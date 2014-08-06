Skype'in Windows Phone 8.1 uygulaması fotoğraf paylaşma özelliğiyle güncellendi

Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype, Windows Phone tarafında faydalı özellikler kazandığı 2.12 kodlu yeni sürümüne güncellendi.

Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak fotoğraf paylaşma desteğine kavuştu. Bu sayede istenilen görsellerin hızlı şekilde paylaşılması noktasında da hizmet vermeye başlayan Skype WP uygulaması, ayrıca birçok hata çözümü ve performans geliştirmesi de aldı.

Ücretsiz olarak sunulan Skype uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/microsoft-adds-photo-sharing-and-more-skype-windows-phone-81-and-windows-81