Skype uygulaması düşük konfigürasyona sahip Windows Phone cihazlarında çalışmayacak

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Microsoft'un Tango güncellemesi ile Windows Phone kısıtlamalarını asgari seviyeye indirse de uygulama bakımından kısıtlamaların devam edeceği biliniyor. Bunun örneklerinden birisi de Skype uygulaması oldu.
Skype 1.0 versiyonunu Marketplace üzerinden yayınlamaya başlayan Microsoft, uygulama ile ilgili kısıtlamaları da duyurdu. Resmi Skype blogundan yapılan duyuruda uygulamayı kullanmak için en az 512MB RAM olması gerektiği açıklandı.
Bu açıklama Lumia 610 gibi 256MB RAM üzerinde çalışan Tango cihazlarını bir anda kapsam dışında bırakmış oldu. Windows Phone Apollo güncellemesinin ilk modellere gelmeyeceği söylentileri devam ederken, bu kısıtlama iddiaları doğrular nitelikte.
Skype, Facebook, Twitter gibi olmazsa olmazlar arasında yer alan uygulamalarda kısıtlamalar olması tüketiciyi aynı seviyede Android cihazlarına yönlendirecektir. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Nokia ve Microsoft için bu negatif bir etki oluşturabilir.
Lumia 610 modelinin sonbaharda ülkemizde de piyasaya çıkacağını düşündüğümüzde, bizim için de bu modelin tercih dışı kalacağı anlamına gelebilir. Skype ekibinin bu konuya en kısa zamanda çözüm bulacağını ümit ediyoruz.
http://blogs.skype.com/garage/2012/04/skype_for_windows_phone_-_gold.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gerçi benim hala ümidim var güçlü konfigurasyon ve wp li nokialar yakında gelir ama ikiside batsa üzülmem ama batmazlar işte ölsün diye beklediğin adam 98 yaşına kadar yaşar ya buda onun gibi birşey.
Arkadas 1 haklı:wp stabil bir isletim sistemi bu yuku hallıce asar cunku sistem az yiyor(guzel nokta cunku su an androıd 4.0 nexus yada one x bile yeterlı degil bazı ınsanlara haklılarda cunku sistem ıyı degıl konu işletim olunca hardware de sıkıntı yok bence)
Musteri haklı:ne guncelleme mi ben bunu gecen kızıma yeni telefon bakıyoduk e250 cok eskıdı ona ucuz guzel oda whatsapp neyse onu ıstedi 189 euro pembesini aldım cok sık kullanıslı bisey bence kızım begendı.
arkadas 2 die hard androıd ci cıkar neden androıd ınanın salakca bir hardware ve kullanıcı baglantısını beceremiyo neden evet 500+ telefon 10+ uretici fiyatlar 100-2000 tl arası telefonlar bunlarını hepsini aynı yapassın bence elemen gerek ya ben 1000 tl yapacam guzel olcak ya ben 50 tl yapacam herkes alcak gibi olmalı.
Bütün wp7 mango'lu telefonlarda görüntülü görüşme var. Ön kamera olması yada olmaması önemli değil o androidin bi kısıtlamasıdır :) . Arka kameradan da gayet iyi görüntülü görüşme yapılabiliyor . Evet dışardan biraz saçma duruyor olabilir ama sırf ön kamera yok diyede telefon değiştirmeye gerek kalmıyor.
Karşıda ki kişiyi görmek için ayna koyar artık insanlar
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