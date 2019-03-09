Skype’ın yeni web sürümü yayınlandı, sadece Chrome ve Edge üzerinden ulaşılabiliyor

Skype’ın yeni web sürümü uzun bir süredir beta aşamasındaydı. Ancak artık tüm kullanıcılarının kullanımına açıldı. Google Duo uygulaması da geçtiğimiz haftalarda Web sürümünü sunmuştu. Görünen o ki görüntülü görüşme uygulamaları arasında rekabet kızışıyor. Ancak Skype Web’e sadece Chrome ve Edge tarayıcılarından girilebiliyor.

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Safari ve Firefox kullanıcıları erişemiyor

Yeni tasarım oldukça sade. Ayrıca HD görüntülü görüşme ve görüşme kaydetme gibi imkanlar tanıyor. Arayüzün kullanım bakımından da oldukça iyi olduğu söylenebilir. Tabii ki en büyük eksisi Chrome ve Edge ile sınırlı kalması oluyor. Safari, Firefox veya Opera gibi diğer tarayıcılardan Skype Web’e giriş yapmaya çalıştığınızda tarayıcınızın desteklenmediğine dair bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Siteye Chrome/Edge ile giriş yapmanız veya Skype masaüstü sürümünü indirmeniz tavsiye ediliyor.

Yeni Skype Web’e bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bilgisayarınızın işletim sisteminin ise Windows 10 ve Mac OS X 10.12 veya üstü olması gerekli. Son olarak Brave Browser ve Vivaldi gibi Chromium tabanlı bazı tarayıcıların da siteyi desteklediğini belirtelim.

https://www.engadget.com/2019/03/08/skype-hd-video-calls-web/