Slack yönetiminden Microsoft'a meydan okuyan mektup

İşletmelere yönelik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Amerikalı teknoloji devi Microsoft, Office 365 hizmetinin bir parçası olacak Teams uygulamasını dün tanıttı. Teams, takım çalışmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir chat uygulaması olduğu için teknoloji dünyasındaki genel kanı Microsoft'un bu yeni uygulaması ile Slack'e rakip olacağı yönündeydi.

2013 yılında kurulan Slack, şu ana kadar işletmelerde ekip iletişimi konusunda en popüler uygulamaya sahipti, ancak Microsoft'un bu alana yönelmesi ile birlikte Slack'in bu alandaki hakimiyeti de tehlikeye girdi. Microsoft'un Teams uygulaması ile kendilerine doğrudan rakip olacağının farkında olan Slack yönetimi, Teams'in resmi olarak tanıtılmasından birkaç saat önce bir mektup yayınladı ve Amerikalı teknoloji devine konu hakkında bazı tavsiyelerde bulundu.

Yeni uygulamanın tanıtılması konusunda Microsoft'u tebrik eden Slack, bir rakipleri olacağı için heyecanlı olduklarını ifade ettiği mektubunda; Slack kullanmanın ekiplere sunduğu avantajların farkında olduklarını ve on yıl içinde herkesin Slack veya "ona benzer" bir uygulama kullanmak isteyeceğini bildiklerini belirtti. Microsoft'un da bu alana yönelmesinin bu düşüncelerini doğruladığına dikkat çeken Slack, bu yeni rekabet korkutucu olsa da daha iyi bir geleceğin daha hızlı gelmesine yardımcı olacağına inandığını açıkladı.

Bununla birlikte "Slack benzeri" bir uygulama geliştirmenin zorluklarına dikkat çeken şirket, Microsoft'a yardımcı olacağını düşündüğü bazı uyarılarda bulundu. Slack'in milyonlarca kullanıcıya ulaşmasının tek sebebin sunduğu özellikler olmadığını belirten şirket, insanların birbirleriyle iletişimini güçlendirecek bir araç kurmak için, ticari yazılımlarda pek görülmeyen bir yaklaşıma ve ustalığa sahip olmak gerektiğini savundu. Şirkete göre Microsoft'un Slack'in sunduğu tüm özellikleri kullanıcılara sunması aynı seviyede bir iletişim aracı sunmak için yeterli olmayacak.

Slack'i kullanıcıların isteklerine ve genel olarak insan tabiatına uyacak hale getirmek için kullanıcılarıyla binlerce saat konuştuklarını belirten şirket, bu deneyim ve bilginin kendilerini rakiplerinden ayıracağına inanıyor. Şirkete göre asıl farkı küçük detaylar yaratıyor.

Günümzde iletişim uygulamalarının şirket çalışanları tarafından kullanılan onlarca araçtan sadece birisi olduğuna dikkat çeken Slack, bir çalışanın aynı anda birden fazla araca ihtiyaç duyduğunu ve kullanıcılara bunu sağlamak için açık bir platforma sahip olmanın elzem olduğunu belirtti.

Kullanıcılarının bu ihtiyacını karşılamak için sürekli üçüncü parti yazılımları kendi uygulamalarına entegre ettiklerini belirten şirket, bu sayede Slack App Directory'de 750 uygulama bulunduğuna ve kullanıcıların bu uygulamaları kullanarak proje yönetiminden müşteri desteğine kadar birçok farklı konuda Slack'ten faydalanabildiğine dikkat çekti.

Slack'in dünya genelinde üretim fabrikalarından hukuk bürolarına, film şirketlerinden araştırma laboratuvalarına kadar her tür işletmede kullanıldığına dikkat çekilen mektupta, Microsoft'a rağmen Slack'in bu alanda öncü olmaya devam edileceği ima ediliyor. Mektubun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.