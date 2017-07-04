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Hepsiburada platformu satılıyor mu?

Platformun yüzde 75 hissesine sahip olan Doğan Holding ve kalanını elinde bulunduran Ortadoğu’nun en büyük yatırımcısı Abjaar, satış alternatifleri üzerinde duruyor.
1 yıl
8,4b
1
43
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde elektronik ticaret sektörünün öncülerinden olan ve büyük bir ticaret hacmine sahip olan Hepsiburada platformu, yakın zamanda yeni bir çatı altına girebilir. Doğan Holding ve Abjaar ortaklığı satış alternatifleri üzerinde duruyor.

Büyük birleşme

Platformun yüzde 75 hissesine sahip olan Doğan Holding ve kalanını elinde bulunduran Ortadoğu’nun en büyük yatırımcısı Abjaar, daha önce gündeme gelen iddialara göre ya yani bir ortak ya da komple satış için Goldman Sachs firmasına yetki vermişti.

Hepsiburada için potansiyel alıcılar olduğu ifade ediliyor ancak isimler net değil. Toplam satış bedelinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. 2015 yılında Abjaar, 100 milyon dolar karşılığında şirkete ortak olmuştu. Bugüne kadar ülkemizde e-ticaret hacminin ve dolaylı olarak Hepsiburada’nın öneminin artması nedeniyle pazar değerinin 1 milyar dolara ulaştığı düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft şantaj yazılımlarına tedbir alıyor"

Platformun muhtemel alıcıları arasında Amazon ismi de geçmişti. Amazon yükselme eğilimindeki pazarlara her zaman ilgi duydu. Mart ayında Ortadoğu’nun en büyük e-ticaret sitesi Souq’u satın alan firma için Türkiye’de potansiyel hedefler arasındaydı. Ne var ki Amazon'un ülkemizde çok yakında resmi olarak faaliyete başlayacağı da gündemdeki söylentiler arasında. Bu pencereden bakınca ihtimal biraz daha zayıf bir hal alıyor. İlerleyen günlerde konunun daha net bir vaziyet almasını bekliyoruz.


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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Hepsiburadadan birçok alışveriş yaptım ve ürünler iyi olsa da hizmetten genellikle memnun kalmadım. Çok yavaş bir sistemi var en başında. Teslimattan tut, iadesine, oradan da garantisine kadar hepsi çok ağır işliyor. Sürekli bekliyorsun. "Şu kadar saat içinde sipariş verirsen yarın kargoda" yazan ürünleri bile 1 hafta beklediğim oldu. Kaç defa bu hızla ilgili olumsuz yorum yazdım, hiçbiri yayınlanmadı nedense. Artık sadece herhangi bir ürünle ilgili yorumlara bakmak için giriyorum. Alacaksam başka yerden alıyorum. Satış olayı hayırlı olsun. Umarım hizmet kalitesi yükselir
Hepsiburadadan birçok alışveriş yaptım ve ürünler iyi olsa da hizmetten genellikle memnun kalmadım. Çok yavaş bir sistemi var en başında. Teslimattan tut, iades...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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0MG90 1 yıl
Amazon satın alsa keşke
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Glorfindel1907 1 yıl
Senede bir iki ürün ya alırım ya almam, Kargo sürelerinden hiç memnun değilim ayrıca olumsuz yorumlar yayınlanmıyor kesinlikle.
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FRAPS_TR 1 yıl
Olumsuz yorumları yayınlamayan. Site, satışlar düşmesin diye genellikle iyi yorumları yayınlıyorlar
Yorumlara bakarak aldanmayın
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DH Misafiri 1 yıl
1 liralik urunden 3 5 bin liralik urune kadr onlarca urun aldim..hcbirinde sikinti yasamadim..iade ettikleride paket acilmis acilmamis lafini yapmadilar parasini yatirdilar..
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anazer 1 yıl
Bir çok satın alım yaptım ve bir tanesinde bir hayli sinir oldum. n11 tarzı mantığının mağduru oldum. 3. bir satış acentasından aldığım sandalye iptal edildi ve iptal edilecek ürünleri site karşıtırdı. Evime gelen ürün iptal edilmişti! Aradaki ücret farkını da 3-4 kez başvuru yapmama karşın bir türlü iade etmediler. Neymiş yeni iade konusu tutar kadar HEDİYE ÇEKİ kullanacakmışım! Takas mantığının bu kadar yüzsüzlüğü. Lanet olsun dedim en sonunda iade edilmesi gereken tutar kadar hediye çekiyle TAKAS yaptım.
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Amd64x2 1 yıl
Arkadaşların yorumlarını okuyunca eskilere gittim nedense. Mavi bilgisayar, Gigatek (hatırlamak için bayağı uğraştım) kapandı gitti, inventus açık galiba. Mavi yi sevmezdim ama Gigatek gerçekten uygundu ve o ilkel siteleri bana sevimli gelirdi, Ankara ya işimin düştüğü bir gün amd3800+ almıştım 560 TL ye
yerlerini görünce dumura uğramıştım ama yinede seviyordum. HB dende çok alış veriş yaptım, kapanacak gibi bir algı oluştu galiba bilinçaltımda.
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Ardaceyhan 1 yıl
teslimatı hiç beğenmiyorum çok bekletiyor
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V4LKyR 1 yıl
Hepsi buradaysa daha neden satıyorlar?
QWQWEQÇ:QWE:QWE:WEDWQ:DQW:E:QW::EQW
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Elsa 1 yıl V4LKyR
Ban
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El_domingo 1 yıl
Amazon satın alma yapma için bir nedeni yok..zira amazon zaten kendisi bir marka..hali hazırda amazon un diğer sitelerinden bile alışveriş yapıyoruz..
Ancak Hepsiburada basarılı bir site 2005 yılından beri alışveriş yaparım.su an rakibi yok gibi.
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DH Misafiri 1 yıl
Kargo gecikmesinden dem vurulmuş. Ama ben diyarbakır da alışveriş yaptım. Gecikme görmedim pek. Ankara da çamaşır makinesi aldım. 2 gün sonunda evimdeydi. Fiyat performans olarak çok iyi bir site bence.
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kraix 1 yıl
HepsiBurada dan 10 bin tl üzerinde alışverişim oldu bugüne kadar ve hiç bir şekilde sorun yaşamadım.
Bence yaşayanların kendilerinde bir sorun olabilir. Bir de kendilerine bakmaları lazım.
Aldıklarımın içinde tuzluktan, bahçe salıncağına, TV den Telefona, Mutfak aletlerinden, Giyime ve aksesuara bir çok farklı ürün aldım.
Bana göre türkiyenin en iyi online alışveriş mağazası.
Başarılarının devamını dilerim
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meter90 1 yıl
N11 sistemine donduklerinden beri kalite dustu
+ 1milyar dolar az gibi 1 milyar tl hedefleyen bir firmaya bu fiyat cidden az.
Herhalde isler kotu gittiginden bir satis soz konusu.
+ bazi yerlerde amazon alcak diyorlar hisse olarak alabilirler amazon.tr ye cevirirlerse kotu olur.
Amazon Tr ye girecekse piyasanin en buyugunu almak yerine ona rakip olmali yoksa tuketiciye hicbir faydasi dokunmaz maalesef.
( tabi bunu Turk is tipi olarak isleteceklerini varsayarak soyluyorum tamamen kendi is modellerini Turkiye ye yansitirlarsa gayet iyi olur)
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