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Snap Inc. yeni yıla işten çıkarmalarla başladı

Instagram karşısında yenilikçi hamleler yapsa da hemen taklit edilen ve kullanıcı çekemeyen SNapchat, yeni yıla işten çıkarmalarla girdi. Toplam 22 çalışanın işine son verildi.
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Mobil Uygulamalar
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Haber Editörü
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Sosyal ağ sektörüne yenilikçi özellikler sunmasına rağmen kısa sürede rakipleri tarafından taklit edilen ve bu nedenle istediği kitleyi yakalayamayan Snapchat’te işler yolunda gitmiyor. Snap Inc. kaçınılmaz olarak işçi çıkarma yoluna gitmek zorunda kaldı.

Başka çözümler

Gelen bilgilere göre firma yeni yıla girdiğimiz bugünlerde yaklaşık 22 kişinin işine son verdi. Bunlardan bir kısmı marka içeriği odaklı bölümde çalışırken büyük kısmının ise firmanın ana uygulama bölümlerinde çalıştığı ifade ediliyor.

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Kullanıcı sayısındaki artışın çok düşük kaldığı ve beklentileri karşılayamadığı Snapchat, yatırımcısını da ikna edemiyor. Borsaya ilk açıldığı dönemdeki hisse değerinin çok çok altına inmiş durumda.

Mali sıkıntılar yaşamaya başlayan Snapchat, bazı önemli değişiklikler yaptı. Normalde Keşfet bölümü editör odaklı marka içeriklerinden oluşuyordu. Firma BuzzFeed gibi yayıncı platformlar ile ortaklığa giderek orijinal içerik üretmeye başladı. Bu bakımdan marka tarafında işler biraz daha otomasyona bağlanmış oldu.

Diğer taraftan Keşfet kısmı artık yeni ve ayrılmış bir bölüm üzerinde gösteriliyor. Snapchat’in bir arayüz iyileştirmesine de girdiği yeni güncelleme yavaş yavaş dağıtıma başladı. Ayrıca Stories Everywhere ile hikayelerin web üzerinden de izlenebilmesi sağlanacak. 

 

https://www.theverge.com/2018/1/18/16906974/snap-layoffs-content-team-app-redesign-brands-video-partners-snapchat-app Yorum Yaz
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