Skype, Windows 10 platformunun ortak mesajlaşma yazılımı olacak





Bir dönem internetin en popüler iletişim yazılımı seviyesindeyken Skype'yi satın alan Microsoft, Windows sistemine yavaş yavaş platformu entegre etmeye başlamıştı. Önce MSN Messenger'in yerini alan Skype şimdi de iMessage benzeri bir yapı haline gelecek.





Microsoft'un Windows 10 platformunda yer vereceği ortak mesajlaşma platformu Skype temellerine dayanacak. Kullanıcılar istedikleri Windows 10 cihazından Skype görüşmelerini başlatacak ve senkronizasyon özelliği sayesinde başka bir cihazdan devam edebilecek. iMessage platformunun aksine Skype diğer rakip platformlarda da yer aldığı için geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilecek.





Sistem seviyesinde entegrasyon sağlandığı için kullanıcılar Windws 10 görev çbuğundan hızlıca mesaj yazmaya başlayabilecek. Sonbahar aylarında Windows 10 işletim sisteminin kullanıma sunulması ile birlikte Skype da yeni görevine başlamış olacak.

http://www.digitaltrends.com/computing/windows-10-will-turn-skype-microsofts-imessage/