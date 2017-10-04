Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak

Gran Turismo fanlarının önümüzdeki haftayı sabırsızlıkla beklemelerini sağlayacak çok şey var. GT Sport için geri sayım başlamış durumda ve Sony ücretsiz bir demo yayınlayarak kullanıcıların oyunu denemelerine olanak sağlayacak. Şirket bugün Gran Turismo Sport'un ücretsiz demo sürüm tarihini doğruladı. Demo dört günlük olacak ve PlayStation Store üzerinden indirilebilecek.

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Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu sayesinde kullanıcılar oyundaki yeni özellikleri keşfedebilecekler. Ayrıca Spor, Senaryo veya Arcade modunu tecrübe etme şansına sahip olacaklar. Demoda, Scapes Photography ve Custom Livery Editor gibi yeni özelliklere bile erişim sağlanabilecek.

Sony, Gran Turismo Sport'un ücretsiz demo çıkış tarihinin 9 Ekim olduğunu doğruladı. Demo 12 Ekim'e kadar geçerli olacak. PlayStation Plus üyeleri, 7 Ekim tarihinde saat 18:00 itibariyle ön yükleme yapabilecekler. Heyecanla beklenen oyun PlayStation 4 için 17 Ekim'de Kuzey Amerika'da, 18 Ekim'de Avrupa'da ve 19 Ekim'de Japonya'da piyasaya sürülecek.