SlimPort Nano Console ile Android cihazınız medya merkezine dönüşüyor

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi ile birlikte mobil cihazlara sunduğu Continuum özelliği ve uyumlu Display Dock aksesuarı gündemdeki yerini korurken, Android tarafında da zaman zaman benzer yenilikler piyasada boy gösteriyor.





Analogix tarafından geliştirilen SlimPort Nano Console adındaki set, Android cihazınızı HDMI üzerinden harici ekranlara bağlamanızı ve bir medya merkezi gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Set içerisinde bir de Bluetooth kumanda mevcut.





Entegre bir standa sahip olan aksesuar micro-USB üzerinden Android cihazınıza bağlanarak HDMI üzerinden de harici ekranlara görüntüyü aktarıyor. Dokunmatik yüzeye sahip Nano Remote kumandasıyla da Bluetooth üzerinden ekranları yönetebiliyorsunuz.





Analogix yeni ürünü için Mad Catz ile işbirliğine gitmiş ve C.T.R.L.R. adındaki kablosuz oyun kontrolcüsünü setine entegre etmiş. Böylece oyuncuların da ilgisini çekecek bir ürün ortaya çıkarılmış. Bağlandığı cihazı şarj edebilen SlimPort Nano Console ek olarak bir HDMI bağlantısı daha sunuyor.





SlimPort Nano Console hali hazırda Indiegogo üzerinde destek arıyor. Konsolun standart paketi 34$ fiyat etiketine sahip. Mad Catz C.T.R.L.R. kontrolcüsünün dahil olduğu paket ise 54$. Proje 10 000$ sınırına ulaşırsa hayata geçecek.

http://www.tomshardware.com/news/slimport-nano-console-crowdfunding-campaign,30305.html