Skype'in WP8 / WP7.5 uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinde görüntülü ve metin tabanlı sohbet edilmesine imkan tanıyan popüler Skype uygulaması, yeni özelliklerle 2.16 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan yeni güncelleme ile genel olarak performans geliştirmeleri yapılan ve hata çözümlerine kavuşan Skype, artık telefonda kullanılan Microsoft hesabı ile giriş yapılmasına izin veriyor ve son olarak kişilerin mesaj yazdıklarını sohbet sırasında gösterebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Skype WP8 / WP7.5 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51