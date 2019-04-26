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Slack, e-posta ve takvim entegrasyonu alacak

Her geçen gün popülaritesini daha da arttıran ekip içi iletişim platformu Slack, yakında e-posta ve takvim entegrasyonu alacak. Ayrıca arama özelliğininde iyileştirileceği belirtiliyor.
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Şirket içi iletişime farklı bir deneyim katan Slack uygulaması, her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlıyor. Gelen haberlere göre e-posta ve takvim entegrasyonu eklenerek uygulamanın işlevselliği arttırılacak. Ayrıca arama özellikleri de geliştirilerek daha iyi sonuçlar alınması sağlanacak.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi yolda

Açıklanan bu yeniliklerin en heyacan vericisi ise hiç kuşku yok ki, arama özelliğinin geliştirilecek olmasıdır. Zira Slack veya diğer sohbet uygulamalarını kullandıysanız, haftalar veya aylar önceki yazışmaları bulmak oldukça zahmetli bir iştir. Ancak arama çubuğu artık okunmamış kanalların ve iletilerin yanı sıra, en sık iletişimde bulunduğunuz kanal, dosya ve kişilerin bir listesini görüntüleyecek. Ayrıca arama işlevinin hızlandırılacağı da belirtiliyor.
Arama işlevlerini geliştirmenin yanı sıra Slack, e-posta ve takvim entegrasyonu da alacak. Ayrıca önümüzdeki dönemde ise, Slack mesajlarına doğrudan e-posta yoluyla cevap verme özelliğinin de geleceği ifade ediliyor. Outlook Takvim ve Google Takvim'le olan entegrasyonların da geliştirileceği belirtilirken, tüm bu özelliklerin yıl sonundan önce gelmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/04/24/slack-email-conversations-calendar-integration-search/ Yorum Yaz
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