Hepsiburada platformu satılıyor mu?

Ülkemizde elektronik ticaret sektörünün öncülerinden olan ve büyük bir ticaret hacmine sahip olan Hepsiburada platformu, yakın zamanda yeni bir çatı altına girebilir. Doğan Holding ve Abjaar ortaklığı satış alternatifleri üzerinde duruyor.
Büyük birleşme
Platformun yüzde 75 hissesine sahip olan Doğan Holding ve kalanını elinde bulunduran Ortadoğu’nun en büyük yatırımcısı Abjaar, daha önce gündeme gelen iddialara göre ya yani bir ortak ya da komple satış için Goldman Sachs firmasına yetki vermişti.
Hepsiburada için potansiyel alıcılar olduğu ifade ediliyor ancak isimler net değil. Toplam satış bedelinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. 2015 yılında Abjaar, 100 milyon dolar karşılığında şirkete ortak olmuştu. Bugüne kadar ülkemizde e-ticaret hacminin ve dolaylı olarak Hepsiburada’nın öneminin artması nedeniyle pazar değerinin 1 milyar dolara ulaştığı düşünülüyor.Ayrıca Bkz. "Microsoft şantaj yazılımlarına tedbir alıyor"
Platformun muhtemel alıcıları arasında Amazon ismi de geçmişti. Amazon yükselme eğilimindeki pazarlara her zaman ilgi duydu. Mart ayında Ortadoğu’nun en büyük e-ticaret sitesi Souq’u satın alan firma için Türkiye’de potansiyel hedefler arasındaydı. Ne var ki Amazon'un ülkemizde çok yakında resmi olarak faaliyete başlayacağı da gündemdeki söylentiler arasında. Bu pencereden bakınca ihtimal biraz daha zayıf bir hal alıyor. İlerleyen günlerde konunun daha net bir vaziyet almasını bekliyoruz.
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Yorumlara bakarak aldanmayın
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Ancak Hepsiburada basarılı bir site 2005 yılından beri alışveriş yaparım.su an rakibi yok gibi.
Bence yaşayanların kendilerinde bir sorun olabilir. Bir de kendilerine bakmaları lazım.
Aldıklarımın içinde tuzluktan, bahçe salıncağına, TV den Telefona, Mutfak aletlerinden, Giyime ve aksesuara bir çok farklı ürün aldım.
Bana göre türkiyenin en iyi online alışveriş mağazası.
Başarılarının devamını dilerim
+ 1milyar dolar az gibi 1 milyar tl hedefleyen bir firmaya bu fiyat cidden az.
Herhalde isler kotu gittiginden bir satis soz konusu.
+ bazi yerlerde amazon alcak diyorlar hisse olarak alabilirler amazon.tr ye cevirirlerse kotu olur.
Amazon Tr ye girecekse piyasanin en buyugunu almak yerine ona rakip olmali yoksa tuketiciye hicbir faydasi dokunmaz maalesef.
( tabi bunu Turk is tipi olarak isleteceklerini varsayarak soyluyorum tamamen kendi is modellerini Turkiye ye yansitirlarsa gayet iyi olur)
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amazon, hepsiburada ve