Snapchat bugüne kadar 150 binden fazla Spectacles sattı

Snapchat, kullanıcıların kendi kendini imha eden mesajlar gönderebilmesini sağlayan bir mesajlaşma uygulaması olarak hayatımıza girmiş olsa da zaman içerisinde kendini epeyce geliştirdiğine şahit olduk. Öyle ki şirket 2016'da Spectacles adında kameralı bir güneş gözlüğü çıkararak giyilebilir teknoloji alanına da giriş yaptı.

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Geçen yıl piyasaya sürülen Spectacles, bugüne kadar 150.000'den fazla satmış durumda. Bu bilgiler Vanity Fair Establishment Summit etkinliğinde konuşan şirket CEO'su Evan Spiegel'den geldi. Snapchat'in patronu bu rakamın iPod'un ilk yılındaki satış rakamından fazla olduğunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Açıklanan 150.000 satış rakamı, bu yılın başında bildirilen, ilk çeyrekteki 63.000 adetlik satışın iki katından daha fazla. Şu an piyasadaki mevcut Spectacles fotoğraf ve 10 saniyelik kısa video çekimi yapabiliyor. Ancak yeni nesil Spectacles'in artırılmış gerçeklik teknolojisi sunabileceğine yönelik raporlar var. Görünen o ki Snapchat, giyilebilir teknoloji alanındaki girişimlerini sürdürmeye devam edecek.

https://techcrunch.com/2017/10/03/snap-has-sold-over-150k-pairs-of-spectacles-since-launch/