Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat bugüne kadar 150 binden fazla Spectacles sattı

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Snapchat CEO'su Evan Spiegel şirketin kameralı güneş gözlüğünün satış rakamını açıkladı. Spiegel'in ürünün satışlarını iPod'la kıyaslaması dikkat çekti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
9
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Snapchat, kullanıcıların kendi kendini imha eden mesajlar gönderebilmesini sağlayan bir mesajlaşma uygulaması olarak hayatımıza girmiş olsa da zaman içerisinde kendini epeyce geliştirdiğine şahit olduk. Öyle ki şirket 2016'da Spectacles adında kameralı bir güneş gözlüğü çıkararak giyilebilir teknoloji alanına da giriş yaptı.
Ayrıca Bkz. "Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak"
Geçen yıl piyasaya sürülen Spectacles, bugüne kadar 150.000'den fazla satmış durumda. Bu bilgiler Vanity Fair Establishment Summit etkinliğinde konuşan şirket CEO'su Evan Spiegel'den geldi. Snapchat'in patronu bu rakamın iPod'un ilk yılındaki satış rakamından fazla olduğunu da eklemeyi ihmal etmedi.
Açıklanan 150.000 satış rakamı, bu yılın başında bildirilen, ilk çeyrekteki 63.000 adetlik satışın iki katından daha fazla. Şu an piyasadaki mevcut Spectacles fotoğraf ve 10 saniyelik kısa video çekimi yapabiliyor. Ancak yeni nesil Spectacles'in artırılmış gerçeklik teknolojisi sunabileceğine yönelik raporlar var. Görünen o ki Snapchat, giyilebilir teknoloji alanındaki girişimlerini sürdürmeye devam edecek.

https://techcrunch.com/2017/10/03/snap-has-sold-over-150k-pairs-of-spectacles-since-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cemus 2 yıl en beğenilen ykurtulus
ykurtulus

Gözlüğü takan mankenler neden çıplak?

Az önce sevişmişler ondan
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TurboBoosted 2 yıl
Yalan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 2 yıl
Saçmasapan bir alet. Nasıl 150000 satmışlar hayret ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ripper Roo 2 yıl
Böyle gerzek cisimlere bu paraları veren organik cisimler var şaşıyorum. Derler ya para kazanmak zor diye. Yok lan yolunu yöntemini ve kitleni buldun mu çok kolay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ardaceyhan 2 yıl
ahhahahah ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 2 yıl
türkiyeye gelse kesin 1000 TL üzeri olur , gerek var mı oda ayrı bir soru
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl
Bu şeye cidden 130 dolar veren var mıymış?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ykurtulus 2 yıl
Gözlüğü takan mankenler neden çıplak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemus 2 yıl ykurtulus
ykurtulus

Gözlüğü takan mankenler neden çıplak?

Az önce sevişmişler ondan
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Güneş enerjisi dünyanın en hızlı yükselen enerji kaynağı haline geldi 2 yıl Adidas'ın robotlar tarafından üretilen ayakkabısı satışa sunuluyor 2 yıl Rusya, NATO askerlerinin telefonlarına saldırıyor iddiası 2 yıl Blockchain teknolojisi noterleri ortadan kaldırabilir 2 yıl En iyi kameraya sahip akıllı telefon Google Pixel 2 oldu 2 yıl Stranger Things oyunu indirmeye sunuldu 2 yıl Western Digital, 14TB ile kapasite rekoru kırdı 2 yıl Samsung karma gerçeklik kaskını duyurdu 2 yıl Google’dan kendi kendine çekim yapabilen kamera 2 yıl Porsche'nin elektrikli otomobili ilk kez gerçek yollarda görüntülendi 2 yıl Lockheed Martin, SpaceX'e meydan okudu: İşte dev şirketin Mars planı 2 yıl Star Trek: Discovery'den büyük başarı 2 yıl Microsoft Edge yakında iOS ve Android platformuna gelebilir 2 yıl Google Home Mini ve Home Max resmen tanıtıldı 2 yıl 104" 4K ekranda GTA 5 ve Pes 2018 keyfi "BenQ gerçek 4K projeksiyon" 2 yıl T129 ATAK'ın abisi geliyor 2 yıl Google Pixel 2 serisi karşınızda 2 yıl Yeni Pixelbook tanıtıldı! 2 yıl Asus'un beklenen anakartı göründü: Ryzen için Mini-ITX model 2 yıl YouTube'un iOS uygulamasına iMessage desteği geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Snapchat bugüne kadar 150 binden fazla Spectacles sattı Sonraki SpaceX, 48 saat içerisinde iki roket indirmeye hazırlanıyor 2 yıl Honda'dan afet kurtarma robotu 2 yıl Araç ruhsatını 2018'den itibaren emniyet değil noter verecek 2 yıl Kendi Google Street View aracınızı oluşturabilirsiniz 2 yıl Bazı AMD Ryzen 5 1600 işlemciler kutudan 8 çekirdekli çıkıyor 2 yıl X399 anakartları için ücretsiz NVMe RAID desteği geldi 2 yıl Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak 2 yıl Çerçevesiz ekran tasarımları maliyetleri arttırıyor 2 yıl YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı 2 yıl İnternet tarihinin en büyük siber saldırısı: 3 milyar Yahoo hesabının verileri sızdırıldı 2 yıl Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu giderdi 2 yıl Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu 2 yıl Hepsiburada teklifleri değerlendirmek için Goldman Sachs'ı yetkilendirdi 2 yıl Snapchat yakında sanat eseri yerleşimine başlayacak 2 yıl eBay her 25 saniyede bir SNES Classic sattı 2 yıl Nissan, Avrupa pazarına yeni elektrikli çözümlerini sundu 2 yıl Çalışmalar iOS 11'in ciddi batarya problemlerine sebep olduğunu gösteriyor 2 yıl General Motors 2023'e kadar 20 yeni elektrikli otomobil çıkaracak 2 yıl Arçelik Wi-Fi ProSmart Inverter Klimalara yakından bakıyoruz 2 yıl Nokia 8'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim