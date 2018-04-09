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Snapchat beklenen geri dönüşü yaptı

Snapchat etkileşim algoritmasına göre sırlanan hikayeleri, kullanıcıların geri bildirimlerine istinaden eski sistemde olduğu gibi kronolojik olarak sıralanma kararı aldı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Snapchat ekibi kendi bünyesinde yaptığı büyük değişimin iyiye gitmediğini kabul etmiş görünüyor. Bazı kullanıcılar, hikayeler feed'inin Instagram gibi çeşitli etkileşimlerden etkilenen algoritmik olarak sıralanmış feed yerine, klasik kronolojik sıraya geri dönmesi gerektiğini bildirmişti. Kullanıcıların talebine daha fazla sessiz kalamayan Snapchat, hikayeler feedini eskisi gibi kronolojik sıraya göre dizmeye karar verdi.
Eski ve yeni algoritmaların birleşiminden doğan özellikte, izleyeceğiniz feedler önem verdiğiniz kişilerin kronolojik sırasına göre karşınıza çıkacak. Algoritma değişiminin sonrasında aynı arayüzde mi kalacak, eski arayüz mü olacak yoksa yeni bir arayüzle mi karşımıza çıkacak şuan için belli değil. Gelen bilgilere göre yeni özellik henüz herkes için kullanıma sunulmadı ancak, yakın zamanda tüm Snapchat kullanıcılarına geleceği söyleniyor.

https://www.engadget.com/2018/04/08/snapchat-revives-chronological-stories-feed/ Yorum Yaz
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devrimdoga 1 yıl
Hikayeler feedi demek yerine daha Türkçe kelimeler kullanabiliriz.
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