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Skype kesintisini CyberTeam hacker grubu üstlendi

Pazartesi günü Skype çökmüş ve Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşamıştı. Saldırıyı, CyberTeam isimli bir hacker grubu üstlendi. Sonraki hedefleri ise: Steam
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Hafta başında Skype hizmeti bazı bağlantı sorunları nedeniyle kesintiye uğramıştı. Popüler görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulamasındaki çökme problemini bir hacker grubu üstlendi. CyberTeam isimli bilgisayar korsanları, Twitter üzerinden yayınladıkları gönderiyle saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı. Skype hizmetindeki kesinti 19 Haziran'da başlamış ve Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Japonya, Hindistan, Singapur, Pakistan ve Güney Afrika'daki kullanıcıları etkilemişti.
Skype yetkilisi Jagadish Harihara, 19 Haziranda yayınlanan blog yazısında, bazı kullanıcıların servise bağlanamadığını kabul etmiş ve şu açıklamaları yapmıştı: "Kullanıcıların uygulamayla bağlantısının kesildiğinin veya mesaj gönderip alamadıklarının farkındayız. Bazı kullanıcılar grup görüşmesinin sürdüğünü belirten siyah barı göremeyecek ve arkadaş listelerine kullanıcı eklemede daha uzun gecikmeler yaşayacaklar".
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Kesinti sorunu 21 Haziran itibariyle tamamen çözülürken, CyberTeam hack grubu bir sonraki hedeflerinin Steam oyun platformu olacağını açıkladı. Bilgisayar korsanlarının Skype'a DDoS (Distributed Denial of Service) saldırısı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Zira bu saldırı yönteminin hackerlar tarafından hedef networkleri çökertmek için yaygın şekilde kullanıldığı bir gerçek. Skype henüz hizmet kesintisinin hack saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını açıklamadı. Dolayısıyla DDoS saldırısı her ne kadar kullanıcının kişisel bilgilerini riske atmasa da Microsoft'tan resmi açıklama gelene kadar bu konuda net bir yorum yapmak zor.

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alemburda34 1 yıl
Ddos yapan bebeler
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