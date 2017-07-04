Hepsiburada platformu satılıyor mu?

Ülkemizde elektronik ticaret sektörünün öncülerinden olan ve büyük bir ticaret hacmine sahip olan Hepsiburada platformu, yakın zamanda yeni bir çatı altına girebilir. Doğan Holding ve Abjaar ortaklığı satış alternatifleri üzerinde duruyor.

Büyük birleşme

Platformun yüzde 75 hissesine sahip olan Doğan Holding ve kalanını elinde bulunduran Ortadoğu’nun en büyük yatırımcısı Abjaar, daha önce gündeme gelen iddialara göre ya yani bir ortak ya da komple satış için Goldman Sachs firmasına yetki vermişti.

Hepsiburada için potansiyel alıcılar olduğu ifade ediliyor ancak isimler net değil. Toplam satış bedelinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. 2015 yılında Abjaar, 100 milyon dolar karşılığında şirkete ortak olmuştu. Bugüne kadar ülkemizde e-ticaret hacminin ve dolaylı olarak Hepsiburada’nın öneminin artması nedeniyle pazar değerinin 1 milyar dolara ulaştığı düşünülüyor.

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Platformun muhtemel alıcıları arasında Amazon ismi de geçmişti. Amazon yükselme eğilimindeki pazarlara her zaman ilgi duydu. Mart ayında Ortadoğu’nun en büyük e-ticaret sitesi Souq’u satın alan firma için Türkiye’de potansiyel hedefler arasındaydı. Ne var ki Amazon'un ülkemizde çok yakında resmi olarak faaliyete başlayacağı da gündemdeki söylentiler arasında. Bu pencereden bakınca ihtimal biraz daha zayıf bir hal alıyor. İlerleyen günlerde konunun daha net bir vaziyet almasını bekliyoruz.