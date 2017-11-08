Twitter’da 280 karakter dönemi başladı

Twitter’ın bugüne kadar uyguladığı ikonik 140 karakter sınırlaması tarihe karışıyor. Bir süredir test sürecinde olan 280 karakter desteği yavaş yavaş tüm kullanıcılara dağıtıma başladı.

140 karaktere elveda

Karakter sınırının arttırılmasındaki en önemli sebep dünya dillerinin aynı karakter sayısıyla aynı şeyleri anlatamaması. Örneğin Japonca veya Güney Kore dillerinde çok az karakter ile kullanıcılar dertlerini anlatabiliyor.

Yapılan araştırmalar Twitter’da tüm dillerde ortalama 15 karakterin yeterli olduğunu göstermiş. İngilizce’de ise ortalama bunun iki katı ve 34 karakter civarında. İngilizce konuşanların yüzde 9’u Twitter’da 140 karakterin tamamını kullanıyor.

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Firma özellikle İngilizce dilinde karakter sınırının büyük sıkıntı oluşturduğunu ifade ediyor. 280 karakter sınırı ise orijinalin tam iki katı ve böylece yine bir ikonik sınır oluşturulacağı düşünülüyor. Özellikle düşüncelerini sıralı gönderiler ile anlatmaya çalışanlar için yeni sınır çok faydalı olacak. Yazı alanında artık eskisi gibi karakter sayacı yok. Bir ikaz dairesinin çevresi siz yazı yazdıkça doluyor ve son 20 karakter kaldığında sayaç ortaya çıkıyor.

Bu noktada Twitter’ın asıl olarak bir türlü yüksek büyüme rakamlarına ulaşamayan kullanıcı sayısına yönelik bir hamle yaptığını söylemek yanlış olmaz. Zira yapılan testlerde 280 karakterlik gönderilerin daha fazla beğeni, retweet, mention ve takipçi aldığı görülmüş. Yani kullanıcı etkileşimini olumlu olarak arttırdığı söylenebilir. Bakalım sosyal ağın kullanıcı sayısının artmasında ne kadar etkili olacak?