"Skype Kurumsal" resmi olarak Android platformunda

Microsoft tarafından satın alındıktan sonra bir köşeye atılmayan ve sürekli olarak geliştirilmeye devam eden Skype, uzun süredir yapılan testlerin tamamlanması ile beraber kurumsal sürümüyle Google Play market üzerindeki yerini aldı.

Bildiğiniz üzere Lync 2013'ün yerini alan Skype Kurumsal, temel olarak iş dünyasının tüm işletişim ihtiyaçlarını karşılama noktasında görev yapıyor. Hem gerçek zamanlı metin hem de video tabanlı görüşme sunabilen uygulama, nihai sürümünde yenilenmiş pano tasarımı taşıyor ve bu sayede arama çubuğu, yaklaşan toplantılar ve en son konuşmaları bir araya getiriyor.

Doğal olarak grup sohbet desteği de bulunan Skype Kurumsal, çok katmanlı kimlik doğrulama desteğiyle yüksek güvenlik sağlarken, büyük kullanım kolaylığı getiren kişileri ad, e-posta veya telefon numarasına göre arama desteğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tam ekran video özelliği sunulan uygulama, aynı zamanda yeni büyük simgeleriyle de rahatlıkla yönetilebiliyor.

Skype Kurumsal'ın Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://blogs.office.com/2015/12/16/skype-for-business-for-android-now-available/