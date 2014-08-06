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Skype'in Windows Phone 8.1 uygulaması fotoğraf paylaşma özelliğiyle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'in Windows Phone 8.1 uygulaması fotoğraf paylaşma özelliğiyle güncellendi
Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype, Windows Phone tarafında faydalı özellikler kazandığı 2.12 kodlu yeni sürümüne güncellendi.
Popüler uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak fotoğraf paylaşma desteğine kavuştu. Bu sayede istenilen görsellerin hızlı şekilde paylaşılması noktasında da hizmet vermeye başlayan Skype WP uygulaması, ayrıca birçok hata çözümü ve performans geliştirmesi de aldı.
Ücretsiz olarak sunulan Skype uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/microsoft-adds-photo-sharing-and-more-skype-windows-phone-81-and-windows-81 Yorum Yaz
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İronik Adam 5 yıl
Ne büyük özellik eklemişler ama. İyi etmiş de kendi platformunu düşünmüşler.

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oktayakgoz 5 yıl İronik Adam
Sana da çok laf ettik kusura bakma. Artık platformdan iyice soğuttular. Nadya mıydı neydi ipleri eline alıp bir sıçrama yapamaz ise sonun başlangıcı olur bu Microsoft için
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