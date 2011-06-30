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Skype 2.0 ile Androidli telefonlarla 3G/Wi-Fi üzerinden görüntülü konuşma yapılabiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,9b
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18
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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İnsanların birbirleriyle konuşmalarını, mesajlaşmalarını sağlayan Skype uygulamasının 2.0 sürümüyle birlikte Android işletim sistemli telefonlarla 3G veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla görüntülü konuşma yapılabiliyor.
Android 2.1 ve üzeri sürüm (Galaxy S'de 2.2 sürümü şart koşulmuş), en az 600 MHz işlemci gibi sistem gereksinimlerine sahip uygulamada görüntülü konuşma görüşüne göre Google Nexus S, HTC Desire S, Sony Ericsson Xperia Neo, Sony Ericsson Xperia Pro ile yapılabiliyor. Ancak izleyen günlerde yayınlanacak güncellemelerle desteklenen telefon sayısının arttırılacağı belirtilmekte. arttırılacak.



http://blogs.skype.com/garage/2011/06/skype_20_for_android_say_hello_release_notes.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Benım telefonum nokıa e72 arkadasımınkı samsung galaxy s4..goruntulu konusma yapabılır mıyız skype veya baska program uzerınden
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DH Misafiri 4 yıl
berivan giriş yap
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DH Misafiri 6 yıl
bişi sormak istiyorum...benim telefonum sony xperia z,arkadaşımın tlfnu nokia e72 bende skype yüklü ama o şebekesi üzerinden görüntülü konuşma yapabiliyor.Benim onunla görüntülü konuşma yapabilmem için ondada skype yüklü olması gereklimi?Yardımcı olursanız sevinirim.
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DH Misafiri 6 yıl
ya bnde galaxy 2 var görüntülü olmuyo barı yalandan oluyo demeyin bosunamı koydunuz kameraları bn bilmem ki alala
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iselcenli 8 yıl
sanırsam görüntülü konuşma için her iki taraftaki telefonların ön yüz kamerası olmalı diye biliyorum
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séquestre 8 yıl
Güle güle kullansınlar ..
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arel.gr 8 yıl
tanerq
Samsung galaxy s2ye yükledim malesef görüntülü arama çalışmadı, sadece sesli arama çalışıyor.

baglantin 3G miydi,hiz neydi ?
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tanerq 8 yıl
Samsung galaxy s2'ye yükledim malesef görüntülü arama çalışmadı, sadece sesli arama çalışıyor.
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aceleciburak 8 yıl
az önce denedim en azından sesli aramayı ben evde wifiden arkadaş vodafone cepnet paketinden girdi sorunsuz konuştuk bedava olarak evdeyken ideal doğrusu...
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blank42 8 yıl
Skype microsoft satın almadı mı ? Google vs Microsoft / Bing vs Google ? Ne oluyo lan
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