği araçta, konsept otomobillerin son trendi olarak yan aynalar yerine kamera kullanılıyor.

Kabin tarafında çift katmanlı bir konsola sahip olan Skoda Vision iV konseptinde çift kollu direksiyon, tablet görünümünde büyük bir bilgi-eğlence ekranı ve ince bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Orta konsoldaki bölmeye iki farklı akıllı telefon yerleştirilebiliyor. Bu telefonlar bir yandan kablosuz şarj olurken, diğer yandan bilgi-eğlence sistemine bağlanıyor. Ayrıca dijital anahtar olarak da kullanılabiliyor.

Skoda Vision iV konseptinin üretime girip girmeyeceği henüz tam olarak belli değil. Fakat bu konseptin gelecekteki modellere ışık tuttuğunu düşünürsek, Skoda’nın tasarım konusunda köklü bir değişikliğe gideceğini söyleyebiliriz.


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bydoctore 2 ay
Aynen bu konsept modeli sürün piyasaya. İlk müşteriniz ben.
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Musty3535123 2 ay
bu skoda boynuzun kulağı geçtiği gibi vw i geçiyor diyordum adamlar artık tasarımda rakip tanımıyorlar..
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R0llingMan 2 ay
Skoda bir wolksvagen grubu markasıdır efendim. Ayrıca Skoda vw'den yarım asır önce kurulmuştur.
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sml_akyz 2 ay
Kim bilir ne değişiklikler geçirir bu araba da karşımıza gelir
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