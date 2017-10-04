Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak. Dört günlük demo PlayStation Store üzerinden indirilebilecek.
1 yıl
2,6b
1
7
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gran Turismo fanlarının önümüzdeki haftayı sabırsızlıkla beklemelerini sağlayacak çok şey var. GT Sport için geri sayım başlamış durumda ve Sony ücretsiz bir demo yayınlayarak kullanıcıların oyunu denemelerine olanak sağlayacak. Şirket bugün Gran Turismo Sport'un ücretsiz demo sürüm tarihini doğruladı. Demo dört günlük olacak ve PlayStation Store üzerinden indirilebilecek.
Ayrıca Bkz. "eBay her 25 saniyede bir SNES Classic sattı"
Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu sayesinde kullanıcılar oyundaki yeni özellikleri keşfedebilecekler. Ayrıca Spor, Senaryo veya Arcade modunu tecrübe etme şansına sahip olacaklar. Demoda, Scapes Photography ve Custom Livery Editor gibi yeni özelliklere bile erişim sağlanabilecek.
Sony, Gran Turismo Sport'un ücretsiz demo çıkış tarihinin 9 Ekim olduğunu doğruladı. Demo 12 Ekim'e kadar geçerli olacak. PlayStation Plus üyeleri, 7 Ekim tarihinde saat 18:00 itibariyle ön yükleme yapabilecekler. Heyecanla beklenen oyun PlayStation 4 için 17 Ekim'de Kuzey Amerika'da, 18 Ekim'de Avrupa'da ve 19 Ekim'de Japonya'da piyasaya sürülecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 1 yıl en beğenilen
"ücretsiz bir demo" ücretli demo mu var?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 1 yıl
offf yaaa sırf bu oyun için konsol alınır.tek eksiği graifk ve sesleirydi onu da düzeltmişler.gt5p,gt5,gt6 hepsini bitirdim.hala gt6 oynuyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Demo'nun ücretlisi var mı ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 1 yıl
bu beta olayı iyi oluyor örneğin COD WWII oynadım almamaya karar verdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl en beğenilen
"ücretsiz bir demo" ücretli demo mu var?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
Bu demo değil beta olmuş bu haliyle. 4 günlük demo nedir yahu? Demoda tamam süre sınırı olur ama oynama süresi olur ya da özellikleri, hikaye tabanlıysa hikaye kısmını kısıtlarsın ama sonsuza kadardır edinme hakkı. Beta deseler daha iyiydi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 1 yıl
ilk defa 6 apex ile forza ile tanıştım keşke GT'yi de gerçekten deneme fırsatım olsa... tabiki direksiyon setiyle denemek istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 1 yıl
Hiç olmazsa Kontorland marka bir direksiyon alabilsem şunun için :((((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung karma gerçeklik kaskını duyurdu 1 yıl Google’dan kendi kendine çekim yapabilen kamera 1 yıl Porsche'nin elektrikli otomobili ilk kez gerçek yollarda görüntülendi 1 yıl Lockheed Martin, SpaceX'e meydan okudu: İşte dev şirketin Mars planı 1 yıl Star Trek: Discovery'den büyük başarı 1 yıl Microsoft Edge yakında iOS ve Android platformuna gelebilir 1 yıl Google Home Mini ve Home Max resmen tanıtıldı 1 yıl 104" 4K ekranda GTA 5 ve Pes 2018 keyfi "BenQ gerçek 4K projeksiyon" 1 yıl T129 ATAK'ın abisi geliyor 1 yıl Google Pixel 2 serisi karşınızda 1 yıl Yeni Pixelbook tanıtıldı! 1 yıl Asus'un beklenen anakartı göründü: Ryzen için Mini-ITX model 1 yıl YouTube'un iOS uygulamasına iMessage desteği geldi 1 yıl Snapchat bugüne kadar 150 binden fazla Spectacles sattı 1 yıl SpaceX, 48 saat içerisinde iki roket indirmeye hazırlanıyor 1 yıl Honda'dan afet kurtarma robotu 1 yıl Araç ruhsatını 2018'den itibaren emniyet değil noter verecek 1 yıl Kendi Google Street View aracınızı oluşturabilirsiniz 1 yıl Bazı AMD Ryzen 5 1600 işlemciler kutudan 8 çekirdekli çıkıyor 1 yıl X399 anakartları için ücretsiz NVMe RAID desteği geldi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak Sonraki Çerçevesiz ekran tasarımları maliyetleri arttırıyor 1 yıl YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı 1 yıl İnternet tarihinin en büyük siber saldırısı: 3 milyar Yahoo hesabının verileri sızdırıldı 1 yıl Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu giderdi 1 yıl Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu 1 yıl Hepsiburada teklifleri değerlendirmek için Goldman Sachs'ı yetkilendirdi 1 yıl Snapchat yakında sanat eseri yerleşimine başlayacak 1 yıl eBay her 25 saniyede bir SNES Classic sattı 1 yıl Nissan, Avrupa pazarına yeni elektrikli çözümlerini sundu 1 yıl Çalışmalar iOS 11'in ciddi batarya problemlerine sebep olduğunu gösteriyor 1 yıl General Motors 2023'e kadar 20 yeni elektrikli otomobil çıkaracak 1 yıl Arçelik Wi-Fi ProSmart Inverter Klimalara yakından bakıyoruz 1 yıl Nokia 8'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 1 yıl Tesla Model 3 üretiminde hedefleri tutturamadı: Sadece 260 adet araç üretildi 1 yıl iOS 11.0.2 yayınlandı 1 yıl Instagram hikayelerine anket özelliği geldi 1 yıl Panasonic'ten elektrikli otomobil bataryaları için dev hamle 1 yıl Kaplan MT Endonezya'da testlere başlayacak 1 yıl Gigabyte Aorus Gaming 9 anakart incelemesi "X299'u kimler almalı?" 1 yıl VTOL desteğine sahip Lilium Jet piyasaya çıkmaya hazırlanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim