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Snap, başarılı içerik üreticilerine ödeme yapacak

Üçüncü çeyrekte de hedeflerine ulaşamayan Snap, insanları platforma çekmek için yeni teşvik modelleri hazırlıyor. Şirket başarılı içerik üreticilerine ödeme yapmayı planlıyor.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Snap, başarılı içerik üreticilerine ödeme yapacak
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Anlık fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat'in sahibi olan Snap, geçtiğimiz mart ayında halka arz edildiğinden beri istediği çıkışı bir gerçekleştirebilmiş değil. Daha önceki iki çeyrek raporunda olumsuz sonuçlar açıklayan şirket bugün açıkladığı üçüncü çeyrek raporunda da 443 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Çeyrekte analistlerin 240 milyon dolarlık gelir beklentisinin de altında kalan ve çeyreği 207.9 milyon dolarlık gelirle kapatan şirket, zararı azaltabilmek ve daha fazla insanı platforma çekmek amacıyla yeni bir teşvik modeli başlatıyor.


Yaratıcı Topluluğu Ödüllendirecek 

Çeyrek raporu ile birlikte açıklama yapan Snap CEO'su Evan Spiegel; şirketin, Snapchat'te başarılı hikayeler oluşturan ve bunları Snapchat kullanıcıları ile paylaşan yaratıcı topluluğu ihmal ettiğini belirtti. Spiegel'in açıklamasına paralel bir şekilde Snapchat'in profesyonel araçların kullanımına izin vereceğini ve arkadaşlar arası bir uygulama olmanın ötesine taşıyacağını açıklayan Snap de platformdaki başarılı içerik üreticilerine ödemeler yapılacağını duyurdu. 


Tabi başarılı içerik üreticilerinin neye göre belirleneceği henüz bilinmiyor ancak teşvik modeli, YouTube'da 10.000'den fazla kanal görüntülenme sayısına sahip kişilerin reklamlar aracılığıyla para kazanmasına benzer bir sistem olacak. Böylece kullanıcıları daha eğlenceli ve insanların ilgisini çekecek türden içerikler üretmeye iten Snap, hem platformdaki içerik sayısını hem de platforma yeni insanların katılımını artırmayı hedefliyor. Üçüncü çeyrek raporuna göre günlük aktif kullanıcı sayısını yılın ilk ayına kıyasla yüzde 17 artıran ve toplamda günlük 178 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan platform, yeni teşvik modeliyle bu sayıyı artırabilir ve reklamverenlerden daha yüksek ödemeler alabilir.


Öte yandan yeni teşvik modeli Snapchat'in; Twitter, Instagram ve Facebook ile olan rekabette de ayakta kalmasını sağlayabilir zira diğer üç platformda sponsorluk ve reklam gelirleri ile kullanıcılar kazanç elde edebiliyor olsa da doğrudan Twitter, Instagram veya Facebook tarafından kullanıcılara ödeme yapılmıyor. Snapchat, başarılı içerik üreticilerine ödeyeceği miktar ile sosyal medyayı kullanıcılar için daha avantajlı bir kazanç kapısı haline getirebilir.


https://www.theverge.com/2017/11/7/16620842/snap-creators-monetization-q3-earnings-2017 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Kazanmadığı halde çöp üreticilerine para vermek...
Hmm pki :S
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incicibin 1 yıl
Yapmaları gereken intagramın onlardan çaldığı gibi onların da intagramdan çalmaları gerekiyordu ve facebookla bağlan, googlela bağlan gibi kısa yollar getirmesi gerekiyordu.
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keremec 1 yıl
Başarılı içerik üreticisi: Kerimcan Durmaz
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