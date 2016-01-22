Skype'ın Android uygulamasına görüşme ayarlama desteği

Yazılım devi Microsoft'un önemli uygulamalarından Skype, Android tarafından büyük kolaylık sağlayacak özellikler kazandı.

Geçtiğimiz günlerde iOS, Android ve Windows Phone için görüntülü grup sohbet desteği duyurulan Skype, Android'e özel son güncellemesiyle ise ilk olarak görüşme ayarlama özelliği kazandı. Bu özellikle ile sesli görüşme yapmak istediğiniz kişiler üzerine basarak özel bir görüşme ayarlayabiliyor ve ciddi zaman kazancı sağlayabiliyorsunuz.

Android için Skype'in yeni sürümüyle aynı zamanda gönderilmiş ofis dokümanları direkt olarak World, Excel ya da PowerPoint ile açılabiliyor ve eğer uygulamalar yüklü değilse yüklenmesi yönünde yardım yapılıyor.

Sürekli olarak geliştirilen ve eskisinden çok daha güçlü hale getirilen Skype'ın Android sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/20/skype-call-scheduling-office-files/?ncid=txtlnkusaolp00000595