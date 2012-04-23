Skype uygulaması düşük konfigürasyona sahip Windows Phone cihazlarında çalışmayacak

Microsoft'un Tango güncellemesi ile Windows Phone kısıtlamalarını asgari seviyeye indirse de uygulama bakımından kısıtlamaların devam edeceği biliniyor. Bunun örneklerinden birisi de Skype uygulaması oldu.





Skype 1.0 versiyonunu Marketplace üzerinden yayınlamaya başlayan Microsoft, uygulama ile ilgili kısıtlamaları da duyurdu. Resmi Skype blogundan yapılan duyuruda uygulamayı kullanmak için en az 512MB RAM olması gerektiği açıklandı.





Bu açıklama Lumia 610 gibi 256MB RAM üzerinde çalışan Tango cihazlarını bir anda kapsam dışında bırakmış oldu. Windows Phone Apollo güncellemesinin ilk modellere gelmeyeceği söylentileri devam ederken, bu kısıtlama iddiaları doğrular nitelikte.





Skype, Facebook, Twitter gibi olmazsa olmazlar arasında yer alan uygulamalarda kısıtlamalar olması tüketiciyi aynı seviyede Android cihazlarına yönlendirecektir. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Nokia ve Microsoft için bu negatif bir etki oluşturabilir.





Lumia 610 modelinin sonbaharda ülkemizde de piyasaya çıkacağını düşündüğümüzde, bizim için de bu modelin tercih dışı kalacağı anlamına gelebilir. Skype ekibinin bu konuya en kısa zamanda çözüm bulacağını ümit ediyoruz.