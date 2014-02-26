Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype'in WP8 / WP7.5 uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,8b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Skype'in WP8 / WP7.5 uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinde görüntülü ve metin tabanlı sohbet edilmesine imkan tanıyan popüler Skype uygulaması, yeni özelliklerle 2.16 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni güncelleme ile genel olarak performans geliştirmeleri yapılan ve hata çözümlerine kavuşan Skype, artık telefonda kullanılan Microsoft hesabı ile giriş yapılmasına izin veriyor ve son olarak kişilerin mesaj yazdıklarını sohbet sırasında gösterebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Skype WP8 / WP7.5 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy Gear 2 ve Gear Fit "Akıllı saatler" video ön inceleme 5 yıl Sony Xperia M2 video ön inceleme "Orta segmentte iddialı olmak istiyor" 5 yıl Corsair Graphite 230T Kasa Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim