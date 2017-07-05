Snapchat Haritalar ne kadar güvenli

Popüler mesajlaşma ve sosyal ağ uygulaması Snapchat'in bir süre önce kullanıma sunduğu Snap Haritalar özelliği tartışmaları da beraberinde getirdi. Anlık olarak yakın çevredeki hikayeleri harita üzerinde gösteren özellik ne kadar güvenli?

Çok detaylı

Snap Haritalar, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı anlayabilmek için konum bilgileri, seyahat hızı, telefon kullanımı gibi verileri topluyor. Paylaşım yaptığınız kişiler de sokağına varana kadar içeriğin ait olduğu yeri görebiliyor.

ABD Çocuk Tacizlerini Önleme kuruluşu, Snapchat ile ilgili kullanım rehberlerini güncelledi ve yeni özellik ile ilgili uyarılar ekledi. Kuruluş bu denli ayrıntılı bilgi paylaşmanın son derece riskli olduğunu belirtiyor. Sosyal ağı daha çok genç nüfus kullandığı için suistimale açık bir hale geliyor.

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"Hepsiburada platformu satılıyor mu?"

Snap Haritalar özelliği istendiği takdirde Hayalet Mod adında kullanıcıyı saklayan bir özelliğe sahip ancak herkes bunu kullanmıyor. Bu da riskleri arttırıyor.

Aslında tüm sosyal ağ kullanıcıları için zaman zaman bu tür uyarılar yapılıyor ve ayrıntılı bilgiler paylaşılmaması isteniyor. Hatta pek çok hırsızlık şebekesinin yer bildirimi yapan kullanıcıları takip ettiği bile iddia edilmişti.