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Skype, Windows 10 platformunun ortak mesajlaşma yazılımı olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Skype, Windows 10 platformunun ortak mesajlaşma yazılımı olacak

Bir dönem internetin en popüler iletişim yazılımı seviyesindeyken Skype'yi satın alan Microsoft, Windows sistemine yavaş yavaş platformu entegre etmeye başlamıştı. Önce MSN Messenger'in yerini alan Skype şimdi de iMessage benzeri bir yapı haline gelecek. 

Microsoft'un Windows 10 platformunda yer vereceği ortak mesajlaşma platformu Skype temellerine dayanacak. Kullanıcılar istedikleri Windows 10 cihazından Skype görüşmelerini başlatacak ve senkronizasyon özelliği sayesinde başka bir cihazdan devam edebilecek. iMessage platformunun aksine Skype diğer rakip platformlarda da yer aldığı için geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilecek. 

Sistem seviyesinde entegrasyon sağlandığı için kullanıcılar Windws 10 görev çbuğundan hızlıca mesaj yazmaya başlayabilecek. Sonbahar aylarında Windows 10 işletim sisteminin kullanıma sunulması ile birlikte Skype da yeni görevine başlamış olacak.  

http://www.digitaltrends.com/computing/windows-10-will-turn-skype-microsofts-imessage/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
diğer cep telefonu uygulamaları gibi bi cep telefonu numarasına göre arkadaşları otomatik ekleme özelliğini bir eklese ! hala daha kullanıcı şifresi alma özürlü vatandaşların olduğu bir dünyada bunlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz yani ! :(
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Ryso 4 yıl
Microsoft yıllar yıllar önce gereksiz görüp ortadan kaldırdığı messenger efsanesini tekrar canlandırma peşinde..
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Şeker Hapı 4 yıl
Windows 10 sayesinde Windowslu telefon almayı bile düşünebilirim bu sene iyi atılım yapacak platformları birleştirmeleri çok iyi oldu telefonda kullanılabilen bir çok yazılım pc üzerinde de çalışabiliyor skype'ın da yandaki bildirim panelinde olması büyük kolaylık olacak bir çok kişi WhatsApp ı bile bırakabilir normal de özellikleri kıyaslandığında microsoft pc pazarındaki büyük hakimiyetini kullanmayı akıl edebildi sonunda bir de şu surface serisinin yanında güçlü ve yine aynı tasarım çizgisine sahip laptoplar da üretirlerse çok daha iyi olacak
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Das Boot 4 yıl
Şuan bile hem mobilde hemde pc de kullaniyorum çokta memnunum. Whatsapp a rakip olur. Bu haliyle bile.
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GylR? 4 yıl Das Boot
Whatsapp dan şu haliyle Skype daha çok özellik sunuyor. Ancak Whatsapp mobil kullanımda daha pratik olduğu için öne geçiyor.
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dedektif_dh 4 yıl
Ms msn efsanesini canlandırmaya çalışıyor. Facebookun düşüşe geçtiği bu günlerde güze bir atılım olabilir.
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GylR? 4 yıl
Skype reklam gösteren bir uygulama iken iMessage ile karşılaştırılması doğru değil.
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Fenomenon 4 yıl GylR?
GylR?
Skype reklam gösteren bir uygulama iken iMessage ile karşılaştırılması doğru değil.

Katılıyorum. Skype her platformu desteklediği için imessage ile karşılaştırılması doğru olmaz :)
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