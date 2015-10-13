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SlimPort Nano Console ile Android cihazınız medya merkezine dönüşüyor

3 yıl
2,1b
1
4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SlimPort Nano Console ile Android cihazınız medya merkezine dönüşüyor

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi ile birlikte mobil cihazlara sunduğu Continuum özelliği ve uyumlu Display Dock aksesuarı gündemdeki yerini korurken, Android tarafında da zaman zaman benzer yenilikler piyasada boy gösteriyor. 

Analogix tarafından geliştirilen SlimPort Nano Console adındaki set, Android cihazınızı HDMI üzerinden harici ekranlara bağlamanızı ve bir medya merkezi gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Set içerisinde bir de Bluetooth kumanda mevcut. 

Entegre bir standa sahip olan aksesuar micro-USB üzerinden Android cihazınıza bağlanarak HDMI üzerinden de harici ekranlara görüntüyü aktarıyor. Dokunmatik yüzeye sahip Nano Remote kumandasıyla da Bluetooth üzerinden ekranları yönetebiliyorsunuz. 

Analogix yeni ürünü için Mad Catz ile işbirliğine gitmiş ve  C.T.R.L.R. adındaki kablosuz oyun kontrolcüsünü setine entegre etmiş. Böylece oyuncuların da ilgisini çekecek bir ürün ortaya çıkarılmış. Bağlandığı cihazı şarj edebilen SlimPort Nano Console ek olarak bir HDMI bağlantısı daha sunuyor. 

SlimPort Nano Console hali hazırda Indiegogo üzerinde destek arıyor. Konsolun standart paketi 34$ fiyat etiketine sahip. Mad Catz C.T.R.L.R. kontrolcüsünün dahil olduğu paket ise 54$. Proje 10 000$ sınırına ulaşırsa hayata geçecek.  

http://www.tomshardware.com/news/slimport-nano-console-crowdfunding-campaign,30305.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Android tv box lar var o paraya degmez buna...
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glikoz surubu 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
Android tv box lar var o paraya degmez buna...

kardes her konuda bir onceki yorumlarin neredeyse aynisini yaziyorsun? yorumlama yetenegin yok mu? zekanda bir sikinti mi var?
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Public_Enemy 3 yıl
aynı paraya android tv-box lar var.
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KAZUYA MISHIMA 3 yıl
MHL Kablosundan farkı ney.oyun konlunu anladımda dock bosuna gibi geldi.
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