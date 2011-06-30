Skype 2.0 ile Androidli telefonlarla 3G/Wi-Fi üzerinden görüntülü konuşma yapılabiliyor

İnsanların birbirleriyle konuşmalarını, mesajlaşmalarını sağlayan Skype uygulamasının 2.0 sürümüyle birlikte Android işletim sistemli telefonlarla 3G veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla görüntülü konuşma yapılabiliyor.

Android 2.1 ve üzeri sürüm (Galaxy S'de 2.2 sürümü şart koşulmuş), en az 600 MHz işlemci gibi sistem gereksinimlerine sahip uygulamada görüntülü konuşma görüşüne göre Google Nexus S, HTC Desire S, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Pro ile yapılabiliyor. Ancak izleyen günlerde yayınlanacak güncellemelerle desteklenen telefon sayısının arttırılacağı belirtilmekte. arttırılacak.









http://blogs.skype.com/garage/2011/06/skype_20_for_android_say_hello_release_notes.html