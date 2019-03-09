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Skype’ın yeni web sürümü yayınlandı, sadece Chrome ve Edge üzerinden ulaşılabiliyor

Skype’ın yeni web sürümü an itibariyle tüm kullanıcılara açıldı. Ancak sadece Chrome ve Edge tarayıcıları ile girilebiliyor. Safari, Firefox ve Opera gibi diğer tarayıcılar desteklenmiyor.
2 ay
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Diğer Yazılım
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Skype’ın yeni web sürümü yayınlandı, sadece Chrome ve Edge üzerinden ulaşılabiliyor
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Skype’ın yeni web sürümü uzun bir süredir beta aşamasındaydı. Ancak artık tüm kullanıcılarının kullanımına açıldı. Google Duo uygulaması da geçtiğimiz haftalarda Web sürümünü sunmuştu. Görünen o ki görüntülü görüşme uygulamaları arasında rekabet kızışıyor. Ancak Skype Web’e sadece Chrome ve Edge tarayıcılarından girilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik platformları telif ücretlerinin düşürülmesi için harekete geçti"

Safari ve Firefox kullanıcıları erişemiyor

Yeni tasarım oldukça sade. Ayrıca HD görüntülü görüşme ve görüşme kaydetme gibi imkanlar tanıyor. Arayüzün kullanım bakımından da oldukça iyi olduğu söylenebilir. Tabii ki en büyük eksisi Chrome ve Edge ile sınırlı kalması oluyor. SafariFirefox veya Opera gibi diğer tarayıcılardan Skype Web’e giriş yapmaya çalıştığınızda tarayıcınızın desteklenmediğine dair bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Siteye Chrome/Edge ile giriş yapmanız veya Skype masaüstü sürümünü indirmeniz tavsiye ediliyor.

Skype’ın yeni web sürümü yayınlandı, sadece Chrome ve Edge üzerinden ulaşılabiliyor
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Yeni Skype Web’e bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızın işletim sisteminin ise Windows 10 ve Mac OS X 10.12 veya üstü olması gerekli. Son olarak Brave Browser ve Vivaldi gibi Chromium tabanlı bazı tarayıcıların da siteyi desteklediğini belirtelim.


https://www.engadget.com/2019/03/08/skype-hd-video-calls-web/ Yorum Yaz
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C0MPUTER 2 ay en beğenilen
"Yayınlandı" değil, "yayımlandı" olacak... tdk.gov.tr/...
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alemburda34 2 ay
Opera ilginç olmuş
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Askaparta 2 ay
Kullanan kaldı mı, Amerikan film-dizilerinde görüyorum.
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Fenomenon 2 ay
opera da chromium tabanlı. desteklememesi saçma olmuş.
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9unkarekoku 2 ay
Eskiden bu site sadece İnternet Exploder ile uyumlu derlerdi sonradan web standartları vs oturdu da kurtulmuştuk şimdi Microsoft sağolsun eski günleri aratmıyor!
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Selçuk ALAGÖZ 2 ay
Opera' dan vazgeçeceğime Skype den vazgeçerim daha iyi.
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C0MPUTER 2 ay en beğenilen
"Yayınlandı" değil, "yayımlandı" olacak... tdk.gov.tr/...
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Mellkor 2 ay
skype mı kaldı artık eski popülerliğinin esamesi okunmuyor
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sosisvesalam 2 ay
bu evlilikten lucifer doğar :) kullanıcı verilerini almak için can atan iki firma hiç güven vermiyorlar.
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yorumculuklar 2 ay
Bu tarayıcı olayında ince bir iş var. Firefox ve Safari'nin ilk anda desteklenememesi hoşuma gitmese de bir anlam verebilirim; Edge ve Chrome'dan farklı motorlar kullanıyorlar fakat Opera, Chrome'un Blink'ini kullanıyor. Microsoft'un Edge'in gelecek altyapısı için olan ufak anlaşmaya göz kırpıştırması gibi geldi bu bana. Zaten uzun zamandır kullandığım bir platform değil Skype ama yine kendileri kaybedecek.
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atilasat 2 ay
senin allah belanı versin mikrosoft.dünyanın en iyi ve öncü iletişim platformu olan skype'ı satın aldın ve ne hallere soktun. şifre değiştirmedim şifremle skype hesabıma ulaşamıyorum, telefon numaram üzerinden ikinci bir hesap açtım o da bir hafta sonra cortladı.arkadaşımın keza aynı şekilde.
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