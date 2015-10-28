Skype'a"video mesajlar için filtre desteği geldi

Microsoft'un popüler servisi Skype, mobil tarafta gelişimine devam ediyor.

Skype, hem iOS hem de Android tarafından aldığı yeni sürümüyle kişilerin video mesajlarına filtre eklemesine imkan tanımaya başladı. Artık çekilen bu kısa video mesajlara farklı filtreler de ekleyebilen servis, böylece daha kişisel ve eğlenceli bir deneyim ortaya koymayı hedefliyor. Fitreler arasında animasyonlu balonlar ya da negatif gibi seçenekler yer alırken, filtreler çekim öncesinde ekleniyor ve canlı önizleme aktif olarak veriliyor.

Skype'ın iOS sürümüne ayrıca 3D Touch desteği de dahil ediliyor. Bu sayede yeni iPhone'lar üzerinde direkt olarak uygulama simgesiyle yeni bir görüşme başlatılabiliyor. Ayrıca geçmiş görüntüler silineniliyor ve ya da en son kullanılanlar bölümünde gizleyebiliyor.

http://blogs.skype.com/2015/10/28/add-fun-filters-to-your-skype-video-messages-in-the-latest-skype-for-android-iphone-and-ipad/