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Skype uygulaması düşük konfigürasyona sahip Windows Phone cihazlarında çalışmayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,8b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Tango güncellemesi ile Windows Phone kısıtlamalarını asgari seviyeye indirse de uygulama bakımından kısıtlamaların devam edeceği biliniyor. Bunun örneklerinden birisi de Skype uygulaması oldu.

Skype 1.0 versiyonunu Marketplace üzerinden yayınlamaya başlayan Microsoft, uygulama ile ilgili kısıtlamaları da duyurdu. Resmi Skype blogundan yapılan duyuruda uygulamayı kullanmak için en az 512MB RAM olması gerektiği açıklandı.

Bu açıklama Lumia 610 gibi 256MB RAM üzerinde çalışan Tango cihazlarını bir anda kapsam dışında bırakmış oldu. Windows Phone Apollo güncellemesinin ilk modellere gelmeyeceği söylentileri devam ederken, bu kısıtlama iddiaları doğrular nitelikte.

Skype, Facebook, Twitter gibi olmazsa olmazlar arasında yer alan uygulamalarda kısıtlamalar olması tüketiciyi aynı seviyede Android cihazlarına yönlendirecektir. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Nokia ve Microsoft için bu negatif bir etki oluşturabilir. 

Lumia 610 modelinin sonbaharda ülkemizde de piyasaya çıkacağını düşündüğümüzde, bizim için de bu modelin tercih dışı kalacağı anlamına gelebilir. Skype ekibinin bu konuya en kısa zamanda çözüm bulacağını ümit ediyoruz.

http://blogs.skype.com/garage/2012/04/skype_for_windows_phone_-_gold.html Yorum Yaz
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gunman233 7 yıl en beğenilen
Bu devirde hala 256 ram... +256 mb RAM maliyeti nedir acaba? 1 dolar, 2 dolar? Nokia 610'daki 800 mhz işlemci de arm v6'dır herhalde:) Eden bulur, Güle güle Microsoft ve Nokia.
Bu devirde hala 256 ram... +256 mb RAM maliyeti nedir acaba? 1 dolar, 2 dolar? Nokia 610'daki 800 mhz işlemci de arm v6'dır herhalde:) Eden bulur, Güle güle Mi...
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E_Aydin35 7 yıl
Köt ü bir durum bence Skype on belkide yüz milyonlarca insanın kullandığı gayet başarılı popüler bir iletişim programı bu kısıtlama çok yanlıs bence..
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eP_362 7 yıl
Haberde değişiklik olması lazım
Nokia 610'da çalışıyor diyor
blog.gsmarena.com/...
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teramit 7 yıl
milyar dolarlık iki firmanın birleşmesiyle ortaya çıkan müthiş sonuç.alkışlıyoruz
gerçi benim hala ümidim var güçlü konfigurasyon ve wp li nokialar yakında gelir ama ikiside batsa üzülmem ama batmazlar işte ölsün diye beklediğin adam 98 yaşına kadar yaşar ya buda onun gibi birşey.
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mert1907 7 yıl
Daha oncekı konularda da soyledım Nokıa batacak.WP ıle devam ettıklerı surece batmaya mahkumlar.Mıcrosoft Nokıa yı kullanarak bıyerlere gelecegını sanıyor ama tıpkı WM gıbı WP de aynı sonu paylasacak.Pıyasa artık eskısı gıbı degıl.
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ec38 7 yıl
uğraşa uğraşa beni de kaybettin nokia !!! mutlu musun?
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iismailcu 7 yıl
böyle firmamı olurrr
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Burak1916 7 yıl
lumia 610 sonbaharda ülkemize geliyormuş :):):)sonbahara kadar ne modeller çıkar android ios aldı gidiyor zaten. sonbaharda nokianın yüzüne bakan olur mu???
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Talladega 7 yıl
Arkadas 2 haklı:256 mb ram artık maliyet olarak bile gereksiz dusuk kalması uygulama hızı ve gelecek wp8 için berbat yıl 2008 mi arkadas
Arkadas 1 haklı:wp stabil bir isletim sistemi bu yuku hallıce asar cunku sistem az yiyor(guzel nokta cunku su an androıd 4.0 nexus yada one x bile yeterlı degil bazı ınsanlara haklılarda cunku sistem ıyı degıl konu işletim olunca hardware de sıkıntı yok bence)
Musteri haklı:ne guncelleme mi ben bunu gecen kızıma yeni telefon bakıyoduk e250 cok eskıdı ona ucuz guzel oda whatsapp neyse onu ıstedi 189 euro pembesini aldım cok sık kullanıslı bisey bence kızım begendı.
arkadas 2 die hard androıd ci cıkar neden androıd ınanın salakca bir hardware ve kullanıcı baglantısını beceremiyo neden evet 500+ telefon 10+ uretici fiyatlar 100-2000 tl arası telefonlar bunlarını hepsini aynı yapassın bence elemen gerek ya ben 1000 tl yapacam guzel olcak ya ben 50 tl yapacam herkes alcak gibi olmalı.
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semo_86 7 yıl
Bende iphone 3gs var. Bu cihaz da 256mb rame sahip ama Skype canavar gibi calisiyor. Isletim sistemi MIcrosoft'un, skype uygulamasi Microsoft'un ama kendi cihazlarinda, kendi yazilimlarini calistiramiyorlar. Boyle sacma bir olay gormedim. Tahminim 2 ay sonra tekrardan "Nokia bu ceyrekte zarar acikladi"gibi bir haberi gorecegiz.
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Silent Guardian 7 yıl
Stabillik artık böyle bir şey.
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Húrin 7 yıl
MERCURY2000
Zaten görüntülü görüşme özelliğine sahip tek WP7li Nokia lumia 900. Lumia 800-710 modellerinde ön kamera bulunmuyor. Bu durumda bu modele sahip kullanıcılarda Skype üzerinden görüntülü görüşme yapamayacak. Lumia 610 giriş seviyesi için çok önemli bir model. Ama bunun gibi kısıtlamalar düşük konfigürasyonlu WP7 satışlarını baltalayacaktır.

Bütün wp7 mango'lu telefonlarda görüntülü görüşme var. Ön kamera olması yada olmaması önemli değil o androidin bi kısıtlamasıdır :) . Arka kameradan da gayet iyi görüntülü görüşme yapılabiliyor . Evet dışardan biraz saçma duruyor olabilir ama sırf ön kamera yok diyede telefon değiştirmeye gerek kalmıyor.
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ezimuse 7 yıl Húrin
Elenhaire

MERCURY2000

Zaten görüntülü görüşme özelliğine sahip tek WP7li Nokia lumia 900. Lumia 800-710 modellerinde ön kamera bulunmuyor. Bu durumda bu modele sahip kullanıcılarda Skype üzerinden görüntülü görüşme yapamayacak. Lumia 610 giriş seviyesi için çok önemli bir model. Ama bunun gibi kısıtlamalar düşük konfigürasyonlu WP7 satışlarını baltalayacaktır.


Bütün wp7 mango'lu telefonlarda görüntülü görüşme var. Ön kamera olması yada olmaması önemli değil o androidin bi kısıtlamasıdır :) . Arka kameradan da gayet iyi görüntülü görüşme yapılabiliyor . Evet dışardan biraz saçma duruyor olabilir ama sırf ön kamera yok diyede telefon değiştirmeye gerek kalmıyor.


Karşıda ki kişiyi görmek için ayna koyar artık insanlar
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